Francouzská média si minulý týden musela projít tím, co za sebou mají už jejich kolegové v Německu, Velké Británii či Švédsku. Najednou musela nečekaně zjišťovat, kdo je to ten český podnikatel Daniel Křetínský, jenž chce koupit francouzské časopisy, včetně ikonického Elle nebo týdeníku Marianne.

První reakcí byly titulky, které ho označovaly za "neznámého miliardáře, jenž figuruje v daňové kauze ­Panama Papers". Panovaly obavy o nezaujatost titulů i strach z propouštění. Dá se ale čekat, že i tyto francouzské obavy z nového vlastníka časem vyprchají, podobně jako tomu bylo v jiných případech.

Také ve Velké Británii na podnikatele z východu, kterého i Češi znají převážně jako majitele fotbalové Sparty, zpočátku hleděli s určitou nedůvěrou. Ale když počátkem března řada českých byznysmenů sledovala inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě, byl už Křetínský jinde.

Seděl na známé adrese Downing Street 10, kam ho spolu s lídry obřích evropských firem jako Telefónica či Bosch pozvala britská premiérka Theresa Mayová. Chtěla s ním i dalšími lídry tamního byznysu projednat, jak se vypořádat s dopady brexitu na ekonomiku.

Ukazuje to, kam až to během posledních deseti let Křetínský dotáhl. Z manažera, který dostal od mnohem větších hráčů podíl v nově vznikajícím Energetickém a průmyslovém holdingu za to, že jej pro ně postaví, až na pátého nejbohatšího Čecha a byznysmena celoevropské úrovně. To nastalo před rokem, kdy celé EPH ovládl.

I když vyrostl v energetice, jeho impérium má dnes mnohem širší záběr. Spoluvlastní více než desítku průmyslových podniků, včetně výrobce autobusů SOR či firmy AVE, která se zaměřuje na odpadové hospodářství. Investoval do on-line obchodů a spolu s Patrikem Tkáčem buduje jeden z největších mediálních domů v Česku. K Czech News Center, bývalému vydavatelství Ringier Axel Springer, minulý týden přikoupili rádiové stanice od francouzské společnosti Lagardère, mezi něž patří například Frekvence 1 nebo Evropa 2. Stali se tak rozhlasovou jedničkou v Česku, Polsku a dvojkou v Rumunsku.

Z manažera miliardářem

Většinu nejbohatších Čechů spojují byznysové začátky v divokých 90. letech. Křetínský, který je mezi 10 nejbohatšími podnikateli ve svých 42 letech jednoznačně nejmladší, začínal od píky. Jeho dráha je úzce spojena s finanční skupinou J&T, hlavně pak s jedním z jejích zakladatelů Patrikem Tkáčem. Do té nastoupil těsně po absolvování brněnských práv v roce 1999. Doporučit ho měl další klíčový člověk J&T Dušan Palcr.

Lidé, kteří od té doby s Křetínským dělali byznys, ho popisují jako pragmatika, extrémně inteligentního a s buldočí povahou, který se nebojí vynaložit velké úsilí, aby o své pravdě přesvědčil i své okolí.

"Musím uznat, že jsem za svůj život nepotkal člověka, který by se dal v byznysu tahem na bránu, nasazením srovnat s Danem. Je to v pozitivním slova smyslu mimořádně schopný člověk, velmi chytrý, s velkým obchodním nadáním v kombinaci s právním vzděláním, je dobře jazykově vybavený," popisuje ho Michal Šnobr, který s ním spolupracoval v J&T.

Právě zde Křetínský poprvé přičichl k energetice. Působil zde v době, kdy J&T pro sebe i další klienty pod vedením Šnobra nakupovala akcie polostátní společnosti ČEZ. Jejich cena šla následně raketově nahoru a zisky se počítaly v desítkách miliard korun. Vydělané peníze pak na akvizice dostal právě Křetínský. A Šnobr ustoupil do pozadí.

"Daniel je přirozeně člověk, který dominuje. Takže buď jste na palubě, tedy hrajete hru, kterou chce, nebo ne. Jiná cesta není. Já jsem včas pochopil, že to není cesta pro mě. Zrealizoval jsem pro skupinu J&T projekt ČEZ a řadu dalších, předal kontakty a pak už to byla Danova parketa," vzpomíná dnes na toto období Šnobr.

Křetínský se tehdy vrhl právě na akvizice v energetice. Postupně do skupiny koupil podíl v Pražské energetice od společnosti ČEZ, komořanskou teplárnu United Energy nebo Plzeňskou energetiku a další. Právě v této době se začíná hovořit o jeho výborných vztazích s tehdejším šéfem polostátního ČEZ Martinem Romanem. Jejich vzájemné obchody oběma firmám vynesly vyšetřování Evropské komise, pozdější výměnu podílů v německých dolech Mibrag několik let šetřila bezvýsledně i policie.

"Pokud Křetínského obchody analyzujete, přijdete na to, že u nás není byznysmen, který by uměl dělat obchod se státem tak jako on. Také by nikdy nevyrostl bez trojice mužů, se kterými obchoduje dodnes. Patrika Tkáče, který ho vytáhl do velkého byznysu. Martina Romana, jenž mu na začátku umožnil velké obchody. A Petra Kellnera, který řadu z nich financoval," popisuje jeho vzestup jeden vlivný podnikatel z energetiky, jenž nechtěl být jmenován.

