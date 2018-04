Současný předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk musel v pondělí před soud do Varšavy. Zatím pouze v roli svědka vysvětloval, jak to bylo s přípravou letu prezidentského speciálu do Smolenska, v němž v roce 2010 havaroval tehdejší prezident Lech Kaczyński s manželkou a dalších sto lidí. Tusk byl v té době premiérem.

Nelze se ubránit dojmu, že současná polská vládní garnitura, vedená Lechovým bratrem Jaroslawem, se chce Tuskovi stůj co stůj pomstít. Zároveň je ale vidět, že se jí to nedaří.

Tusk mohl v klidu po pondělním jednání soudu odletět na turné po Balkáně, kde hovoří o evropské budoucnosti postjugoslávských zemí. Evropská budoucnost jeho vlastního státu je ale také čím dál víc ve hře.

A protože soud na Tuska evidentně nic pořádného nemá a protože současná opozice nemá silného lídra, je nanejvýš pravděpodobné, že se Tusk do polské politiky po vypršení svého mandátu v Bruselu vrátí − a může uspět. Příští rok jsou další parlamentní volby, ale ty kolidují s koncem jeho mandátu v listopadu.

Je tedy pravděpodobnější, že Tusk se bude ucházet o funkci hlavy státu a vyzve v roce 2020 na přímý souboj nynějšího konzervativního prezidenta Andrzeje Dudu. Současné průzkumy dávají Tuskovi na zvolení do čela státu zhruba stejné šance jako Dudovi.