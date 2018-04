Něco vám na sebe prozradím. Jsem milý člověk s dobrými způsoby. Ostatní mě většinou mají rádi. Dokonce bych řekl, že je těžké mě nemít rád. Mám pochopení pro problémy jiných lidí, s chutí je vyslechnu a někdy i poradím. Nebo zažertuji. Ach bože, jak občas umím být vtipný! Můj humor je laskavý a lidský. Cílem je vykouzlit druhým úsměv na tváři, ne je zraňovat a zesměšňovat. Zkrátka žádný div, že mám hodně přátel a je radost se se mnou přátelit.

Teď o sobě řeknu ještě něco.

Jsem takový ten člověk, co ví všechno nejlíp a při první příležitosti vás začne poučovat. Tvářím se nevrle a nezdá se, že by mě zajímaly problémy jiných lidí. Kdybych seděl ve firemní kuchyňce a vy jste si tam přišli sníst oběd, asi si radši sednete k volnému stolu, než byste se přidali ke mně. Proto radši do firemní kuchyňky nechodím. A úplně nejhorší jsou moje sarkastické poznámky a vtípky, které podle všeho přijdou neuvěřitelně vtipné jenom mně.

Dost zásadní rozdíl, myslíte si.

Ani ne. Ano, v obou případech jde o mě. Jen v tom prvním popisuji, jak vidím sám sebe. V tom druhém, jak mě vidí ostatní. Možná ne všichni, snad to nebude tak dramatické. Byť bezpočet psychologických experimentů z posledních desetiletí nás učí, že vnímání sebe sama je zatíženo jedním z vůbec nejsilnějších kognitivních zkreslení.

Vidět objektivně sám sebe prostě nepatří k našim silným stránkám. Líp než kdo jiný známe své schopnosti i chyby, klady i zápory. Ale selháváme v tom, vidět je nezkresleně a v kontextu s ostatními.

Dává to smysl. I opravdu hnusní lidé se sami sobě musí zdát lepšími, jinak by se sebou nevydrželi. A pokud o sobě něco negativního zaslechnou, vysvětlují si to nesnášenlivostí, nepochopením nebo závistí druhých. Prostě JEJICH špatnými vlastnostmi, ne těmi SVÝMI.

Neopětovaná přátelství

Naším jakž takž spolehlivým zrcadlem jsou přátelé, říká se. Byť také v tomto ohledu je to složité. Jako vše týkající se vztahů mezi lidmi. Deník New York Times minulý týden zmínil studii bostonské vysoké školy MIT, která zkoumala vztahy mezi 84 svými žáky. Výzkumníci je požádali, aby v seznamu zaškrtli ty, které považují za kamarády.

Výsledek? Víc než polovina přátelství byla "neopětovaná". Například student A si myslel, že kamarádí s B, ale B jeho jméno mezi svými kamarády neuvedl.

Ajaj. Při hledání sexuálního partnera tohle vyřeší Tinder, propojí jen ty, kteří sympatie opětují. Ale v reálném životě nic takového k dispozici nemáme.

Vzájemné přátelství se identifikuje ještě hůř než milostný poměr, tvrdil mi kdysi jeden známý český psycholog. V milostných vztazích je jakýmsi "validátorem" obvykle sex. Ale u přátelství? Že s tím člověkem jdete na oběd? Nebo večer na skleničku? Že se na něj obrátíte, když jste v úzkých? A že naopak vy jemu pomoct neodmítnete, ani v případě, kdy vám to způsobí komplikace?

Jak známo, další zmatek do všeho vnesl Facebook, který za "přátele" označuje všechny, které tato sociální síť vzájemně propojí. To je samozřejmě hodně velkorysá definice přátelství. Zároveň platí, že každý se slovem "přítel" zachází jinak.

Britský antropolog Robin Dunbar už před čtvrtstoletím definoval naše "známé" jako ty, s nimiž jsme schopni udržovat "dlouhodobý smysluplný kontakt". V jedné přednášce pak tu formulaci zlidštil: jsou to lidé, které poznáte, vybaví se vám jejich jméno, a když je například uvidíte večer sedět v baru, nebude vám dělat problém je pozdravit a případně si s nimi popovídat.

Dunbar také určil, kolik takových vztahů lidský mozek "zvládne" udržet. Došel k tomu, že jich je mezi 100 a 230. V průměru kolem 150. Ano, to je ono známé a citované Dunbarovo číslo, které se v poslední době často zmiňuje v souvislosti se stovkami nebo tisíci přátel, jež máme na sociálních sítích.

Antropolog k údaji došel vlastně náhodou, při studiu sociálního chování primátů. V osmdesátých letech byla populární teorie, že čím větší mozek ten který druh primáta má, v tím větších tlupách žije. Dunbar se jako první zajímal, jak je to u lidí. A dospěl k tomu, že oněch zhruba 150 lidí je přirozený limit, který se vytvořil u mnoha organizací: vojenských jednotek, náboženských komunit nebo v úspěšných středně velkých firmách.

