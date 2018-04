V jeho pracovně v Pařížské ulici v Praze se často svítí dlouho do noci. Nikdo nepochybuje o tom, že Daniel Křetínský má své miliardy odpracované. On osobně nebyl u privatizace, nevydělal na transakcích kuponových investičních fondů, není závislý na dotacích. Muž s vizáží vysokého státního úředníka měl v mládí možná větší štěstí než jiní. Třeba i v tom, že narazil v J&T na šéfy, kteří neměli problém se s ním začít dělit. To by ale nestačilo, kdyby nepřidal houževnatost, kreativitu a nezapojil své analytické schopnosti.

Daří se mu a v některých segmentech energetiky poráží ČEZ zjevně i proto, že jeho byznys stojí na racionální úvaze, ne na módních trendech a momentálních náladách. Není lepší příklad než ten, že na rozdíl od jiných podnikatelů zcela nezezelenal a neštítí se "špinavého" uhlí. Investuje i do zdánlivě odepsaných elektráren. Ví, že evropská energetika se bez fosilních paliv ještě dlouho neobejde.

Ekonomický průšvih nastává, když Křetínský svůj kalkulující mozek vypne a začne se řídit jen srdcem, emocemi. Potom se může stát i centrem posměchu. To přesně se stalo s jeho fotbalovou Spartou, do níž vystudovaný právník a politolog lije stovky milionů korun ročně bez adekvátní protihodnoty. Už léta čeká na postup do Ligy mistrů a paradoxně čím více dává, tím jsou výsledky horší. Připomíná gamblera stojícího s peněženkou u hrací bedny, který marně čeká, až se mu z ní vysype výhra. Kdo jej někdy spatřil, jak dokáže překvapivě ožít, když vypráví o sestavě Sparty či o jejím herním systému, nabude dojmu, že je to zcela jiný Křetínský než ten energetický a průmyslový. Nutno ale jedním dechem dodat, že nebýt této neutuchající finanční podpory, Sparta by možná už neexistovala. Z tohoto pohledu je Křetínského iracionalita společensky prospěšná.

Otázkou je, jakého druhu jsou investice do médií, které nyní začal Křetínský posilovat, nebo sponzoring karlovarského filmového festivalu, u něhož firmy EP Industries a Mall.cz částečně zalátaly díru po odchodu hlavního partnera ČEZ. Nakolik Křetínský chápe média a festival jako součást byznysu, případně zda a jakou roli hraje jeho zájem na stavu demokracie a kultury, s určitostí hodnotit nelze.

Nyní pro Le Figaro sice mluvil o občanské povinnosti jako o důvodu, proč své me­diální državy rozšiřuje do dalších zemí, včetně Francie. Může jít jen o trik, jak uklidnit pochybovače, nebo také o náznak, že skutečně nechce patřit k byznysmenům, kteří mlčí a chtějí jen v klidu vydělávat miliardy za každého režimu. Investuje v zásadě jen v Evropě − nikoliv v Rusku a Číně jako jeho "skoropříbuzný" Petr Kellner. Tento prostý fakt naznačuje, že navzdory veškerému evropskému nacionalismu a populismu nepřestává věřit v sílu starého kontinentu, v jednotný trh i myšlenku společného evropského domu.

Ale to všechno jsou pouhé dedukce. Bylo by toho hodně, na co by sám Křetínský mohl dát odpověď, ale miliardář z rodiny brněnských intelektuálů se českým novinářům od jisté doby vyhýbá. Zlom v jeho otevřenosti přišel poté, co v roce 2012 "slavně" předal svou koženou kabelu do rukou šéfa fotbalového svazu s údajnými důkazy o špinavostech v české kopané. Co bylo uvnitř, dodnes nikdo neví. Byl to patrně další z momentů, kdy za Daniela zaskočilo jeho "dvojče", které peníze vydělávat neumí, jedná intuitivně a podléhá vášním.

