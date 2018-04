Správce na hřišti v Bohušovicích nad Ohří rozmisťuje závlahové trubky, aby byl trávník připraven na odpolední trénink místních fotbalistů. "Jsou to roury, kterými se zalévala pole někdy v 80. letech. Správce je musí roztáhnout po celém hřišti," říká Jaroslav Knechtl, sekretář Slavoje Bohušovice.

Fotbalový klub proto nedávno požádal Ústecký kraj o dotaci na moderní závlahový systém. Jednou z podmínek pro její získání bylo předložení projektu od podniku, který by závlahu dělal. Ceny dodavatelů těchto systémů se však pohybovaly okolo 330 tisíc korun. Finance od kraje by pokryly zhruba dvě třetiny nákladů, sto tisíc by musel zaplatit samotný klub. Tolik peněz ale fotbalisté nemají. "My jsme přitom schopni závlahu udělat sami bez toho, abychom platili marži společnostem. Od okolních klubů víme, jak má závlaha vypadat," tvrdí Knechtl. Činovník si spočítal, že bez specializované firmy by se náklady snížily na 120 tisíc korun. "Ty nám ale nikdo nedá, protože na to nemáme projekt. Kdyby nám dali volnou ruku, vyjde závlaha na třetinu ceny. My přece nepotřebujeme, aby byla řízena počítačem, což je ale podmínka všech těch dodavatelů. A bez toho o projekt nemají zájem," dodává Knechtl.

Příklad se závlahou ukazuje hlavní problémy, s nimiž sportovní kluby na vesnicích a v menších městech bojují. Jejich majetek stárne a sehnat peníze na jeho obnovu je pro ně složité. Když už oddíly mají šanci finance získat, narazí na přísná administrativní pravidla a složité papírování.

Dotace, kluby a policie Rozdělování státních peněz loni provázela nejistota. Důvodem bylo policejní vyšetřování bývalého šéfa Fotbalové aso­ciace Miroslava Pelty, České unie sportu a jejího předsedy Miroslava Jansty nebo náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové. Všichni jsou obviněni z toho, že manipulovali s rozdělením veřejných peněz. Kauza se týkala hlavně dotačních programů, pomocí kterých ministerstvo posílalo peníze přímo sportovním organizacím a svazům. Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová oba programy zrušila a vypsala je znovu.

Bohušovičtí fotbalisté nakonec uspěli alespoň s žádostí o dotaci od ministerstva školství. Úřad přes program Můj klub letos pošle tělovýchovným jednotám a sportovním klubům celkem 1,2 miliardy korun. Na peníze však dosáhnou jen ty oddíly, ve kterých sportuje alespoň 12 dětí. Tuto podmínku v Bohušovicích bez problémů splnili. Městečko v litoměřickém okrese se v posledních letech rozrůstá i díky tomu, že do Prahy je to po dálnici přibližně 50 minut. Je to vidět i na počtu sportujících dětí, nedávno zde dokonce museli založit druhé družstvo fotbalové přípravky. Letos by tak měl Slavoj dostat asi 160 tisíc korun.

Knechtl upozorňuje i na další úskalí spojené se získáním peněz. "Jejich vyúčtování musí být na přesnou částku. Když si třeba odhadneme, že na benzin do sekačky budeme potřebovat pět tisíc, a ve finále máme fakturu na šest tisíc, tak ji nemůžeme použít, protože neodpovídá uvedené částce," říká.

Vyřizování všech dokumentů k žádosti o dotaci zabere Knechtlovi týden, což podle něj většinu lidí odradí. "V rámci okresu Litoměřice získalo dotaci jen asi pět klubů. Ostatní o dotacích vědí také, ale to papírování je odrazuje," myslí si muž, který pracuje v dřevařské firmě nedaleko Prahy. Ve své kanceláři na fotbalovém hřišti je po práci každý druhý den.

Za pravdu mu dávají i údaje České unie sportu (ČUS). Letos se o dotaci ucházela jen asi polovina jejích členů. Zbytek buď nesplnil podmínky, nebo se zalekl náročné administrativy. Na ministerstvu školství si problémy uvědomují, pravidla pro dotace ale nastavuje především vláda. Ta by měla brzy podmínky změnit. "Vládní vyhláška by zjednodušila žádost pro kluby, které žádají částku pohybující se okolo 20 až 30 procent jejich provozních nákladů," říká náměstek sekce sportu Karel Kovář. Přesné vyúčtování faktury za benzin do sekačky by tak klubům podle něj odpadlo.

ANO/NE Má být město majitelem sportovišť? ◼ ano

Libor Škarda, TJ Nová Role

Provoz haly v Nové Roli stojí každý rok statisíce korun. Dost by nám pomohlo, kdyby halu vlastnilo město a za symbolický poplatek by nám ji pronajímalo. Je to lepší, než za nimi každý rok chodit žebrat o peníze na provoz.

