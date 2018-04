Nestačí, když bude mediků více, musí se jim hlavně dostat kvalitního vzdělání, upozorňuje spolek Mladých lékařů. Reaguje tak na příslib ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že dá lékařským fakultám ročně navíc přes 500 milionů, aby mohly přijmout asi o 15 procent více studentů. K navýšení by mělo dojít od akademického roku 2019/2020.

Ministerstvo se tak snaží vyřešit problém, že čeští lékaři stárnou. "Bez účinné intervence bude lékařská péče v roce 2025 přibližně z 25 procent závislá na lékařích starších 65 let a tento podíl bude dál významně narůstat," říká mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová s tím, že školy budou odchody lékařů do důchodu schopny kompenzovat maximálně do roku 2021.

Podle Jiřího Šeda, místopředsedy spolku Mladí lékaři, ale prosté navýšení počtu mediků nic neřeší. "Obáváme se toho, že to bude na úkor kvality výuky," říká. Už dnes podle něj praktická výuka pokulhává, protože počet studentů na jednoho učitele je příliš vysoký. "Myslíme si, že už je to za hranou toho, co je běžné v zahraničí," podotýká Šedo.

Lékaři v číslech Kolik jich je Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky pracovalo v roce 2016 v Česku 41 600 lékařů, respektive úvazků. Jejich počet v posledních letech setrvale roste. Nemocnice přesto hlásí personální krizi. Chybí jim nejméně tisícovka úvazků. Kde studují V Česku je deset lékařských fakult. Polovina z nich spadá pod Univerzitu Karlovu – tři jsou v Praze, po jedné v Plzni a Hradci Králové. Budoucí lékaři mohou studovat i v Brně, Olomouci či Ostravě. Kolik je absolventů Loni absolvovalo studium na lékařských fakultách téměř 2500 Čechů, z nichž zhruba 1100 byli přímo lékaři, a asi 700 cizinců.

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy připadá na jednoho pedagoga sedm až osm mediků. "Pokud se vyučuje například u gynekologického křesla či na pitevně, je co nejnižší počet studentů samozřejmě žádoucí. Přestože máme mezi českými lékařskými fakultami poměr vyučujícího na studenty jeden z nejnižších, za ideální jej nepovažujeme," řekl děkan fakulty Aleksi Šedo a dodal, že na Harvardu je poměr vyučující−student jedna ku jedné. Prostor pro zlepšení vidí i 2. lékařská fakulta UK. "V zásadě jsme spokojeni, ale rádi bychom poměr vylepšili," říká její děkan Vladimír Komárek.

Ministr Vojtěch slibuje, že se studijní skupiny nezvětší, naopak poroste jejich počet. Kolik vyučujících navíc budou fakulty potřebovat a jaká část ze slíbených financí poputuje na jejich platy, nyní analyzují ministerstva zdravotnictví a školství.

Lékařské fakulty si dlouhodobě stěžují na to, že jim stát posílá na jednoho studenta méně peněz, než kolik v reálu stojí jeho výuka. Školy pak přijímají anglicky mluvící mediky, kteří si studium platí sami, po promoci ale málokdy zůstanou v Česku. Aby fakulty nemusely na platící cizince tolik spoléhat, je podle Jiřího Šeda (není v příbuzenském vztahu s děkanem 1. lékařské fakulty) potřeba záruka, že navýšení prostředků ze státního rozpočtu bude dlouhodobé. Vojtěch ho chce garantovat na příštích deset let. Šeda tím ale zatím nepřesvědčil:

"Ministr a premiér jsou v demisi. Je to slib od vlády, která je přechodná."

Na 1. lékařské fakultě UK, kde nestudují jen medici, působí v přepočtu na plné úvazky 629 pedagogů, zhruba polovina z nich připravuje budoucí lékaře. Řada učitelů na fakultě působí na částečný úvazek a svůj čas dělí ještě mezi práci v nemocnici a vědeckou činnost. "Působí u nás ale i takoví altruisté, kteří učí nad rámec svého úvazku zdarma," popisuje děkan fakulty Šedo.

Šedo z Mladých lékařů také upozorňuje na to, že navýšení počtu mediků se v praxi projeví až za dlouho. Nedostatek personálu v nemocnicích je ale potřeba řešit hned. Problém přitom není v množství lékařů. V mezinárodním srovnání počtu doktorů na tisícovku pacientů si Česko nevede špatně.

"Lidí s titulem MUDr. je v Česku dostatek, ale je jich málo v nemocnicích," říká s tím, že pomůže pouze zlepšení pracovních podmínek. Lékaři si podle místopředsedy spolku zaslouží nejen lepší finanční ohodnocení, ale také by neměli čelit nátlaku, aby brali přesčasové služby nad rámec zákoníku práce. "Pokud toto nebude zajištěno, je absurdní se domnívat, že navýšení počtu mediků něco vyřeší," říká Jiří Šedo.