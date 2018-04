Na Evropu se u nás dá svést prakticky všechno špatné. Politici toho rádi využívají, voliči to rádi slyší. A podle toho to také vypadá. Přes sedmdesát procent lidí u nás nechce podle průzkumu Evropské komise euro − tedy suverénně nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Bohužel ale nejde o projev zdravého sebevědomí, ale spíš o odraz strachu a nedospělosti české společnosti, která si neumí uvědomit a přiznat vlastní zájmy. Pak ale těžko můžeme v Evropě cokoliv prosadit. Naše kritika Evropské unie a eura není ničím jiným než "ubrečeným" a nekonstruktivním odmítáním všeho, co se nám nabízí. Bude to přitom právě euro, které se stane důležitým testem naší schopnosti hrát v unii sebevědomější roli.

Na Evropské unii, potažmo eurozóně se dá kritizovat hodně věcí. Unie je přes veškerou snahu stále příliš daleko od svých občanů. Komisi schází demokratická legitimita, není volena, a Radě EU zase zodpovědnost − hlavy států se sjedou v pátek do Bruselu, aby přijaly rozhodnutí, a v pondělí není na místě už nikdo, kdo by si za ním stál.

Velkým tématem je také společný rozpočet. Zejména eurozóně, sdílející jednu měnu a teoreticky i jeden bankovní systém, vadí, že je příliš malý. Těžko ale zásadněji navyšovat společné finance, pokud jsou za to, kolik jednotlivé země vydávají, odpovědné národní vlády. Pokud by se to mělo v budoucnu stát, bude třeba sladit sociální systémy, které tvoří mamutí část národních rozpočtů. To si dnes ovšem nedokážou představit ani největší eurooptimisté. Podobnému megaprojektu by muselo předcházet nejen strukturální sblížení ekonomik, ale především otevřenější celoevropská debata odkazující na společné hodnoty. Od Lisabonu přes Amsterdam po Sofii jsou dnes klíčové hodnotové pojmy jako třeba solidarita chápány každým trochu jinak. A Brusel nenabízí pro debatu o nich prostor, což nás vrací zpět k problému přílišné vzdálenosti unie od jejích občanů.

Přes řadu vnitřních problémů ale EU ani euro nejsou mrtvým projektem, nýbrž projektem překvapivě živým. Nesmíme si ho ale představovat jako ideál, ke kterému se zcela nekriticky směřuje. V takovém případě je totiž velice lehké šmahem ho odmítnout. Evropská unie ani euro nejsou žádný ideální stav, od jejich počátku jde spíše o pulzující živý integrační proces, který se v čase vyvíjí, snaží se − někdy správně a někdy špatně − reagovat na své konstrukční vady a hledat cestu, jak dál. Pokud sedmdesát procent Čechů euro odmítá, znamená to, že tuto společnou cestu hledat nechtějí. A to není dobře.

A nejde jen o to, že v Evropské unii končí osmdesát procent českého vývozu, se kterým stojí i padá naše hospodářství. Orientace na ni znamená rovněž přijetí jedinečné a historicky úspěšné kombinace hodnot židovské, antické a křesťanské civilizace, obohacených o specificky evropskou zkušenost a z ní vyplývajícího poznání o potřebě tolerance v různorodém světě i nevyhnutelnosti hledání přijatelného kompromisu. V neposlední řadě jsou západnímu hodnotovému okruhu vlastní demokratické tradice, které v politickém životě nestaví nejvýše efektivnost, ale zaručují odvolatelnost politiků a tím kontrolu jejich moci. Samozřejmě že tyto hodnoty nejsou až výtvorem Evropské unie ani eurozóny a každá z členských zemí si s sebou dál nese svoji jedinečnou historicko-kulturní zkušenost. Unie ovšem evropské země s těmito hodnotovými tradicemi sdružuje a reprezentuje, a měla by tedy být i naším základním přístavem.

Je určitě správné se s francouzskými nebo německými politiky dohadovat o dalším směřování Evropy − podílet se na hledání cesty dál. Být ale permanentně "jednou nohou venku z lodi", tak jako to předvádí Česko v případě reformy eurozóny nebo řešení uprchlické krize, je něco zcela jiného. Jde o nebezpečnou hru, která víc než cokoliv jiného odráží nízké sebevědomí Česka. Ruské a čínské lodi kroužící na hladině oceánu vlivů právě takové odpadlíky hledají. Nabízejí ovšem úplně jinak hodnotově orientovaný svět. Svět koncentrované moci, kde ekonomiku řídí státem ovládané společnosti a kde politické vedení je voleno jednohlasně stovkami předem prověřených delegátů ústředního výboru. Naše nízké sebevědomí vůči unii je proto třeba změnit.

