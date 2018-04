Farmaceutická společnost Shire předběžně kývla na nabídku japonské Takedy, která ji chce od března koupit. Irskou firmu, jejíž tržní hodnota je mnohem větší než hodnota asijského kupujícího, zlákala její v pořadí až pátá nabídka. Takeda chce za výrobce léků na vzácná onemocnění dát až 64 miliard dolarů (přes 1,3 bilionu korun). "Správní rada naznačila Takedě, že je ochotná akcionářům doporučit návrh na převzetí," uvedla společnost Shire doslova ve svém úterním prohlášení.

Pokud podniky nakonec podepíší smlouvu, půjde o jeden z největších obchodů ve farmacii vůbec. Vznikla by pak obří globální společnost, která by mohla konkurovat největším firmám v oboru, jako je například americký Pfizer.

Takeda si od potenciálně největšího nákupu ve své historii slibuje posílení portfolia v oblasti léčby rakoviny, žaludku nebo mozku. Japonské společnosti, jež vyvíjí a vyrábí přípravky na rozšířená onemocnění jako například krevní tlak či cukrovku, se léky na vzácné nemoci hodí. Brzy jí skončí patenty na některá léčiva, takže se do jejich výroby pustí generické firmy, a klesne jí tak příjem z jejich prodeje. Zároveň stoupá tlak na snížení cen medikamentů pro masové choroby, jako je právě cukrovka. Léky na vzácné nemoci, které dělá Shire, tak nabízejí zajímavou možnost dalších příjmů. V roce 2022 by za takové přípravky měli pacienti celosvětově utratit 209 miliard dolarů (přes 4,3 bilionu korun).

Jednání s podrobnostmi o převzetí by firmy měly vyřešit do 8. května. Akcionáři firmy Shire by si podle nabídky nechali téměř polovinu sloučené společnosti a její nově vydané akcie by se obchodovaly v Japonsku a USA.

Celá předběžná dohoda ale ještě může padnout. Investoři japonské firmy se obávají, že společnost neutáhne miliardové dluhy, které si kvůli nákupu udělá. Takovou si­tuaci nyní zažívá izraelská Teva, která v roce 2015 koupila za 40,5 miliardy dolarů konkurenční Actavis a dnes prochází takzvanou restrukturalizací − chce propustit čtvrtinu lidí a zeštíhluje portfolio. Agentura Moody's uvedla, že se po velkém nákupu může Takedě také snížit rating.

Cena, kterou Takeda za firmu Shire nabízí, je ale maximum, které je ochotná dát. Vyplývá to z jejího prohlášení, podle nějž může od předběžné dohody odstoupit, pokud bude chtít Shire koupit někdo jiný za větší peníze. Teoreticky by se tak mohl objevit další zájemce.

