Čtyřicet tisíc oprávněných voličů Grónska volilo v úterý nový parlament. Výsledek nebyl až tak důležitý, o moc se tradičně dělí dvě strany, které povětšinou vládnou v koalici a příliš se od sebe neliší − sociálnědemokratická Siumut a socialistická Inuit Ataqatigiit.

Volby však přitáhly pozornost k největšímu ostrovu světa, který by chtěl být nezávislý. Dosud patří k Dánsku, se kterým je i hospodářsky propojený. Teď ale chce vlastní rozvoj opřený o těžbu minerálů, jimiž podle některých odhadů oplývá.

Jenže jedna věc je plánovat dalekou budoucnost, druhá řešit aktuální problémy, jako je špatná infrastruktura (17 tamních měst není spojeno silnicemi), nízká kvalita vzdělání nebo závislost na rybolovu jako téměř jediném zdroji obživy. Gróňané pošilhávají i po turistickém úspěchu Islandu, takže by se jim hodily investice do jediného mezinárodního letiště či do hotelů. Potřebují vlastní příjmy, protože ekonomicky jsou i nadále závislí na přílivu peněz z Dánska, který v posledních letech dokonce roste.

To se může změnit, protože se pomalu otevírají dříve slíbené investice těžařských společností a růst cen komodit na světových trzích Gróňanům, kteří mají od roku 2009 poměrně velkou autonomii, nyní přeje.

Jako každá bývalá kolonie Grónsko zjišťuje, že start do nové éry je náročný a plný nástrah a slibovat lepší zítřky bez plánu na jejich realistické splnění může být nebezpečné. I proto jsou lidé na ostrově s plány na nezávislost opatrní, třebaže si ji přeje většina z nich.