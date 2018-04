Když mi před lety vášnivě líčil své vize o samořiditelných autech a budoucnosti mobility, nebyl jsem si jistý, jestli není blázen. Dnes je Martin Hausenblas nejen úspěšný podnikatel, ale i jeden z mála lidí v Česku, které když nazvete vizionáři, tak to není jen prázdné klišé. A taky chce pozvednout severočeské Ústí nad Labem.

HN: Prý jste měl plán, jak pro investici na Ústecku získat Elona Muska a jeho firmu Tesla Motors. Je to pravda?

Před pár lety jeden takový konkrétní pokus byl a já se ho zúčastnil. Ale nedopadlo to dobře.

HN: A přímo s Elonem Muskem jste mluvil?

To je otázka, kterou mi lidé kladou často. Jenže ona vlastně není důležitá. Neznamená to, že bych si s ním nechtěl promluvit. Naopak, moc rád. Vím ale, jak takový člověk přemýšlí a že v tuto chvíli je na nějaký větší konkrétní projekt ještě brzy.

HN: Jak Elon Musk přemýšlí?

Lidé jako on jsou jako motýli. Vždycky přiletí tam, kde jim je dobře. Rozbalí si mapu Evropy a hledají místo, kde to pro ně bude nejvýhodnější a nejpříjemnější. Kde bude kvalitní infrastruktura a kvalifikovaní lidé. To jsou základní faktory, které přitahují investice. A není až tak důležité, jestli to bude Elon Musk nebo někdo jiný.

Martin Hausenblas (44) ◼ Narodil se v roce 1973 v Děčíně. Považuje se za patriota Ústí nad Labem, kde žije a podniká. V roce 2000 spoluzaložil firmu Adler, která patří k největším výrobcům a vývozcům reklamního textilu v Evropě. Je také spoluzakladatelem a investorem aplikace Liftago, která propojuje řidiče taxíků se zákazníky. ◼ Působí rovněž jako politik, byl krátce prvním náměstkem primátora Ústí nad Labem, dnes je zastupitelem v opozici. ◼ Respektuje Elona Muska a jezdí elektrickou Teslou. "Je moje soukromá, a když jsem ji používal místo služebního vozu, šokovala mě slova jednoho zastupitele za ODS. Ten veřejně prohlásil, že ať se dívá nalevo nebo napravo, tak si nikdo podobný vůz nemůže dovolit. Chápal bych to od komunisty, ale jak něco takového může prohlásit ódéesák?" říká s úsměvem. ◼ Sám sebe charakterizuje jako člověka, který umí věci startovat a rozbíhat. "Ale když už běží, přestává mě to trochu bavit a už mi to tak nejde. Potřebuju vedle sebe někoho, kdo to umí. Pokud se vzájemně respektujeme, může to fungovat." ◼ Teď Martin Hausenblas rozbíhá ústeckou pobočku pražského akcelerátoru Node, do kterého investoval.

HN: Pro Ústí a okolí to zatím neplatí?

Ne, ale jsme na dobré cestě, aby to platit začalo. Vadí mi, když se mluví o vyloučených lokalitách nebo nepřizpůsobivých lidech. Nemám ten termín rád. Problém Ústecka je jeden a tím je chudoba. Cena nemovitostí je nízká, takže se sem stěhují chudí lidé. Protože mají málo peněz, je tu levno. A když je někde levno, nedaří se tam podnikání a je tam naopak poměrně vysoká kriminalita plus další negativní jevy. To je začarovaný kruh. Represe nepomůže, ta vyřeší maximálně aktuální problémy. Systémovým řešením je, že přijde někdo s vizí a dá Ústí novou budoucnost.

HN: Myslíte si, že vize stačí?

Tohle město má potenciál. Je tu krásně, už máme čistý vzduch, kolem nádhernou přírodu. Naším problémem je, že jsme v dopravním stínu a máme podfinancovanou infrastrukturu. Tu chceme od vlády. Všechno ostatní uděláme sami.

HN: Jaká je vaše vize?

