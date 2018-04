Před šesti lety žádal redaktor HN informace o platech dvou prominentních úředníků, ale marně. Dvanáctkrát to pražský magistrát odmítl sdělit, ačkoliv jeho verdikt ministerstvo vnitra pokaždé označilo za chybný. A město za to dokonce dostalo anticenu "Zavřeno" pro nejuzavřenější úřady, které odmítají podávat informace, i když je na ně podle zákona nárok.

Nově by se takový ping-pong již stávat neměl: do připomínkového kolečka poslalo vnitro minulý týden novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která má zabránit jak obstrukcím ze strany institucí, tak i některým šikanózním žádostem, jež úřady mnohdy paralyzují. Novela umožní takové žádosti snadněji odmítnout a také bude možné požadovat až tisícikorunovou zálohu na vyhledání informací. Změna "stošestky" například také zajistí, aby odvolací orgán nařídil informaci ihned poskytnout a nemuselo tak dojít k opakovanému zamítání.

"V některých případech došlo k vydání až dvaceti odmítavých rozhodnutí kraji a k jejich následnému opakovanému rušení nadřízeným orgánem," popisuje dosavadní praxi ministerstvo vnitra.

Obecní firmy ano, či ne?

Návrh zákona má přesto jednu skrytou "minu": z dozoru prostřednictvím informačního zákona mohou vypadnout všechny firmy, které založily či je vlastní kraje a obce. Vnitro touto změnou reagovalo na loňský verdikt Ústavního soudu, který řekl, že ČEZ není možné řadit mezi veřejné instituce, které musí poskytovat informace jen kvůli tomu, že v něm má stát ovládací podíl.

Ministerstvo proto nahrazuje obecný pojem "veřejná instituce" přesným výčtem právnických osob, jichž se podávání informací týká. Nicméně do připomínkového řízení poslalo dvě varianty seznamu těchto subjektů. V jedné z nich přitom úplně vypouští právnické osoby ovládané obcemi a kraji či státem.

Vypuštění těchto firem z působnosti informačního zákona by nevadilo ani předsedovi sněmovního ústavně-právního výboru Marku Bendovi (ODS). "Je to zcela nepodstatná otázka, která se týká souboje firem a jejich konkurentů, případně dalších zájmových skupin. Všem ostatním je to úplně jedno," tvrdí Benda.

To odmítá duchovní otec zákona a expert na otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. "Přes státní a obecní firmy teče gigantický objem veřejných financí a často prokazatelně slouží k jejich 'odklánění' k politikům a politickým stranám. Určitě nejde jen o spor mezi konkurenčními firmami," říká Kužílek, kterému ve výčtu chybí například i neziskovky nebo politické strany.

"Samotný výběr varianty bude předmětem dalších diskusí, zatím není žádná z nich preferovaná a ukáže se až podle výsledků meziresortního připomínkového řízení," uvedl mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel, podle něhož zvolené varianty odpovídají rozhodnutím Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.

Zatímco Nejvyšší správní soud dlouhodobě prosazoval, že ČEZ spadá mezi veřejné subjekty, jež o sobě musí poskytovat informace, protože je majoritně ovládaný státem, Ústavní soud to loni v červnu změnil. A rozhodl, že ČEZ je soukromá obchodní společnost, kde pouze stát vykonává svá akcionářská práva. A poskytnutím informací by mohli být poškozeni ostatní vlastníci.

I další změnu zákona vnitro odůvodňuje nejnovějším verdiktem Ústavního soudu, který řekl, že právo na informace o platech úředníků není bezbřehé. Každý, kdo bude chtít informace o tom, jaké odměny konkrétní úředník pobírá, bude muset doložit, že to je ve veřejném zájmu a že on sám plní roli "hlídacího psa" společnosti. Novela tak upřesňuje postup, jak se v takových případech postupuje.

Podle advokátky Petry Bielinové ale návrh pouze uzákoní postup, který již dnes ministerstvo doporučuje ve své metodice. "Bohužel z pohledu žadatele o informace to znamená, že všechny dotazy tohoto typu budou dál končit u soudu, neboť otázku, zda a v jakém rozsahu mají být informace o platech a odměnách dostupné, novela neřeší," konstatuje.

Odmítnout obstrukční žádost

Ministerstvo vnitra novelu odůvodňuje tím, že kromě reakce na vyvíjející se judikaturu má zrychlit a zjednodušit celý proces podávání informací. Má proto také umožnit jednodušeji odmítnout "obstrukční žádosti". S tím souhlasí i poslanec Benda. "Objíždíme soudy a polovina z nich říká: dvě třetiny naší agendy spojené s informačním zákonem jsou šikanózní návrhy," popisuje.

Vnitro slibuje, že to neznamená, že úřady budou moct snadněji odmítat poskytnout informace. "K označení žadatele jako osoby zneužívající právo nepostačí, když tentýž žadatel podává velké množství žádostí o informace," uvádí v důvodové zprávě. Podle návrhu bude muset úřad takové odmítnutí podrobně zdůvodnit a bude to podléhat přezkumu jak odvolacím orgánem, tak soudem.

Ministerstvo předpokládá, že do sněmovny pošle novelu zákona ještě letos a ta ji schválí do poloviny příštího roku.