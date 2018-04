Po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem se vyhrotily americké vztahy s Čínou. Trump proti Pekingu zahájil obchodní válku, když mu pohrozil uvalením cel ve výši 150 miliard dolarů, tedy přes tři biliony korun. Čína odpověděla stejně. Mezi oběma zeměmi se ale schyluje k dalšímu střetu − v Grónsku.

56 tisíc lidí žije v Grónsku. Jde tak o jednu z nejmenších demokracií na světě.

Státní společnost, která spravuje grónská letiště, teď poptává firmu na jejich rekonstrukci a další výstavbu. Do užšího výběru se dostala i čínská nadnárodní společnost China Communications Construction. Mohla by tak vyhrát zakázku týkající se tří letišť. To velmi znervózňuje Američany, protože nad Grónskem vede nejkratší letecké spojení mezi Evropou a Severní Amerikou, a ostrov tak má pro Američany strategický význam. Americké letectvo má v Grónsku jednu ze svých základen, na které je umístěn radar, jenž je součástí amerického systému obrany proti balistickým raketám.

Grónsko není samostatným státem, ale patří Dánsku. Jeho představitelé apelují na to, aby grónské úřady daly přednost jiným investorům než těm čínským. "Velmi nás to znepokojuje. Čína nemá v Grónsku co pohledávat. Vůči našemu největšímu spojenci, Spojeným státům, máme velkou zodpovědnost, které musíme dostát," řekl agentuře Reuters vysoce postavený zdroj z dánské vlády, který si nepřál být jmenován.

Nový stát na mapě? Volby v Grónsku ◼ Grónsko patří Dánsku, a jeho hlavou tak je dánská královna Markéta II. Ostrov ale má rozsáhlou autonomii a s výjimkou zahraničních záležitostí a obrany si vládne sám. Prakticky všechny hlavní strany mají v programu vyhlášení nezávislosti.

◼ Zhruba 40 tisíc oprávněných voličů v Grónsku v úterních volbách vybralo 31 poslanců místního parlamentu.

◼ Ve volbách opět zvítězila sociálnědemokratická Pokroková strana, oproti minulým volbám ale ztratila. Koalici může sestavit s levicovým Inuitským společenstvím nebo se středopravicovými Demokraty.

◼ Grónsko v roce 1973 vstoupilo spolu s Dánskem do Evropské unie, respektive do tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Na základě referenda z něj ale v roce 1985 opět vystoupilo, i když Dánsko zůstává nadále členem EU.

◼ Až do předloňského referenda o brexitu tak bylo Grónsko jediným příkladem země, která se rozhodla odejít z evropské integrace.

Grónsko má rozsáhlou autonomii, je například řízeno vlastní vládou a parlamentem. Dánští politici se tak k záležitosti nechtějí oficiálně vyjadřovat. Sdílnější byl jen jeden z lídrů Dánské lidové strany Søren Espersen, o kterou se v parlamentu opírá současná dánská vláda. "Zastavte ten projekt. Bude to lepší než čelit ponížení, až budou zastavení požadovat Američané," řekl Espersen dánské tiskové agentuře Ritzau. Dánsko kontroluje grónskou zahraniční politiku. V případě přidělení strategické zakázky Číně by se nejspíš snažilo o její zablokování.

Podle politické situace v Grónsku se zdá, že tamní politici nebudou brát na varování z Kodaně příliš velký ohled. Téměř všechny politické strany požadují vyhlášení úplné nezávislosti na Dánsku. Neshodují se pouze v tom, jak rychle by k tomu mělo dojít. Některé strany chtějí vyhlásit samostatnost už k roku 2021, jiné jsou opatrnější.

Hlavní překážkou pro osamostatnění Grónska je jeho složitá ekonomická situace. Ostrov je závislý na dotacích z Dánska, které financují zhruba polovinu jeho rozpočtu. Grónsku se navzdory očekávání zatím nepodařilo přilákat velké mezinárodní investory, například do těžby ropy nebo uranu. Překážkou je hlavně náročné klima a obavy z poškození vzácného životního prostředí. Nezávislost země tak nyní není příliš reálná.

Klíčovým odvětvím grónské ekonomiky zůstává lov ryb. Kromě toho mají grónští politici v plánu napodobit nedaleký ostrov Island, který zažívá obrovský zájem turistů o tamní přírodní krásy, z čehož těží jeho ekonomika. Turistický ruch zatím představuje jen nevýznamnou část grónských příjmů. Jeho rozvoji brání jak klima, tak nedostatečná infrastruktura.

Budoucí nezávislost ostrova prosazují i sociální demokraté premiéra Kima Kielsena, kteří vyhráli úterní parlamentní volby.

Dánští představitelé apelují na to, aby grónské úřady daly přednost jiným investorům než těm čínským (na snímku hlavní město Grónska Nuuk). Foto: Shutterstock