Ústí jako centrum výzkumu čistých technologií a autonomních systémů řízení. Nedalekým Drážďanům se to už povedlo. Je tam testovací polygon, působí tam velké automobilky. O to důležitější je, aby se nám podařilo něco podobného. Když to bude na obou stranách hranice, vznikne gravitace, která bude z obou stran přitahovat kvalitní lidi, firmy a investice. To by také mohl být velký společný projekt, který by vyřešil sudetský problém usmíření.

HN: Počkejte, ono stále existuje něco jako sudetský problém?

Samozřejmě! Fyzicky ne, žádná hranice už neexistuje. Ale v myšlení lidí ano. Pro ně je ta virtuální hranice stále konec světa. Zeptejte se Ústečáků, ať vám vyjmenují pět velkých vesnic za hranicemi. Nevyjmenují, protože je neznají. A v Německu je to stejné. My potřebujeme svým způsobem znovu vytvořit Sudety jako společný prostor. Ústecká univerzita musí úzce spolupracovat s univerzitami v Drážďanech a Chemnitzu. Musí dělat dohromady co nejvíc projektů, aby padaly i jazykové bariéry. V Sudetech by měly být zcela běžné a používané tři jazyky: čeština, němčina a angličtina.

HN: Těm prvním dvěma rozumím. Ale proč angličtina?

Protože je to jazyk inteligentních lidí. Vše, co se vymyslí a udělá, se nejdřív publikuje v angličtině. Pokud chcete být na špičce svého oboru, musíte mluvit anglicky. Bez ohledu na to, kde bydlíte.

HN: Vy nejste jen podnikatel, ale i lokální politik. Co pro realizaci téhle vize děláte?

Řekněme, že nyní, když jsem v zastupitelstvu města v opozici, funguju jako lobbista, který dělá intervence ve veřejném zájmu. Za velmi důležitý například považuju projekt rychlovlaku. Podařilo se, že se sešli ministerští úředníci, město a kraj, a došlo se k rozhodnutí, že zastávka vysokorychlostní trati bude v centru města. Takže se z Ústí dostanete do Prahy za nějakých 25 minut.

HN: Kdy?

Podle projektu v roce 2032.

HN: Hm. To budu například já na začátku důchodového věku.

Poslyšte, ale já to takhle nemám. Samozřejmě že to bude trvat dlouho. Česko rychlovlaky zanedbalo. Je ale jasné i to, že se musí někdy začít stavět. A čím dřív, tím líp. Česko čeká velká investice do rychlovlaků, odhadem 800 miliard korun, a lze to udělat dobře, anebo blbě.

HN: A dobře je z vašeho pohledu jak?

Region potřebuje dokonalé dopravní napojení. Dálnice D8 už naštěstí funguje a hodně pomohla. Teď je na řadě rychlovlak. Díky němu se Ústí může stát vyhledávanou rezidenční oblastí. Zažijeme developerský boom a zásluhou dobrého spojení může počet obyvatel Ústí vzrůst z dnešních 97 tisíc na 200 až 250 tisíc. A já navíc prosazuju to, aby rychlodráha vedla z Ústí nejdřív na Letiště Václava Havla. To by znamenalo, že z centra Ústí se tam dostanete za 20 minut. A i z dalších měst: z centra Prahy za 10 minut, z Plzně za 35, z Jihlavy 45 a z Brna za hodinu a 15 minut. Z Drážďan za 55 minut. Jestliže dneska přepraví pražské letiště 18 milionů lidí za rok, díky rychlodráze to může být až 30 milionů.

HN: Mluvili jsme o Elonu Muskovi. Jedním z jeho velkých plánů je let na Mars. Co se podle vás podaří dřív? Postavit rychlodráhu z centra Prahy na letiště, anebo poslat první lidi na Mars?

Elon Musk bude asi rychlejší. Má to jednodušší, protože na Marsu nejsou žádní úředníci. Já ale ani ten rychlovlak nepovažuju za nereálný. Projektově je to připravené a já věřím, že se to stane.