Antropolog nejraději uváděl příklad Billa Gora, vynálezce Gore-Texu. Známý byznysmen ve svých firmách zaměstnával zhruba 10 tisíc lidí, avšak v jednotlivých továrnách či pobočkách byl limit vždy 150 zaměstnanců. Protože když je v nějaké organizaci lidí víc, přestávají se vnímat jako "my" − tedy my, co se všichni známe − a z organizace se stanou "oni".

Dunbar se touto teorií proslavil už roku 1992, kdy mu bylo pětačtyřicet. Vztahy s přáteli se ale v různých studiích zabývá dodnes. Dokonce své Dunbarovo číslo do detailu rozebral. Z těch 150 lidí, které "známe", je zhruba 30 až 50 "dobrých známých". O nich víme víc podrobností, například známe jejich rodiny. Jsou to lidé, které zveme na větší oslavy nebo jim třeba přejeme k narozeninám.

Patnáct je těch, které můžeme prohlásit za přátele. Setkáváme se s nimi pravidelně, radíme se s nimi, svěřujeme se jim. A pouhých pět je našich nejbližších. Mezi nimi bývají dva tři členové rodiny − když máme štěstí, pak také náš životní partner − plus dva přátelé. Nemusí to být celý život ti samí, ba naopak, je celkem běžné, že se na těchto pozicích v "základní sestavě" vystřídá víc lidí.

Zajímavé je podívat se na to z opačného konce. Tedy že naši nejbližší svým způsobem definují, kdo jsme. Nevím, kdo to napsal nebo řekl, ale celkem souhlasím, že jsme "průměrem" pěti lidí, s nimiž trávíme nejvíc času.

Člověče, vy máte tyhle názory?

Tíhneme k lidem, kteří jsou nám podobní. Inklinujeme k lidem s podobnými zkušenostmi, názory i povahou. Takovým rozumíme, a tedy se jich i méně bojíme. Zde jsou evoluční kořeny našeho rasismu a xenofobie.

Avšak roli hrají i tak subtilní rozdíly jako třeba odlišné politické názory. Byť si to většinou odmítáme připustit. Dokládá to fascinující psychologická studie, kterou rovněž zmínily New York Times. Provedli ji na univerzitě v Michiganu. A než o ní napíšu víc, představte si povídku zhruba následujícího obsahu.

"Tomáš v lednu pracoval ve volebním štábu Jiřího Drahoše. Dva měsíce se ani nezastavil, takže první víkend po volbách si potřeboval odpočinout a vyrazil na výlet. Cestou na horskou chatu ho překvapila sněhová bouře. Zabloudil a po dvou hodinách našel dočasný úkryt v seníku pro srnky. Teď tam sedí, promrzlý, hladový a bez pití. Čeká na pomoc, která nemusí přijít."

Hrozné, co? Člověk se do pocitů nebohého hrdiny úplně vcítí. Teď si ještě představte, že tu povídku čtete v lehkém saku na lavičce v parku ve dvacetistupňovém mrazu. A někdo se vás zeptá, čím podle vás hrdina trpí nejvíc. Co odpovíte?

Jak ověřili vědci v Michiganu − a samozřejmě nešlo o volební štáb Drahoše, nýbrž amerických demokratů −, v takovém případě skoro jistě budete za nejhorší považovat zimu. Něco ve stylu "sytý hladovému nevěří".

Psychologové udělali i druhý experiment, kdy povídku dali číst studentům, kteří sice byli v teple, ale k svačině dostali pochutiny s vysokým obsahem soli. Bez pití. Nijak překvapivě respondenti uvedli, že nejhorší v takové situaci je žízeň.

A teď pozor. Vraťte se znovu k té povídce, jen volební štáb Jiřího Drahoše vyměňte za volební štáb Miloše Zemana − v americké verzi za volební štáb republikánů.

Zdánlivě to nic nezmění, nejsme přece nelidové. I tento Tomáš vyjíždí na výlet do hor, a byť je "z nepřátelského politického tábora", přejeme mu, aby byl co nejdříve zachráněn. Aby se rychle napil, najedl i zahřál.

Jenže psychologové v Michiganu přišli na pozoruhodnou věc.

Zima, kterou účastníci experimentu reálně cítili, jako by se stala tou zimou, kterou hrdina trpí také. Ale jen v případě, že s protagonistou měli shodné politické názory! U těch ostatních jako by se empatie vytratila. U demokratů i republikánů. Skoro jako bychom slyšeli svůj vnitřní hlas: "Člověče, vy máte tyhle názory? Tak se nezlobte, ale to nejste jeden z nás. Do vás my žádné emoce investovat nebudeme."

Není za tím prvoplánová zášť ani nenávist, tvrdí psychologové. Neznamená to, že bychom voliče svého politického oponenta nechali umrznout. Probůh, jsme přece dobří a slušní lidé. Nedopustíme, aby nás politika takhle rozdělovala. Ale hluboko v mysli máme k lidem, kteří jsou jiní, zakódovanou ostražitost, opatrnost a chlad.

Přátelství je ušlechtilá věc, protože stojí na společných a sdílených hodnotách. Spojuje nás to, co milujeme. Ovšem spojuje nás také to, co společně nesnášíme nebo nenávidíme. A ano, nejlíp by nám bylo se 150 vlastními naklonovanými kopiemi. Ale to je už zase jiný příběh.

Související