Pro někoho je to určitě jen dobrý důvod, jak se ulít ze školy. Ale statisíce amerických studentů, kteří minulý pátek demonstrovali proti násilí páchanému zbraněmi, to myslí vážně. "Nikdy více", #neveragain, zní slogan studentského hnutí zformovaného v reakci na tragédii, kdy letos v únoru zabil střelec na střední škole v Parklandu na Floridě sedmnáct lidí, většinu z toho studentů. Protest z minulého týdne byl už třetí celostátní akcí. Té největší se na konci března zúčastnily po celé zemi dva miliony lidí.

Američtí politici, analytici a novináři, kteří v posledních letech tvrdili, že se zbraňové zákony nezpřísní, najednou řeší, zda nepřichází bod zlomu. Dnešní studenti nepálí povolávací rozkazy do Vietnamu a nebojí se islámského terorismu. Všude kolem nich jsou ale zbraně, 300 milionů, jedna na každého Američana. Každý den v USA následkem střelby zemře v průměru 96 lidí. A masové "střílečky", jako byla ta na Floridě, se pravidelně opakují a jsou stále krvavější.

Po útoku v Las Vegas, kde střelec v říjnu zavraždil 58 návštěvníků koncertu country a dalších 500 zranil, napsal Richard Cohen, komentátor The Washington Post: "Zbraňové násilí se stalo cenou za život v Americe. Je jako špatné počasí, hurikán, požár nebo útok aligátora."

Děti, na které jsme čekali

Příslušníci generace Z, narozené po roce 1996, se s tím ale nechtějí smířit. Vyšli do ulic a chystají se k volbám. "Kontrola zbraní se stala symbolem všeho, co mladí lidé nemají rádi na politice," uvedl John Della Volpe z Harvard Institute of Politics pro rozhlasovou stanici NPR. Průzkum institutu ukázal, že mladí lidé chtějí letos v listopadu volit do Kongresu. Jejich zaujetí je nejvyšší od roku 2000, odkdy institut tento průzkum provádí. A pro většinu z těch, kdo určitě půjdou volit − 77 procent −, je právě téma kontroly zbraní určující k tomu, koho podpoří.

"Je to ten chybějící článek, který jsme postrádali," říká o studentském hnutí Cody Keenan, spolupracovník bývalého prezidenta Baracka Obamy. "Jsou příliš mladí na kompromisy. Tyhle děti jsou ti, na které jsme čekali," uvedl pro britský deník The Guardian.

Přímo na Floridě si hnutí "Nikdy více" už vynutilo změny. Tamní zákonodárný sbor schválil a republikánský guvernér Rick Scott podepsal přísnější zbraňové zákony, kromě jiného se z 18 na 21 let zdvihl nutný věk pro možný nákup zbraně.

V celoamerickém měřítku bude ale všechno mnohem složitější. Změny, které v reakci na střílení na Floridě schválil americký republikánský Kongres, jsou jen kosmetické, ke skutečnému zpřísnění zákonů nedošlo.

Zatím se tedy opakuje situace, kterou Keenan zažil před pěti lety. Na Vánoce 2012 pomáhal tehdejšímu prezidentu Obamovi psát projev v reakci na masakr, kdy střelec na základní škole Sandy Hook v Connecticutu zavraždil dvacet školáků a šest dospělých. Na počet mrtvých šlo tehdy o druhý nejhorší incident americké historie, hned za střílením na Technické univerzitě ve Virginii, kde místní student v roce 2007 zabil 32 lidí.

Smrt dvaceti prvňáčků v Sandy Hook Amerikou otřásla a na chvíli se zdálo, že zákony skutečně přitvrdí. Obama předložil několik návrhů. Především požadoval zákaz takzvaných útočných zbraní (assault weapons), kam patří poloautomatické pušky − včetně pušky AR-15, oblíbené zbraně amerických masových vrahů. Měl ji střelec ze Sandy Hook i ten z Las Vegas.

