Manželka Libora Zábranského málokdy vynechá zápas hokejové Komety a v Brně fandí na tribuně, synovec Tomáš Vincour bojuje jako útočník na ledě. V klubu pracují i další členové rodinného klanu, Libor Zábranský stojí ale nade všemi, všechny řídí a spojuje. Jako trenér, generální manažer a majitel klubu v jedné osobě dovedl Kometu před pár dny k obhajobě titulu mistrů republiky. A rozhodně nehodlá končit.

Chvíli to přitom vypadalo, že si ke třem hokejovým úvazkům přidá ještě čtvrtý, když s ním hokejový svaz jednal o převzetí místa kouče reprezentačního mužstva. Současný trenér Josef Jandač po světovém šampionátu v květnu skončí a tým bude potřebovat nové vedení.

"Mám tři děti. Libora, Terezu a Kometu. Libor už je puberťák, musí se o sebe postarat sám. Bude mu osmnáct. Terezce je devět let a Kometě třináct. O ty dvě holky se musím starat," říká Zábranský, který klub označuje za svoje dítě. V roce 2005 zachránil Kometu před krachem. "Nedokážu si ani představit, že bych našim současným i novým partnerům řekl: Díky, já jdu dělat nároďák. I když pro mě nebylo jednoduché říct ne," prohlašuje.

Libor Zábranský (44) Rodák z Brna naskočil do hokejové ligy jako obránce v roce 1991, do tehdejšího klubu Zetor Brno. Namířeno měl do zámořské NHL, předtím ale ještě odehrál dvě sezony v Českých Budějovicích. V letech 1996 až 1999 nastupoval v zámoří za St. Louis Blues, kariéru v NHL mu ale kazila zranění. Po návratu do Česka vybojoval mistrovské tituly se Vsetínem a s pražskou Spartou. Hráčskou ka­rié­ru ukončil v roce 2004 v Pardubicích kvůli srdeční vadě. Vrátil se do Brna, jako akcionář vstoupil do klubu Kometa, který tehdy působil v nižší soutěži. Tým vytáhl do extraligy a vybudoval z něj sportovně i ekonomicky silnou organizaci. Ta stojí celá na něm, Zábranský zastává funkci majitele, generálního manažera, místopředsedy představenstva a hlavního trenéra. S klubem už získal dva mistrovské tituly. Je ženatý, má syna – také hokejistu – a dceru. Ve volném čase se věnuje rybaření a procházkám se svými dvěma psy.

Umí to s politiky i fanoušky

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý obránce se v Brně narodil, za klub nastupoval a po skončení hráčské kariéry z něj vybudoval skvěle fungující firmu. Na domácí zápasy má Brno vyprodáno, v hale Rondo, která se teď podle sponzorů jmenuje DRFG Arena, se náruživě fandí. Pod klub také patří třeba mateřská škola Kometka. Hokejem se v Brně žije.

Čerstvý titul mistrů republiky bude připomínat i orloj na náměstí Svobody. Od pondělí až do 5. května každou hodinu vypustí skleněné kuličky s vyraženým logem klubu. Navíc se zase začalo mluvit o novém stadionu, který si fanoušci už dlouho přejí. Ozval se primátor Petr Vokřál i premiér v demisi Andrej Babiš (oba z ANO).

"Zábranský má na své straně celé Brno. Tak se má dělat hokej," chválí svého šéfa jeden z hlavních tahounů Komety, útočník Martin Erat.

V čem spočívá úspěch chlapíka, který nezvyšuje hlas, spoléhá na přirozenou autoritu a vystačí si s pohledem do očí těch, se kterými mluví? "Libor má vizi a koncepci. Je také detailista a umí jednat s lidmi," uvádí výkonný ředitel Komety David Trunda. Připomíná, že Zábranský umí jednat se všemi, počínaje politiky přes manažery a hráče až k fanouškům v kotli.

Trundu přivedl šéf z fotbalové Slavie v době, kdy kromě křesla majitele a manažera usedl i na trenérskou lavici. V únoru 2016 se hráčům nedařilo a bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik rezignoval. Zábranský se v tu chvíli rozhodl, že nikdo jiný než on sám v danou chvíli nepomůže a vedení mužstva se ujal osobně. Už dřív se ale o přípravu mužstva i hru na ledě zajímal. Trenérem byl vlastně tak trochu vždycky. V hokejových kruzích se ostatně o šéfovi modrobílých říká, že kdyby na to měl čas, na stadionu by sám jezdil i s rolbou.

Nejtvrdší střela v lize

Když v 90. letech hrával v extralize nebo v zámořské NHL, platil za poctivého a tvrdého beka. Slavnou kanadsko-americkou soutěž si vyzkoušel na dvě sezony, v letech 1996 až 1999 nastoupil celkem ke 40 zápasům za St. Louis Blues. Rozdával rány a tvrdě střílel, ostatně už při utkání hvězd ve Frýdku-Místku v roce 1996 vyhrál dovednostní soutěž o nejtvrdší střelu. Puk z jeho hole letěl rychlostí 153 kilometrů za hodinu.