Křetínský i v J&T stoupal nahoru. Už po čtyřech letech ve firmě se stal partnerem, a tak měl podíl na ziscích. Nová epocha pro něj začala v roce 2009, kdy vznikl Energetický a průmyslový holding. Do něj vložily peníze skupiny J&T a PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, které v něm zpočátku držely každá po 40 procentech. Zbylou pětinu pak získal právě Křetínský, který byl od počátku hlavním motorem a mozkem EPH. Právě díky jeho vedení holding významem násobně přerostl hranice Česka i střední Evropy. Dnes po celé Evropě ročně vyrobí o 70 procent více elektřiny než celý ČEZ.

Související Infografika JAK ROSTLO KŘETÍNSKÉHO IMPÉRIUM

Nově vzniklý holding se zpočátku zaměřoval převážně na český trh. Právě v té době probíhal spor, kterému se někdy přezdívalo uhelná válka. To když se aliance EPH a ČEZ pustila do miliardáře Pavla Tykače, majitele těžařské firmy Czech Coal (dřívější Mostecké uhelné) kvůli cenám uhlí.

"Využití uhlí pro teplárny je ekologické a má sociální přínos v podobě příznivé ceny tepla. Naopak využití uhlí z Vršan čistě pro výrobu elektřiny je jen soukromý zájem těžaře a výrobce," útočil tehdy na Tykače Křetínský, jenž byl v té době také mediálně nejaktivnější. Novinářům opakovaně kreslil svoje analýzy, podle nichž kvůli Tykačovi hrozí české energetice a hlavně teplárenství nedostatek uhlí.

Ten ale nenastal a Křetínský utrpěl tvrdou porážku. Udělil mu ji v roce 2013 současný šéf ČEZ Daniel Beneš, který Romana v čele polostátní firmy vystřídal dva roky předtím. Beneš otočil a dohodl se s Tykačem na 40leté smlouvě na dodávky uhlí a prodal mu i elektrárnu Chvaletice, o níž Křetínský usiloval.

Proti proudu

Po této prohře se EPH zaměřilo více na zahraničí. Zpočátku bylo nejaktivnější na Slovensku. Zde již dříve koupilo za 63 miliard korun poloviční podíl ve Slovenském plynárenském priemyslu, jenž se zaměřuje hlavně na přepravu a distribuci plynu. K němu nedlouho poté přidal podíl ve Stredoslovenské energetice a nakonec i koupi dvoutřetinového podílu ve Slovenských elektrárnách od předluženého italského koncernu Enel.

Na podzim 2014 se ale rozjelo nové období expanze EPH směrem na západ. Křetínský zde přitom v plné síle ukázal, jak moc věří svým analýzám a že se nebojí jít proti proudu. Celá Evropa žila v domnění, že obnovitelné zdroje už nic nezastaví a že klasické elektrárny na uhlí a plyn jsou přežitkem 20. století. Mnoho firem je tak prodávalo pod cenou.

Křetínský si to ale nemyslel. Nezatracuje obnovitelné zdroje, jeho holding jich sám řadu vlastní. Ale doba, kdy v energetice naplno převládnou, je podle něj ještě daleko a evropská energetika se bez nich dlouho neobejde. Začal s nákupy nevídaným tempem a často i za neuvěřitelně nízké ceny.

Jen rychlý výčet − během jednoho roku koupil v Británii uhelnou elektrárnu Eggborough o výkonu obou bloků Temelína, sedm elektráren v Itálii či maďarské teplárny Budapesti Erömü. V tomto tempu pak pokračoval, jen loni koupil tři elektrárny za více než deset miliard. Nejdůležitější akvizicí ale byly uhelné elektrárny a doly švédské společnosti Vattenfall v Německu. Ty koupil napůl s fondy PPF Investments. Zaplatili za ně 780 milionů korun. Na ukončení těžby či její sociální dopady mu ale Vattenfall nechal na účtech přes 40 miliard.

I přesto, že spolu nadále dělají byznys v jiných oblastech, se cesty Tkáče, Kellnera a Křetínského v oblasti energetiky rozešly. Šéf PPF, jehož dcera Anna je mimochodem Křetínského partnerkou, se nechal z EPH vyplatit už v roce 2014. K rozvodu s investory z J&T a hlavně Patrikem Tkáčem pak došlo na přelomu let 2016 a 2017. A Křetínský EPH ovládl.

V oblasti energetiky je záměr EPH poměrně jasný, u jeho investic do médií a on-line obchodů už je ale rozklíčování, zda se jedná o strategické investice, či jen jednorázovou byznysovou příležitost, věc složitější. Sám Křetínský to vysvětlovat nechce. S českými médii dlouho nekomunikuje, i aktuální žádost HN o rozhovor a dotazy zaslané e-mailem ignoroval.

Byznysový potenciál má rozhodně investice v rámci e-commerce, když spolu s Tkáčem, Kellnerem a Jakubem Havrlantem investovali 5,4 miliardy korun do internetového prodejce Mall Group a postupně okolo něj budují velkou síť on-line obchodů.

Otázka médií je pak složitější. Křetínský s Tkáčem svůj první nákup uskutečnili v roce 2013, když koupili nakladatelství Ringier Axel Springer a získali deníky Blesk, Aha, časopis Reflex a další. Tento krok přišel jen půl roku poté, co si vlivná média koupil i tehdy začínající politik a miliardář Andrej Babiš. Zatímco spolumajitel Penty Marek Dospiva označil následný nákup médií za budování štítu na svoji obranu, Křetínský byl ve vysvětlování svého vstupu do médií zdrženlivější.

Více se o něm rozpovídal až nyní pro list Le Figaro, kde vysvětloval nákup časopisů ve Francii. V době nastupujícího nacionalismu a falešných zpráv se prý jedná o jeho občanskou povinnost. "Mám značný osobní majetek a chtěl jsem investovat do českých médií, abych jim ve světle těchto výzev zajistil budoucnost," řekl.