Obama také chtěl, aby všechny zájemce o zbraň prověřili prodávající v celonárodní databází FBI. Zatím to musí udělat jen licencovaní prodejci, nikoli však soukromníci na internetu či na prodejních veletrzích zvaných Gun Shows. Podle statistik se přitom v USA takto prodá pětina až třetina všech zbraní.

Bývalý prezident ale nedosáhl ničeho, republikány ovládaný Kongres jeho návrhy neschválil. A stejné to bylo po každé další "střílečce", která se od Sandy Hook odehrála. Nic se tedy nezměnilo. Kromě toho, že masakr v Sandy Hook mezitím v počtu obětí klesl z druhého na čtvrté místo. Přeskočilo ho zabíjení v nočním klubu v Orlandu na Floridě z června 2016, kde zemřelo 49 lidí. A na prvním místě je zmíněné loňské vraždění v Las Vegas.

"Dnes o tom nebudeme mluvit," řekl prezident Donald Trump, když Las Vegas několik dnů po masakru navštívil. Odmítl odpovědět, zda se zasadí o zpřísnění zákonů. Přinejmenším se ale mluvilo o zákazu přídavného zařízení, které střelec v Las Vegas použil, aby ze své poloautomatické pušky učinil samopal. Jenže ani tento návrh není dodnes vyřešený. Z pohledu zvenčí se to zdá nepochopitelné. A přesně takový problém USA se zbraněmi také je. Specificky americký, složitý, zdaleka v něm nejde jen o fakta, ale o emoce, nostalgii, strach, o zásadní kulturní příkop mezi venkovem a americkou "městskou kavárnou".

Hlavně neomezovat Američany

Odpůrci přísnějších zbraňových zákonů odmítají statistiky, jež ukazují, že Američané jsou nejozbrojenějším národem světa. Odmítají vidět jasnou souvislost s rekordně vysokým počtem úmrtí za účasti střelné zbraně. A místo toho argumentují svými čísly.

Upozorňují, že střelnou zbraní v USA sice zemře ročně přes 33 tisíc lidí, ale dvě třetiny z toho tvoří sebevraždy. O další bezmála třetinu se postará pouliční kriminalita. Masové "střílečky" jsou hrozné, proto po nich vždy zazní požadavky na přísnější zákony. Odpůrci ovšem tvrdí, že jde o zástupný problém a že odpovědí není kontrola zbraní, která by znevýhodnila slušné lidi. Chtějí pravý opak − dát občanům co největší možnost, aby se sami bránili.

Jak řekl Wayne LaPierre, viceprezident Národní střelecké asociace (NRA), zastupující zájmy a práva výrobců a majitelů zbraní: "Jediné, co může zastavit špatného chlapa se zbraní, je dobrý chlap se zbraní." Střelce, jako byl ten v Las Vegas, který si svůj arzenál pořídil legálně, by prý nešlo ohlídat, pokud by zákony zároveň neomezily všechny ostatní Američany na jejich právech.

Tedy na právu "držet a nosit" zbraň, zakotveném ve druhém dodatku ústavy. Schváleném ovšem v roce 1791, kdy se Spojené státy ještě musely strachovat o čerstvě nabytou nezávislost. Dodatek proto také mluví o "organizovaných milicích" a je otázkou, zda jeho autoři měli na mysli individuální právo každého jednoho občana.

Je možné se ptát, zda se má ústavní dodatek z doby, kdy nejvýkonnější zbraní byla mušketa, ze které šlo vystřelit jednou za minutu, vztahovat na moderní poloautomatické pušky s padesátinásobnou rychlostí palby. "Účelem těchto zbraní je zabít co nejrychleji co nejvíce lidí," říká generál Stanley McCrystal, někdejší velitel spojeneckých vojsk v Afghánistánu, o pušce AR-15, která je civilní verzí americké vojenské zbraně M-16.

