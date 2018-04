Svět oběhla zpráva, že u břehů Japonska leží šestnáct milionů tun těch nejvzácnějších prvků. Nově objevený poklad může změnit světovou ekonomiku. Minerály, jejichž objev vědci ohlásili, obsahují 17 vzácných prvků, na něž měla dosud monopol Čína. Využívají se při výrobě elektromobilů, počítačových čipů, televizorů a dalších elektronických zařízení. Stojí na nich moderní technologie. Zásoby yttria u ostrova Minamitori by podle současných odhadů dokázaly uspokojit světovou poptávku na 780 let, zásoby europia by měly vystačit na 620 let, terbia je na místě dost na 420 let.

Japonsko začalo vzácné prvky hledat v roce 2014, aby uniklo z rostoucí závislosti na Číně. Právě na jejím území se nacházejí největší ložiska těchto materiálů, které Japonci, ale také Spojené státy potřebují pro svůj vysoce rozvinutý průmysl.

Zahájení těžby z nových ložisek potřebuje ještě čas, těžit vzácné prvky je náročné technicky i finančně. Vědci budou muset nejdříve určit nejvýhodnější metodu. Většina nalezených prvků pochází z výbuchů supernov, z doby před vznikem Země. Na planetu se dostaly během jejího formování.

Hledání pokroku Objevy a spory Odborníci v 18. století znali pouze 32 prvků, poznatky o nich byly nevelké a nebyl důvod prvky třídit. Do poloviny 19. století se počet známých prvků zdvojnásobil, vznikla proto tabulka k jejich utřídění. Hledání transuranů, tedy prvků následujících v tabulce za uranem, začalo za druhé světové války. Prvky do první stovky podle protonového čísla se podařilo najít do roku 1952, prvek s číslem 102 pak odstartoval spory o prvenství objevů mezi Američany a Rusy. Vyřešeny byly až v roce 1997, kdy Mezinárodní unie pro čistou a užitnou chemii rozhodla o prvenství objevu i pojmenování prvků. Prvky do čísla 118 pak byly objeveny do roku 2006. Elementy s čísly 119 a 120 teď hledají Japonci, Rusové se do závodu přidají příští rok. Růst ceny Hledání ložisek vzácných prvků nabralo v Japonsku obrátky po roce 2014, kdy vypukl spor s Čínou. Ve sporu se angažovaly i Spojené státy. Čína má na svém území 97 procent světových zásob vzácných prvků, využívaných vyspělými ekonomikami v průmyslu. V roce 2010 snížila vývoz těchto prvků o 40 procent, což vyvolalo prudký nárůst ceny na světových trzích. Čína tvrdí, že šlo o obranu před devastací přírody. Světová obchodní organizace ale usoudila, že se jednalo o akt protekcionismu. V roce 2014 proto zasáhla a Čína omezení odvolala. Tento boj o vzácné prvky se objevil i v populárním seriálu House of Cards. Očekává se, že do roku 2024 dosáhne světový trh se vzácnými prvky 20 mi­liard dolarů.

Jen na to, co nadělí příroda, ale Japonci nečekají. Vědci na ostrovech se snaží vytvořit nové umělé prvky, které se v přírodě nenacházejí. Práce je zatím ve fázi základního výzkumu, směřuje ale k tomu, aby vznikly nové elementy k případnému průmyslovému využití.

Od vojenských projektů k průmyslu

Periodickou tabulku prvků, postavenou na základech položených ruským fyzikem Dmitrijem Mendělejevem v polovině 19. století, se podařilo ucelit teprve před rokem. V jejím posledním řádku bylo donedávna několik prázdných míst. Naposledy doplněný prvek se jmenuje oganesson a je extrémně nestabilní. Za ním se však podle odborníků nachází brána do nového světa.

Cílem vědců je dostat se k takzvanému ostrovu stability. Má jít o oblast stabilních prvků, které by v budoucnu mohly posloužit jako využitelné materiály. Současné rozložení prvků si lze představit jako velkou námořní mapu − pevninu představují všechny prvky od vodíku až po olovo, poslední prvek nepodléhající samovolnému rozpadu. Prvky, které se rozpadají až miliardy let, jako například uran, jsou v této mapě zakresleny jako poloostrov. Poslední objevené prvky jako zmíněný oganesson nevydrží ani sekundu a vědci je nazývají mořem nestability. Právě v tomto moři hledají vědci ostrov.

Cesta na něj začala už během studené války, kdy výzkum představovaly především vojenské projekty USA a Sovětského svazu. Obě strany tehdejšího mocenského konfliktu dobře věděly, že nové prvky by mohly prospět zbrojnímu průmyslu.

