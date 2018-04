Vévodkyně Kate, manželka následníka britského trůnu prince Williama, se opět ukázala jako dokonalá matka. Na den přesně splnila předpovědi lékařů a porodila zdravého syna, který předstihl Williamova bratra Harryho a stal se pátým v pořadí v následnictví v britské královské rodině. Po sedmi hodinách pobytu v porodnici pak Kate s novorozeným dítětem zase odešla.

Královská rodina prožívá poměrně krásné jaro. Královna Alžběta II. oslavila dva dny před narozením svého šestého pravnoučete 92. narozeniny a jistě se těší na další zajímavou rodinnou událost: svatbu již zmíněného vnuka Harryho s rozvedenou americkou herečkou Meghan Markleovou. K dobré náladě v rodině může přispět i to, že manžel královny, princ Philip, se úspěšně zotavuje z operace kyčle.

Jediný, kdo má důvod k chmurám, je nejspíš princ Charles. Královna ho sice minulý týden na shromáždění 53 hlav států a vlád (britského) společenství formálně navrhla na hlavu tohoto seskupení většinou bývalých britských kolonií. Neznamená to však, že by se mělo začít spekulovat o tom, že Alžběta ve svém úřadě končí. I když do britského bulváru už dva roky prosakují "zaručené" informace o tom, že tajný tým připravuje Charlesovu korunovaci.

Devětašedesátiletý Charles, první v pořadí v nástupnictví, tak bude muset na britskou korunu ještě nějakou dobu počkat, zatímco jeho syn William (druhý v pořadí) si může užívat otcovských radovánek spolu se čtyřletým Georgem (třetí v pořadí), dvouletou Charlotte (čtvrtá) a novorozeným synkem (pátý v pořadí).