Pro NRA a její příznivce je však druhý dodatek nedotknutelný, právo na zbraně je jejich kotvou "starých dobrých časů" v rychle se měnící Americe. "Jsou to lidé, kteří se drží svých zbraní a svého náboženství," prohlásil Obama v kampani roku 2008. Venkovské voliče, které měl na mysli, tím utvrdil, že je městský snob. Popsal ale americkou realitu. "Debata o kontrole zbraní už není o zbraních. Jde o kulturní válku mezi lidmi z měst a lidmi z venkova," píše David Brooks, komentátor The New York Times.

Pro "venkovany" jsou zbraně zástupným objektem, důkazem svobody, na kterou si nenechají sáhnout. Je to součást jejich identity. Pro Obamu a jeho voliče jde naopak o relikt 19. století, symbol "rednecků" (vidláků) a "hillbillies", venkovských balíků z divočiny Apalačských hor.

Kdo rozlomí začarovaný kruh?

Rozdělení platí i v politice. Demokraté jsou pro přísnější zbraňové zákony, republikáni proti. Demokraté mají za zády bohaté donátory, třeba miliardáře Michaela Bloomberga. Jeho organizace Everytown for Gun Safety se nyní soustředila právě na podporu hnutí #neveragain. Republikáni zase mají na své straně NRA, která na podporu Donalda Trumpa v prezidentské kampani 2016 utratila 30 milionů dolarů a dotuje republikánské kandidáty do Kongresu. A pak je ovšem i hlídá, jak se staví ke zbraňovým zákonům. Před volbami o tom informuje jejich voliče, například pomocí telefonické kampaně či letáků.

V první reakci na letošní masakr na floridské střední škole prezident Trump oznámil, že chce zpřísnit zákony. Mluvil o možném navýšení věkového limitu z 18 na 21 let v rámci celé Ameriky a na schůzce se členy Kongresu jim řekl, že by se neměli bát NRA. Jenže on sám se nakonec obrátil jejím směrem, když se jeho ústředním návrhem stalo možné vyzbrojení učitelů na školách. Tedy přesně to, co propaguje NRA, "více zbraní, rovná se více bezpečí".

Může se tedy generaci Z tento začarovaný kruh podařit rozlomit? Zatím naposledy Kongres výrazně zpřísnil zbraňové zákony v roce 1994, kdy demokraté schválili návrh prezidenta Billa Clintona na zákaz výše zmíněných "útočných zbraní". Jenže "odměnou" jim pak byla v listopadu 1994 těžká porážka ve volbách do Kongresu, když poprvé po 40 letech ztratili většinu v obou jeho komorách. A když v roce 2004 zákaz vypršel, nikdo ani na chvíli nepomýšlel, že by mohl být obnoven.

Právě zákaz "útočných zbraní" je jedním z cílů hnutí #neveragain. "Tohle hnutí je pravděpodobně největší jednorázovou změnou, kterou jsem zažila za více než dvacet let, co sleduji debatu o zbraních," říká Kristin Gossová, profesorka politologie z Duke University. Pro deník The Wall Street Journal ovšem Gossová zároveň upozornila, že "v určité chvíli přijdou porážky" a teprve pak se ukáže, zda generaci Z její energie a zaujetí vydrží.

Minulý pátek vyšli studenti z učeben na 19. výročí masakru na střední škole v Columbine, kde dva vrazi v roce 1999 zastřelili 12 studentů a jednoho učitele. "Nechci, aby kterýkoliv příští prezident musel jet do Columbine nebo do některého jiného místa. Děti mají své povinnosti. Naší povinností je chránit jejich životy a dát jim budoucnost," uvedl tehdy prezident Bill Clinton.

Nyní se americké "děti" rozhodly, že když to nedokázali dospělí, zkusí se o svoji budoucnost razantně postarat samy. Na rozdíl od jejich rodičů a starších generací se už nechtějí smířit s tím, že zbraňové násilí je "cenou za život v Americe", že to je něco jako špatné počasí.

