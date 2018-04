Bezdrátový hudební vítr z Německa

Německé reprosoustavy Quadral v Česku nejsou příliš známé, o to více ale umí překvapit. Bezdrátový model Breeze One a větší verze Breeze Two vypadají jako klasické regálové reprosoustavy, zvládnou ale připojení ke zdroji hudby přes wi-fi, Bluetooth a rozumí si i se Spotify. Zařízení zvládne hrát kolem dvaceti hodin na jedno nabití. Zvuk je na bezdrátový systém opravdu příjemný.

Televize Samsung splynou se zdí

Samsung začíná prodávat novou řadu televizorů. Nejvyšší modely jsou bez rámečků i viditelných kabelů. V nečinnosti mohou splynout s okolím, umí zobrazit fotografii prostoru za sebou nebo se třeba proměnit v obrazy od slavných mistrů. Samsung zároveň výrazně zvýšil kvalitu obrazu, kontrast a maximální jas i podání barev.

Nový externí disk váží jen 40 gramů

Externí SSD disky jsou až desetkrát rychlejší než klasické pevné disky a mohou být stejně rychlé jako zabudované SSD úložiště v notebooku. My Passport SSD od WD je malé a lehké přídavné úložiště s USB Type-C konektorem a podporou šifrování uložených dat. Verze s 1TB kapacitou přijde na 9 tisíc korun.

Samsung začíná prodávat novou řadu televizorů. Nejvyšší modely mohou splynout s okolím. Foto: Samsung

Externí SSD disky jsou až desetkrát rychlejší než klasické pevné disky. Foto: WD