HN: Vy jste i v politice zjistil, jak je těžké věci prosazovat. A to nejen v opozici, po volbách jste město mohl řídit. Ale jen osm měsíců.

Byl jsem lídrem hnutí Pro! Ústí a po volbách jsme šli do koalice s vítězným ANO. V té straně ale nastal puč, který logicky vzešel z toho, že tam na sebe narazili prospěcháři a lidé, kteří měli ambici něco skutečně změnit. Vnitřně se rozložili a my zjistili, že sice máme koalici, ale ne většinu v zastupitelstvu. Takže se část ANO spojila s komunisty, ODS, ČSSD a hnutím UFO, které má sice v zastupitelstvu jen dva lidi, ale jeho šéf Jiří Madar jako první náměstek primátorky v podstatě řídí město.

HN: Vy jste měl stejnou funkci. Jaká byla vaše zkušenost?

Upřímně řečeno, sebekriticky musím říct, že jsem nezačal úplně nejlíp. Byl jsem jako slon v porcelánu, zvyklý z podnikání na to, že se věci dělají rychle a pokud možno podle mě. Byl jsem také konfrontační, a protože v Ústí žiju a vím o tom, co kteří lidé v minulosti dělali, měl jsem potřebu to v zastupitelstvu řešit. Veřejně, což se nedělá. Hodně lidí jsem proti sobě poštval.

HN: Vybudoval jste dvě úspěšné firmy. Adler vám jako společníkovi vydělává slušné peníze a Liftago směřuje k velmi slušné kapitalizaci, v budoucnu možná i v řádu miliard. Podílíte se ještě nějak na jejich řízení?

V Adleru jsem v dozorčí radě. Bavím se s managementem o velkých strategických věcech, ale to je všechno. Říkám, že tam funguju v režimu dobré tchyně. Nechodím na návštěvu často, klíče od bytu nemám a nekecám jim do toho, jaký si mají koupit nábytek.

HN: Kdyby ale mladí potřebovali peníze, tak jim je taková tchyně půjčí.

Přesně tak. V Liftagu je to podobné, tam jsem ve správní radě. Liftago jsem ale nikdy ani minutu neřídil. Od začátku jsem byl jen v roli investora. Byl to pro mě svým způsobem sociální experiment, jestli mohu pomoci na svět firmě bez toho, že bych ji vůbec kdy řídil. A povedlo se. Liftago skvěle rozběhl Juraj Atlas, který je špičkový na technologie a vize. A když se loni přehouplo z té počáteční technologické fáze do byznysové a marketingové, začal ho řídit Ondřej Krátký. Oba jsou naprosto mimořádní lidé. A Liftagu se daří, mimochodem je dnes zákaznicky nejlépe hodnocenou mobilní aplikací pro objednání taxi na světě.

HN: Vy jste vždycky tvrdil, že Liftago není "jen" taxikářská aplikace.

Máme tři pilíře. Tím prvním je spokojenost a štěstí. Jak zákazníků, tak zaměstnanců. A taky celé společnosti. My chceme ukázat, že v tomhle oboru jde dělat inovativní řešení férově a bez porušování zákonů. Takže jsme zároveň dobrými partnery vlády i městských úředníků. Druhým pilířem je zdravý a rostoucí výnos. Chceme být zdravou, ziskovou firmou. A loni v prosinci se to poprvé podařilo. První tři měsíce v novém roce to šlo trochu dolů, ale v dubnu v zisku zase budeme. No a třetím pilířem je budoucnost. Naše vize. Pracujeme na tom, abychom byli nepostradatelní pro svět autonomních aut. A víme, jak to udělat.

HN: Jak?

Když se podíváte na náš současný byznysmodel, tak to možná pochopíte. My už dnes v režimu systému autonomního řízení fungujeme. O deset let dřív než ostatní svět!

HN: Počkejte, když jsem si naposled objednal taxi přes Liftago, za volantem stále seděl nějaký chlápek.

