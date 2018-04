Hollywoodské filmy jsou sice plné bouchaček a často se v nich střílí jako o závod, když jde ale o zbraňové zákony, stojí Hollywood na levicové, demokratické straně názorového spektra. Mnohé hollywoodské osobnosti jako herec Alec Baldwin nebo režisér Steven Spielberg teď veřejně podpořily studentské hnutí #neveragain za přísnější pravidla. Společně tak reagují na únorový masakr ve floridské střední škole.

I v Hollywoodu se však dají najít výjimky. Tou nejslavnější byl Charlton Heston, výrazný herec sošné postavy, který kromě jiného ztvárnil biblického Mojžíše, westernového hrdinu Buffalo Billa či židovského prince Ben Hura. Za tuto roli dostal v roce 1959 Oscara. Vedle toho byl ovšem důvěrně známou tváří pro Američany, kteří do kina tolik nechodí, ale nedovolí omezit své právo vlastnit zbraň.

Heston byl vášnivým zastáncem druhého dodatku ústavy, od roku 1999 až do svého onemocnění Alzheimerovou chorobou v roce 2003 stál v čele Národní střelecké asociace (NRA). Ta nebyla nikdy předtím ani potom na americké scéně tolik viditelná.

Stejně jako byl Heston nepřehlédnutelný ve filmu, byl stejně impozantní v roli ochránce vlastníků zbraní. V roce 2000 zvedl na výročním sjezdu NRA celý sál ze židle, když s maketou muškety z 18. století ve zdvižené ruce z pódia zvolal: "Jen z mé studené, mrtvé ruky." Šlo o odkaz na jeden z nejznámějších sloganů asociace "svoji zbraň vám dám, jen když si ji vezmete z mé studené, mrtvé ruky". Vyjadřuje nesmiřitelný nesouhlas se snahami o jakoukoliv kontrolu zbraní.

Heston obdivoval prezidenta Ronalda Rea­gana a právě skrze to se dostal ke svému občanskému aktivismu. Na rozdíl od Reagana nepřestoupil od herectví do politiky, našel se ale v obraně tradičních amerických hodnot. Od 80. let varoval před "úpadkem a vykořeněním americké kultury". V roce 1992 například veřejně napadl rapera Ice T ze jeho skladbu "Zabiják policajtů". Na setkání akcionářů skupiny Time Warner si vynutil, že nahrávka byla stažena z prodeje.

Při různých veřejných příležitostech Heston mluvil o tom, že se v Americe rozhořela "kulturní válka, která ohrožuje naše hodnoty, útočí na naše svobody, zabíjí naši sebedůvěru a to, v co věříme". Od poloviny 90. let se pak zaměřil právě na obranu práva vlastnit a nosit zbraň.

Na sjezdu NRA v roce 1999, kde byl zvolen do jejího čela, si v projevu tvrdě vyšlápl na tehdejšího prezidenta Billa Clintona. "Pane Clintone, Amerika nevěří vašemu zdravotnickému systému. Amerika vám nevěří kvůli gayům v armádě. Amerika vám nevěří, pokud jde o naše jedenadvacetileté dcery, a jisté je, pane, že vám nevěříme, co se týče našich zbraní," poukázal Heston kromě jiného i na aféru s Monikou Lewinskou.

Heston byl, jak sám upozorňoval, hrdým majitelem sbírky více než třiceti střelných zbraní. V roce 2003 dostal od tehdejšího republikánského prezidenta George W. Bushe nejvyšší americké civilní vyznamenání, Medaili svobody.

Ve své profesi ale zůstal výjimkou, kterých lze v celém Hollywoodu napočítat na prstech jedné ruky. Chuck Norris či Tom Selleck jsou další z několika konzervativců mezi herci.

Charlton Heston, jenž zemřel v roce 2008, ovšem byl a zůstává tím zdaleka nejznámějším. Snad jedině "drsný Harry", tedy herec a režisér Clint Eastwood, by se mu mohl přiblížit. Přes svoji jasnou podporu práva na zbraně však Eastwood není členem NRA.