Po stopách českých mindráků

Nejdříve si položme otázku, kde se vlastně bere. Částečně je stále dědictvím komunismu, který v celé střední Evropě naučil lidi i politiky spíše mlčet než otevřeně formulovat své zájmy. Zde má původ i naše zidealizovaná představa unie jako vzoru, který pouze nekriticky sledujeme. A ve chvíli, kdy nás poprvé zklame (eurokrize, uprchlická krize), máme tendenci ji okamžitě "hodit přes palubu". Bez viny nejsou ovšem ani velké členské země unie. Řada důležitých rozhodnutí, třeba jak má euroklub do budoucna vypadat, byla šita v posledních letech horkou jehlou v úzkém kruhu nejvlivnějších zemí. A i v některých dalších oblastech, jako je třeba rozhodování o tom, kde budou mít sídla nové instituce, nebo kritika dodržování lidských práv, jako by se někdy měřilo jiným metrem − menším středoevropským zemím (Maďarsko) než větším západoevropským (Španělsko).

Těžko ale můžeme všechno negativní hodit na historické dědictví a přezíravost velkých evropských sousedů. Naše nízké sebevědomí je především věcí nás samotných. Tady a teď. Čeští politici neumí, nebo spíše nechtějí vysvětlit voličům, že v Evropě máme své zájmy a můžeme je hájit. Pohodlnější a bezpečnější je svést všechny problémy na vzdálený Brusel, který se tak jednoduše dá onálepkovat jako Absurdistán nastavující pravidla pro všechno, od dětských hřišť po langoše. Ironií osudu je, že nejzaslepenější kritici Bruselu se označují za největší hrdiny. Opak je pravdou. Hlasitá kritika Bruselu není ničím jiným než domácím marketingem pro lehce ovlivnitelné masy. Žádné hrdinství nevyžaduje, protože na domácím hřišti bavíte domácí publikum.

Odvahu naopak vyžaduje voličům vysvětlit naše zájmy a pak se za ně snažit v Evropě poprat, a to ať už v roli poslance, ministra, nebo dokonce premiéra. Naše nízké sebevědomí na evropské půdě jenom odráží nízké sebevědomí našich politiků. Máme úspěšné umělce, sportovce nebo podnikatele, kteří se nehledě na dědictví komunismu dokážou prezentovat a prosadit v zahraničí. Odvážní politici nám schází nebo u voličů nebodují.

Bez sebevědomí není svobody

Pro obnovu sebevědomí je třeba si své zájmy v prvé řadě uvědomit. A právě postoj k euru je dobrým testem při zjišťování, zda jsme něčeho takového vůbec schopni. Po brexitu se státy bez eura dostanou na vedlejší kolej a bude záležet jen na nich, zda tam zůstanou odstavené "na věky". Naším přirozeným zájmem je, aby se příkopy mezi členskými a nečlenskými zeměmi eurozóny neprohlubovaly. Nebezpečné jsou z tohoto pohledu především francouzské vize zvláštního rozpočtu eurozóny a silných vzájemných záruk vybraných zemí euroklubu. Pro Česko je naopak výhodné podpořit umírněnější reformní návrhy, například z pera Evropské komise, které chtějí rozšířit záběr a dosah dnešního evropského rozpočtu o stabilizační roli a současně posílit demokratickou legitimitu evropských institucí. Aby však Brusel bral naše postoje vážně, musíme projevit ochotu euro někdy v budoucnu přijmout. Euro by nám prostě nemělo být lhostejné.

Měli bychom si stanovit jasná vnitřní kritéria, po jejichž splnění určíme závazné datum přijetí eura. Jejich součástí ostatně mohou být i požadavky na budoucí podobu měnové unie. Prvním takovým počinem je například i požadavek současné vlády v demisi, abychom v případě bankrotu Řecka neplatili za jeho "dluhy z minulosti". Pokud budeme mít naše priority jasně zformulované, budeme pro naše spojence čitelnějším a předvídatelnějším partnerem. Respekt si pak můžeme vydobýt smysluplným hledáním kompromisu mezi našimi zájmy a postoji ostatních.

Není to jednoduché, ale jasná formulace priorit je prvním krokem k obnovení sebevědomí a budování "skutečné" autonomie Česka uvnitř unie. Jak na počátku 19. století správně napsal německý filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, od kterého datujeme moderní povědomí o státu, autonomie není neústupnost a možnost prosadit si za každou cenu svou. Jde o dialektický proces − nabýváme ji a uvědomujeme si ji při překonávání bariér a vytyčování mantinelů. Svoboda bez zdravě sebevědomého pohybu v terénu plném překážek vlastně ani nemůže existovat. Ať už s eurem nebo bez eura.

