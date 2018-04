Prezident Miloš Zeman se snaží držet image levicového politika. V přístupu k Blízkému východu se však s tradičními levicovými pozicemi dlouhodobě míjí. Ve vztahu k Izraeli pak zcela nekriticky zastává postoje, které jsou na mezinárodní scéně spíše blízké konzervativní pravici.

Včerejším uspořádáním slavnosti na Hradě k 70. výročí vzniku Izraele česká hlava státu své dlouhodobé jasně proizraelské smýšlení jen podtrhla.

Jeho kořeny nejsou příliš známé. Profesor politologie Lubomír Kopeček však pokládá za jeden z nich Zemanovu zálibu v historii a četbu textů o Židech a Izraeli za komunismu. "On byl tehdy sám trochu na periferii a mohl subjektivně osudy Židů brát jako něco, co odráží jeho životní pouť," míní Kopeček, autor prezidentovy biografie Příběh talentovaného pragmatika.

Zeman a Izrael ◼ V roce 2002 při návštěvě Izraele přirovnal palestinského předáka Jásira Arafáta k Adolfu Hitlerovi. Oba označil za teroristy.

◼ Jako premiér přidělil těsně před volbami stavbu dálnice D47 bez výběrového řízení izraelské firmě Housing & Construction. Nová vláda zakázku za 125 miliard zrušila a postavila dálnici za polovinu.

◼ Zeman se opakovaně zastával Izraele coby ostrova demokracie na Blízkém východě.

◼ V roce 2017 obdržel v New Yorku cenu Bojovník za pravdu za dlouhodobou podporu Izraele.

◼ V poslední době Zeman vyzývá k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Izrael od roku 1967 ovládá celý Jeruzalém včetně Starého Města a východní (arabské) části, podle mezinárodního práva okupované.

Sám prezident před lety, ještě jako předseda vlády, svůj postoj vysvětlil slovy, že Češi a Židé sdílejí společné osudy. V roce 2002 při návštěvě Izraele řekl, že Židé byli první etapou nacistického holokaustu a tou druhou měla být likvidace českého národa.

Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich skutečně po převzetí protektorátu takový plán nastínil. Češi podle něj měli být vystěhováni, poněmčeni nebo zabiti.

Izraelské téma je každopádně oblastí, v níž se veřejnost rozdělí na prezidentovy obhájce a kritiky podle zcela jiných linií, než které se vytvoří například nad prezidentovým vztahem ke komunistům. Ti se z pozice hlavního rivala Zemanovy ČSSD na levici v 90. letech dnes stali stranou, které se prezident snaží pojistit vliv na vládu Andreje Babiše a které přijel minulý týden na celostátní sjezd.

Zemanovi se podle Kopečka izraelské téma hodí, když chce předvést jinou tvář. "Mám pocit, že vztahem k Izraeli ukazuje, že je na 'straně spravedlivých', kteří se brání útokům Arabů. Používá to trochu jako vyvážení toho, co hlásá například ve vztazích k východu, Rusku či Číně," soudí Kopeček.

Jisté je, že Zemanovi jeho často na odiv stavěný vztah k Izraeli pomáhá získat podporu i mezi lidmi, kteří jsou vůči jeho jiným aktivitám kritičtí, ale pro které je problematika Blízkého východu důležitá. "Co se týče prezidentovy politiky ve vztahu ke Státu Izrael, myslím, že má plnou podporu celé naší židovské komunity. I od těch, kteří mají vůči jeho domácí politice zásadní výhrady," řekl HN bývalý předseda Židovské obce v Praze Tomáš Jelínek.

V posledních letech Zemanovi nahrály i teroristické útoky, k nimž se hlásila organizace Islámský stát. Izrael předkládá jako příklad země, která se léta s terorismem úspěšně potýká. Prezident přitom často hovoří o "islámském terorismu", a to i v souvislosti s uprchlickou a migrační vlnou.

Pojítkem je i Česko-izraelská smíšená obchodní komora, jejímž čestným prezidentem je jeho přítel Miroslav Grégr, ministr průmyslu Zemanovy levicové vlády.

Lubomír Kopeček soudí, že dnes by bylo odvážné vnímat Miloše Zemana jako levicového politika. "To, že to o sobě příležitostně tvrdí, ještě neznamená, že takovým politikem je," říká Kopeček s tím, že se Zeman nyní blíží spíše nacionálně socialistickým pozicím. "V některých ohledech směřuje doleva, v jiných je blízký Tomiu Okamurovi nebo Martinu Konvičkovi. To ho neposouvá k levicovosti v tradičním smyslu," říká.