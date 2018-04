Praha je už zase zdrojem černého humoru. Náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi se aktuálně přezdívá Demolínek. Politik ČSSD se stal personifikací aktuálního metropolitního trendu − destrukce, ať už zamýšlené či nezáměrné, v podstatě čehokoliv. Tentokrát jde o unikátní Libeňský most a vlastně to legrace vůbec není. Je to spíš k pláči. Tak dlouho se jedinečná stavba ze začátku minulého století zanedbávala, až se najednou zjistilo: "Ouha, asi to spadne! A opravovat by bylo drahé! No, tak to zbouráme!" Lepší ukázka kolektivního pat-matismu definující pražskou komunální politiku asi neexistuje.

Poctivě řečeno, průšvih není možné připsat jen tomuto vedení pražského magistrátu. Problém je zděděný, k nynějšímu kolapsu se schylovalo dlouhá desetiletí, po která se most (a nejen ten) neopravoval. Všichni přistupovali ke správě města stylem "po nás potopa". Ale stejně: vzhledem k tomu, že nyní vládne Praze primátorka Adriana Krnáčová, která kandidovala za hnutí ANO pod heslem "Prostě to zařídíme" a celou dobu se ohání tím, že chce udělat z Prahy "smart city", tak by člověk čekal, že k problému přistoupí přece jen sofistikovaněji než s demoliční četou a roubíky dynamitu. Ale ono ne. Zvítězily brutální kupecké počty. Zbourání starého unikátu a postavení nového mostu bude nejlevnější a nejefektivnější, pravil Petr Dolínek. Že se proti tomu demonstruje? No a? Zbourat a basta!

Takové uvažování je katastrofální výpovědí o všech, kteří mu přikyvují, což je kromě ANO a ČSSD i pražská ODS. Že je to NEJLEVNĚJŠÍ? Tak zaprvé to není jisté, známe pražskou šíbrovskou praxi. A hlavně: přece se nedá vždy uvažovat jen takto! Přece jsou i jiná a možná podstatnější kritéria! Příklad: kdybychom uvažovali pouze stylem "ať je to nejlevnější" v oblasti stravování, dospěli bychom k tomu, že nejvýhodnější je krmit se denně otrubami. V oblasti erotiky by pak bylo nejefektivnější zajít občas za levnou prostitutkou (prostitutem). Ne, efektivita a cena opravdu nejsou v životě vždy absolutní kritéria. No a protože život se odehrává i ve veřejném prostoru, neměly by být absolutními kritérii ani tam.

Je to tak banální, že je skoro stydno to vysvětlovat. Architektura přece není jen efektivně a co nejlevněji poskládaná hmota, je to součást kultury, a především součást našeho životního prostředí. Proto například chce málokdo, pokud si může vybrat, žít na panelovém sídlišti, sestaveném z levných betonových krychlí. Lidé preferují estetickou úroveň, historickou hodnotu, duch místa. Mimo jiné proto, že právě to jsou faktory, které odlišují plac na přespání od skutečného domova. A platí to i o řád výš. I ve městě jako celku můžete buď přežívat, nebo v něm skutečně žít.

Komunální politiky si přece platíme nejen jako manažery efektivity, ale hlavně jako odpovědné správce. Tedy proto, aby se o veřejný prostor starali tak, abychom se v něm cítili jako doma. K tomu patří estetická hodnota, pocit návaznosti na minulost, paměť místa. To vše nejsou efemérní záležitosti, jak si asi technokratičtí demolínci všech typů myslí. To jsou momenty, které nejen dotvářejí smysluplný celek, ale nakonec se často vyplácejí i finančně, například skrze cestovní ruch. Když to tedy vztáhneme na aktuální kauzu: opravit jedinečný konstruktivistický most s kubistickými prvky je přístup správcovský, bourat ho je tupý manažerismus.

Někdy se namítá, že se to s ochranářstvím až přehání. "Kdyby předci nebourali, nepřestavovali, nevznikl by například lecjaký barokní skvost," říká se. Jenže v tomto případě je to pokrytectví. Platilo by to, kdyby na místě starých vznikaly hodnotné stavby. Jenže v Praze nic nového skutečně hodnotného nevzniká. Naposledy to byl v devadesátých letech Tančící dům. To, co je hodnotné, ničíme a nahrazujeme architektonickou konfekcí. Pod heslem efektivity a funkčnosti samozřejmě.

Na Libeňském mostě je to vidět dokonale: nikdo zodpovědný neřeší, co by vlastně mělo na místě starého mostu stát. Nemá se konat ani architektonická soutěž, což už je úplně zvrácené. Představte si to v privátní rovině: copak někdo rekonstruuje byt tak, že si ho nechá vybourat a stavební firmě řekne: "Postavte mi tam, co chcete, hlavně ať to moc nestojí"?! Přesně tohle Krnáčová, Dolínek a spol. dělají. Proč třeba nikdo zodpovědně nezvážil kompromisní návrh historika architektury Lukeše provést opravu mostu po částech? Tedy jádro opravit a ty části, které jsou opravdu ve špatném stavu, postavit znovu?

V Praze se toho teď rozpadá a demoluje víc než dost. Připomíná to přístup majora Terazkyho ze Švandrlíkových Černých baronů, který kázal "rozbourovať" všechno, čemu nerozuměl. Má to řešení? Bezprostřední ne, perspektivní ano. Nerozpadne-li se sama i tamní koalice, na demolici ve volbách rozhodně zralá je.