Podle fyzika Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd budou nově vytvořené prvky radioaktivní. "V centru ostrova stability budou mít poločas rozpadu určitě menší než stovky milionů let, jinak bychom je v přírodě pozorovali," říká s tím, že se budou podobat transuranům blízkým uranu.

Mezi transurany patří prvky objevené v laboratořích nebo v jaderných reaktorech, které mají větší počet protonů než uran, a jsou tedy těžší. Například americium se využívá v detektorech kouře. Kalifornium se využívá jako zdroj neutronového záření v průmyslu pro zobrazování součástek, ve vesmírném výzkumu a v neposlední řadě také v medicíně, kde pomáhá ničit zhoubné nádory.

Samotný uran je základním kamenem pro výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách, využití nachází také u ropných vrtných souprav nebo v leteckém průmyslu. Používá se také ve zbrojním průmyslu. Je součástí jaderných zbraní, pancéřování některých tanků nebo protitankových střel.

Wagner upozorňuje, že případné využití nově hledaných prvků závisí na tom, jak moc se budou lišit od známých transuranů, zda nabídnou výjimečné vlastnosti. Fyzikální vlastnosti lze dopředu odhadovat těžko, snazší je to u těch chemických.

V periodické tabulce má každý element pevně dané souřadnice. V řádcích tabulky jsou prvky seřazeny podle protonového čísla. Čím více protonů prvek má, tím níže se nachází. Poslední, sedmý řádek je uzavřený právě oganessonem, jenž má 118 protonů.

Sloupec, v němž se prvek nachází, pak prozrazuje jeho chemické vlastnosti. Je to dáno počtem elektronů, které kolem jádra obíhají na nejvzdálenější dráze. Právě tato dráha určuje, jak ochotně se daný prvek bude vázat s jinými atomy. Například stříbro, zlato a měď jsou ve stejném sloupci a mají také podobné chemické vlastnosti. Již zmíněný oganesson se nachází pod radonem, a lze tak očekávat, že půjde o druhý radioaktivní plyn.

Stejný klíč lze použít i pro nově hledané prvky, které budou v osmé řadě. Element 119, který hledají vědci v Japonsku, patří do sloupce pod francium nebo cesium. Lze tak očekávat, že budou v lecčem podobné.

Výzkumy naznačují, že vlastnosti hledaných prvků budou ovlivněny i dosud neprozkoumaným jevem. S počtem protonů atomu roste i počet elektronů. Obě částice společně tvoří jádro atomu. Čím vyšší je počet elektronů, tím rychleji se některé z nich musí pohybovat. A oganesson se zdá být hraničním kamenem, kde se elektrony pohybují již ve zlomcích rychlosti světla. To deformuje atom a mělo by se to projevovat i na vlastnostech daného prvku.

Podle vědců tak lze očekávat, že poslední prvek, který bude možné jednou vytvořit, ponese protonové číslo 170. U vyšších elementů by již musely elektrony létat rychlostí vyšší než světlo, což není možné.

Horkým kandidátem na první prvek z ostrova stability je element se 120 protony a 184 neutrony. Podle fyziků je tato kombinace čísel magická, neboť právě tento počet protonů a neutronů by měl zajistit stabilitu atomu.

Urychlovače a výbuchy hvězd

Přímý důkaz existence ostrova v podobě nalezeného prvku vědcům stále chybí, své předpovědi stavějí na nepřímých důkazech, jako je pozorování zvyšující se stability izotopů nejnověji objevených prvků. Izotopy jsou atomy jednoho prvku se stejným počtem protonů, ale různým počtem neutronů. Vodítkem je i vyzařování některých hvězd, na nichž by se takové prvky mohly nacházet.

Výroba supertěžkých prvků na Zemi probíhá v urychlovačích, kde se srážejí lehká jádra s těžkými nebo i těžká mezi sebou. Tyto srážky by měly přinést nové prvky 119 a 120. K vytvoření ještě těžších atomů pak bude třeba změnit technologii. Cestu by měla otevřít továrna na supertěžké prvky, která je v Rusku. Má umožnit srážky velmi těžkých jader.

I kdyby nakonec uplatnění žádný z nových prvků nenašel, zůstane přesto vysoký přínos už ze samotného výzkumu. Vědci získávají nové poznatky o fungování jaderného štěpení, což se dá využít v jaderné energetice, například ve zvýšení bezpečnosti reaktorů. Obecněji jim pak výzkum supertěžkých prvků pomáhá nahlédnout do světa malých rozměrů a porozumět fungování vesmíru.

Hledání supertěžkých elementů proniklo i do popkultury, objevilo se ve filmech i hrách. Autoři je často přiřazují mimozemským civilizacím. Například prvek s protonovým číslem 115, dnes známý jako moscovium, měl být podle fikcí pohonem létajících talířů.