Mluvím o principu. My jsme zcela unikátní v tom, že si při objednávání vybíráte od několika konkurentů. A to není samo sebou. Berte to jako nápovědu, víc vám o našich plánech a vizích v tuhle chvíli říct stejně nemůžu.

HN: My teď sedíme v ústeckém akcelerátoru Node, který je jakousi severočeskou sestrou Node5 na Smíchově. A to je vaše nové podnikání?

Koupil jsem v Node5 podíl pod podmínkou, že vybudujeme právě tuhle pobočku v Ústí.

HN: Jaký podíl?

Nevím přesně, kolik je to teď, ale byl bych rád, aby to byla polovina. Mně to takhle vyhovuje a jsem na tenhle model zvyklý. Když máte firmu s někým půl na půl, musíte se dohodnout. Když máte většinu, dřív nebo později vždycky sáhnete po síle a ten druhý trpí. A když máte menšinu, trpíte vy.

HN: Proč chcete rozběhnout startupový akcelerátor v Ústí?

Protože je to součást té vize, kterou mám pro Ústí. Přitáhnout sem investice, dát šanci schopným lidem, rozběhnout věci, které budou fungovat v jedné synergii. Inkubátor firem, kulturní centrum Hraničář, v budoucnu možná prestižní školu. Já si vzal do hlavy, že tenhle region pozdvihnu. A vím ze zkušenosti, že někdy stačí, když se do toho pustí dva, tři nebo čtyři lidi.

HN: Takové ty "ostrůvky pozitivní deviace", jak kdysi velmi dávno napsal pan prezident.

Který?

HN: Miloš Zeman. Ve svém článku pro Technický magazín v roce 1989.

Číňani říkají něco podobného. Že se prosperita rodí z ostrůvků bohatství. A já se rozhodl, že ty ostrůvky začnu v Ústí budovat. Není to snadné, jde to pomalu… Ale jde to.

HN: Co vám v poslední době udělalo radost?

Když jsem si dneska na Skrytíně kousek od Ústí, kde rekonstruuju bydlení a jsem tam teď trochu v provizorních podmínkách, sedl ráno na terasu a poslouchal zpěv ptáků. To byl úžasný pocit. A pak mi taky udělalo radost ocenění Podnikatel roku Ústeckého kraje. V celorepublikovém finále jsem měl šanci mluvit s těmi nejlepšími a uvědomil jsem si, kam až můžu jít. Ti lidé jsou neuvěřitelní borci.

HN: Kdo například?

Nejvíc mě dostal šéf Kiwi.com Oliver Dlouhý. Říkal mi, že v roce 2016 měli obrat 6,5 miliardy a heslo Sky is the limit. Dneska mají nové heslo Sky is no longer limit, dva tisíce zaměstnanců a obrat 17 miliard. Ten člověk je naprostý borec.

HN: Kdybyste měl možnost změnit jednu věc, aby se něco stalo jinak nebo abyste něco udělal líp, co by to bylo?

Aby Československo po druhé světové válce přijalo Marshallův plán, my se nedostali do sféry ruského vlivu a neusídlili se tu komunisti na dlouhých 40 let. Naše země je poničená, ale dává se dohromady. Dnes si spousta lidí stěžuje, že je všechno špatně, ale není to pravda. Procestoval jsem kolem 60 zemí a vím, jak dobře se máme. Musíme si toho ale vážit. Mohl bych mít ještě jedno přání?

HN: Ano?

Abychom měli jiného prezidenta. Protože ten pán nám dělá nejen ostudu, ale táhne zemi na východ. A toho se bojím. Moje firma Adler působí v celé Evropě a v momentě, kdy bychom například vystoupili z EU, okamžitě bychom stěhovali své sídlo tam. Rvalo by mi to srdce, ale jinak bychom nemohli. A věřte, že podobně by jednaly tisíce firem. A já se bojím, že by začalo další období naší devastace. Babiš je autokrat a v mnohém se s ním neshodnu. Jeho cílem je vláda pevné ruky, ale zároveň je zakořeněný na Západě. Zeman nás táhne do Ruska.