Návštěva Emmanuela Macrona s chotí ve Washingtonu byla po dlouhé době tradičním pokusem diplomacie ovlivnit názory a záměry jiného státníka. Francouzský prezident a jeho manželka se snažili, seč jim síly a protokol stačily, aby Donald Trump změnil pohled na jadernou dohodu s Íránem a na volný obchod s Evropou. Společně s Trumpovými večeřeli dokonce dvakrát, sázeli strom v zahradě Bílého domu a nechali módní kritiky se vyřádit při hodnocení toho, co měly obě první dámy na sobě.

V případě Íránu se to podařilo jen zčásti, když Trump připustil, že by byl ochoten podpořit novou dohodu, kdyby vůči Teheránu byla tvrdší. V případě obchodu bude v tlaku na amerického prezidenta pokračovat ještě v pátek německá kancléřka Angela Merkelová, jež míří do Washingtonu také. Macron americké hlavní město ve středu opustil po projevu v Kongresu (což je další velmi tradiční součást oficiálních návštěv ve Washingtonu).

Francouzský prezident se pokusil o nemožné a jako jediný z evropských politiků měl šanci s Trumpem něco uhrát. Náznaky úspěchu vidět jsou, ale Trump je nevypočitatelný. Termín pro to, aby šéf Bílého domu pohřbil dohodu s Teheránem, vyprší 12. května.

2 večeře měli manželé Macronovi s manželi Trumpovými během oficiální návštěvy ve Spojených státech.

Írán ujednání uzavřel v roce 2015 se šesti mocnostmi, účelem bylo pozastavit jeho jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Teprve po 12. květnu bude Macron vědět, zda na Trumpa "umí", nebo ne.

ANO/NE

Měl by Západ vypovědět jadernou smlouvu s Íránem?





Donald Trump

americký prezident

Jaderná dohoda s Íránem je příšerná… Je šílená, směšná, nikdy jsme ji neměli uzavřít.



Emmanuel Macron

francouzský prezident

Jaderná dohoda s Íránem má chyby. Ale když jde o jaderné nebezpečí, jakou máte lepší možnost? Já žádnou nevidím. Jaký je plán B? Já žádný plán B nemám.