Kariéru ukončil v roce 2004 v dresu Pardubic. Bylo mu tehdy pouze 30 let. Hrát už ale dál nemohl, lékaři mu tehdy našli srdeční vadu. Když se s rolí hráče loučil, prohlašoval, jak je spokojený s tím, co na ledě dokázal. Jen ho mrzelo, že se často musel potýkat se zraněními. To se mu stalo i v Americe, kde byl mezi fandy St. Louis oblíbený, navzdory kouči Mikeu Keenanovi, který neměl evropské hokejisty rád. Zábranský v jeho týmu nastupoval dokonce v první obranné dvojici s kanadskou hvězdou Alem MacInnisem. Utrhl si ale sval v rameni a zpátky do týmu se už v dřívější formě nedostal.

Za mořem však přišel k penězům, ačkoliv si v porovnání s dnešními hráči vydělal jen zlomek − necelý milion dolarů. Další peníze ale podle dřívějšího vyjádření pro HN získal na burze, obchodoval s akciemi a měl štěstí. Veřejně však o tom, jak a k jakému majetku přišel, nikdy nemluvil. Stejně jako neřekl, kolik ho stála Kometa.

Když přestal hrát, hokej mu chyběl. Jako brněnský patriot se ujal skomírajícího klubu a investoval do jeho vzkříšení. Ve chvíli, kdy se Kometa propadla až do třetí nejvyšší soutěže, ji zachránil od krachu. Bylo to v roce 2005, kdy získal 40 procent akcií, o dva roky později byl už jediným vlastníkem. V roce 2009 pak pro klub koupil za 25 milionů extraligovou licenci od Znojma. V nejvyšší soutěži se s ním muselo začít počítat. Zájem fanoušků a vysoká návštěvnost pomáhaly živit rozpočet a nákupy hráčů. Silnou podporu měl klub od města i kraje, v sezoně 2011/2012 a 2013/2014 došla Kometa až do finále ligy. Na titul dosáhla až napotřetí, v loňském roce. A letos znovu.

Stejně jako byli fanoušci pro Kometu důležití při jejím vzkříšení, jsou pro klub zásadní i teď. V Česku není silnější a hlavně viditelnější fanouškovská podpora u žádného klubu v kterémkoliv sportovním odvětví. I když by s tím třeba příznivci fotbalové Sparty, rozesetí po celé republice, nesouhlasili. Brněnská hala pro 7700 diváků bývá často vyprodaná, místa na sezení pro 4500 lidí jsou téměř všechna obsazena držiteli sezonních permanentek. Na finále letošního play-off se prodávaly vstupenky za 850 korun ke stání a 1200 k sezení. V moderní aréně Třince, soupeře Brna v sérii o titul, přitom vstupné stálo polovinu.

Publikum v hale nedokáže jen koukat, hlasitě fandí a skoro každý má na sobě dres nebo klubovou šálu. Když pak po vyhraném utkání celý stadion zpívá píseň Věry Špinarové "Raketou na Mars", člověka až mrazí. Přitom je v hale teplo a kvůli zastaralé vzduchotechnice se nad ledem často tvoří mlha, v níž se hráči ztrácí. Na klubovém Facebooku je registrováno 133 tisíc fandů. Víc má v Česku právě jen fotbalová Sparta.

Sen o novém stadionu

Říct o Brnu, že jiná zábava než hokej ve městě není, by bylo kruté. Kometa ale tvoří pevnou součást místní identity. I proto má Zábranský šanci dotáhnout do cíle svůj velký sen, výstavbu nové arény, domova pro fandy i hráče.

Klub ale opakovaně tvrdí, že se do výstavby vlastními silami pouštět nechce. Na sezonu Kometa potřebuje asi 120 milionů korun, a i když je úspěšná jako letos, skončí v plusu v řádu jednotek milionů korun. Z toho rozhodně nejde financovat velké investice.

Koncem loňského roku klub spolu s poradenskými společnostmi Deloitte a KMPG představil studii proveditelnosti pro výstavbu nové haly. Šlo o pobídku určenou politikům a také případným soukromým investorům. Ti se rychle ozvali.

"Nová multifunkční hala vznikne na výstavišti v Brně, hotová by mohla být v roce 2022. Náklady se budou pohybovat kolem 1,4 miliardy korun a pokryjí je město, kraj, stát i soukromý sektor," uvedl v pondělí brněnský primátor Vokřál, krátce po zisku mistrovského titulu. Další jednání pokračovala celý týden. Stavba by měla nahradit starý velodrom, který se přesune jinam. Jako o jednom z možných investorů se mluví například o brněnském miliardáři Igoru Faitovi, zakládajícím partnerovi skupiny Jet Investment. Provozovatelem haly by pak nejspíš byla Kometa.

Původní scénář počítal ještě s lokalitou Za Lužánkami, která je v Brně spojena se sportem a kde stojí starý fotbalový stadion. Tuto variantu ale komplikují nároky místních kvůli případnému prodeji pozemků.

Zábranský chce každopádně klub do nové arény dovést. "Až jednou napíšu knížku, bude to bestseller," říká o svém životě s Kometou. Další kapitolu pak může napsat Libor Zábranský mladší. Syn šéfa Komety a odchovanec klubu se snaží prosadit v zámořských nižších soutěžích. Jako kapitán nyní vede i českou reprezentaci do 18 let na světovém šampionátu v Rusku.

Libor Zábranský s pohárem T. G. Masaryka pro mistra České republiky v ledním hokeji. Foto: ČTK