◼ ne

Jaroslav Knechtl, Slavoj Bohušovice

Hřiště máme na dobu neurčitou pronajaté od města. Budova, kde jsou kabiny a zázemí, patří nám. Možnost pronajímat ji také od města? Myslím si, že by to nepomohlo. V zastupitelstvu by musel sedět někdo, kdo ví, jak to u nás v klubu chodí. Jinak by to přineslo více škody než užitku.

Bohaté zkušenosti s vyplňováním žádostí o dotace má také Libor Škarda, který vede tělovýchovnou jednotu v Nové Roli, menším městě nedaleko Karlových Varů. O peníze žádal kvůli zdejší sportovní hale, která vyrostla na začátku 80. let. "Je to taková rychle montovaná hala pro sporty, což bylo tehdy moderní. Dnes už ale neodpovídá žádným energetickým standardům," vysvětluje Škarda. Podle něj by hala potřebovala zateplit, vyměnit by se mělo i vytápění. To současné kromě tepla do haly vypouští i zplodiny, které pak musí odvádět ventilátor. Spolu s emisemi ale uniká i teplo. Rekonstrukce by stála odhadem 11 milionů korun.

O investiční dotaci se Škarda na ministerstvu školství hlásil už třikrát. "I když jsme byli ujišťováni, že je to šité přímo na nás, tak jsme ani jednou neuspěli," krčí rameny. Nepomohla ani pomoc agentur, jež se na dotace specializují.

Dříve pod tělovýchovnou jednotu patřili také místní fotbalisté a tenisté. Vše se změnilo v 90. letech, kdy si oddíly musely začít shánět peníze samy. Oba populární sporty s dostatkem sponzorů se tehdy oddělily, protože si peníze dokázaly lépe sehnat samostatně. V TJ Nová Role tak zůstaly jen menší sporty − vzpírání, volejbal, šachy, aerobik a sálový fotbal. Roční náklady se podle Škardy pohybují okolo milionu korun, provoz haly spolkne zhruba polovinu této částky.

S účty za energie, úklid a drobné opravy nejvíce pomáhá město. "Nikdy jsem nechtěl do politiky, ale postupem času jsem zjistil, že pokud nebudeme někde, kde se peníze rozdělují, tak nemáme šanci naše zájmy prosadit," říká Škarda, který je v zastupitelstvu obce už 12 let. Podle něj by ještě více pomohlo, kdyby město halu vlastnilo a tělovýchovná jednota by si ji za symbolický poplatek najímala. "Je to lepší než každý rok chodit žebrat o peníze na provoz," míní. Se zastupitelstvem se nyní dohodl na kompromisu. "Halu budeme provozovat, sledovat náklady, od veřejnosti vybereme nějaké peníze a město nám pak doplatí zbytek. Alespoň jsme tím zajistili, že provoz nebude ztrátový," dodává Škarda nad čajem v místní restauraci. Ta společně s přilehlým koupalištěm jednotě také patří, a slouží tak jako menší zdroj příjmů.

Z běžných dotací ministerstva sportovci z Nové Role nedostali ani korunu. O peníze na údržbu sportovišť žádal Škarda už loni. Ministerstvo ale dotační program zrušilo a následně ho vypsalo s novými pravidly, která vyřadila ze hry téměř všechny tuzemské sportovní oddíly. Na peníze nedosáhne Nová Role ani letos, kdy se pravidla změnila. Na rozdíl od bohušovických fotbalistů totiž nemá v oddílu alespoň 12 sportujících dětí. "U vzpírání tady dáte jen těžko dohromady třeba pět kluků. Mladí dnes mají daleko více možností než jen sport. Větší města jako Sokolov a Karlovy Vary navíc stáhnou ty nejlepší sportovce z regionu k sobě," vysvětluje Škarda. Místní vzpěračský oddíl už přitom vychoval i juniorského mistra republiky.

Menší kluby si hodně slibují od agentury pro sport, která by na ministerstvu školství měla vzniknout. "Doufám, že se něco změní. Chápu, že je ministerstvo opatrné, a proto je podávání žádostí složité. Ale mohou třeba vyčlenit komisi, která bude jezdit kontrolovat, jak jsou peníze utráceny," navrhuje Jaroslav Knechtl z Bohušovic.

Agenturu pro sport by měl zavést nový zákon o sportu. Ten by měl zároveň zjednodušit rozdělování státních peněz do sportu. "Novelu bychom rádi předložili ve sněmovně do začátku letních prázdnin a já pevně věřím, že se to podaří," uvádí poslanec a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO). Bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana pravděpodobně zamíří do čela nově vzniklé agentury.