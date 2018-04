Výběr nového správce mýtného v Česku může vyústit ve vážný spor dvou státních institucí. Ministerstvo dopravy chce ještě do října letošního roku uzavřít smlouvu za 10,75 miliardy korun se společností CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera, která v tendru nabídla nejnižší cenu. Podle několika zdrojů HN však s velkou mírou pravděpodobnosti celou soutěž "shodí" Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten se její regulérností zabývá na podnět stávajícího výběrčího mýta a neúspěšného uchazeče v tendru − společnosti Kapsch.

"Já to nemohu komentovat. Nejsem ani ten, kdo o tom teď rozhoduje. Mě se případně týká až druhoinstanční řízení," řekl včera HN předseda úřadu Petr Rafaj. Jak ale připouští, rozhodnutí se "každým dnem blíží".

Pokud by antimonopolní úřad soutěž zrušil, znamenalo by to velké problémy. Do konce roku 2019 by se podle posudků poradenské firmy Deloitte pro ministerstvo dopravy nepodařilo vybrat nového správce mýta, a reálně by tak hrozilo, že stát po roce 2020 po nějaký čas neuvidí od kamionů ani korunu. Poplatek od vozů nad 3,5 tuny přitom ročně přináší státu kolem deseti miliard korun.

10,75 mld. Kč S touto cenou zvítězila společnost CzechToll ze skupiny PPF v soutěži na provozování mýta v Česku. Druhý Kapsch nabídl 13,5 miliardy. Nový výběrčí bude mýtný systém spravovat od roku 2020 do roku 2030. Za tuto dobu pro stát vybere přibližně 150 miliard korun na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy.

Ministerstvo dopravy proto přistoupilo k ofenzivě. Podle informací HN včera odeslalo na ÚOHS dopis, ve kterém avizuje možnost soudní dohry. Ťok nehodlá přijmout variantu, že by za viníka hrozících problémů mohl být označen právě jeho úřad.

"Jsme přesvědčeni o správnosti našeho postupu. Došlo-li v průběhu řízení před ÚOHS k některým chybám, za žádných okolností to nesmí být přičítáno k tíži zadavateli," uvádí mluvčí resortu Jakub Stadler.

Soutěž míří ke krachu kvůli zdánlivé technické banalitě, na kterou ÚOHS upozornil rakouský Kapsch. Jde o to, že někteří účastníci tendru měli dostat na flash discích nepatrně upravenou zadávací dokumentaci (v průběhu předávání dokumentace měly být začerněny některé údaje osobního charakteru). Za viníka přitom v tomto ohledu Kapsch označil úředníky ministerstva dopravy. Spor se však nakonec rozrostl a ÚOHS nyní řeší, zda je vůbec možné dokumenty předávat na přepisovatelných médiích.

Ministerstvo dopravy nyní přešlo do protiútoku. Kontruje mimo jiné tím, že dnes už ani nelze stav disků objektivně posoudit, protože s nimi ÚOHS během několikaměsíčního správního řízení nakládal tak ledabyle, že s nimi nepovolané osoby mohly manipulovat. Právě to může být předmětem žaloby, případně trestního oznámení na neznámého pachatele, o jehož podání podle HN Ťok vážně uvažoval už na začátku letošního roku.

Pokud by soutěž byla nakonec skutečně označena za neférovou, muselo by ministerstvo začít s výběrem správce od začátku. Pravděpodobně však podle jiných not. Na ministra Ťoka je aktuálně obrovský tlak, aby změnil zadání a vyškrtnul z něj plánované zpoplatnění 900 kilometrů silnic I. třídy. Usilují o to dotčené obce, kraje a také mnohé profesní organizace v čele se Svazem průmyslu a dopravy. "Alespoň zamyslet" by se nad tím Ťok měl i podle prezidenta Miloše Zemana. Podle kritiků rozšíření mýtného systému o další úseky silnic I. třídy zesílí kamionovou dopravu na okresních silnicích. Dopravcům navíc vzrostou náklady, což pocítí i spotřebitelé.

Ťokovi však došel čas. Pokud by měl začít od začátku, má tři možnosti. První počítá s tím, že by zadávací dokumentace zůstala prakticky stejná, ovšem bez "jedniček". Druhá uvažuje, že bude vysoutěženo pouze provozování nynějšího "starého" mýtného systému s mikrovlnnou technologií, který má stát ve svém majetku. Tedy žádný nový satelitní systém, jak to chce CzechToll. Poslední varianta pracuje s tím, že pobočku firmy Kapsch stát odkoupí a bude si mýto vybírat sám.

Ovšem firma Deloitte, která zmíněné varianty už dříve posuzovala, došla k závěru, že ani jednu nelze kvůli náročným právním a technickým procedurám stihnout dříve než na přelomu roku 2021 až 2022. Přitom nový model výběru mýta je nutné najít a zprovoznit do konce příštího roku. Je tu ještě krizová čtvrtá varianta, že se smlouva s Kapschem opět prodlouží. Ta se ale jeví jako nejméně obhajitelná, protože už předchozí prodloužení se neobešlo bez zájmu policie ani Evropské komise. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," řekl HN již před časem ministr dopravy Dan Ťok.

Související