Stačí jedna SMS zpráva, kurýr přijede pro auto a zaveze ho do myčky nebo vymění pneumatiky v servisu.

"Péče o auto bývá časově náročná, proto jsme se rozhodli zákazníkům tento drahocenný čas ušetřit," říká šéf firmy Michal Menšík. DoDo se zatím zaměřovalo na dovoz hotového jídla, zboží z e-shopů, volně prodejných léků, kurýři také vyzvedávali oblečení v čistírně nebo dovezli dort na oslavu. S rozšířením služby na auto se tak ještě více prohloubila role DoDo jako osobního asistenta.

Menšík sází na to, že lidé dnes chtějí hlavně šetřit časem. "Je to budoucnost e-commerce. Zákazníci si zvykli, že chtějí všechno hned, nebaví je čekat a svůj čas chtějí věnovat něčemu smysluplnému. My tomu jdeme vstříc," uvádí mladý muž, který v on-line prostředí podniká sedm let.

Faktem je, že loni v nákupech na internetu nejvíce rostla kategorie zboží denní potřeby, jako například potraviny, hotové jídlo, oblečení nebo drogerie, kde společnosti jako Rohlík, Košík nebo Dáme Jídlo slibují doručení ještě v den objednávky. Podle Menšíka tento typ služeb v Česku teprve začíná růst a jeho firma si chce z tohoto trhu včas utrhnout podíl.

DoDo původně vlastnila skupina KKCG miliardáře Karla Komárka, zaměřoval se pouze na dopravu koncovým zákazníkům. V roce 2016 koupil službu Menšík za několik milionů korun i s týmem lidí a softwarem, který nyní předělává tak, aby seděl firmě s větším počtem zákazníků. V osobním přístupu ke klientovi viděl potenciál.

Zároveň DoDo směroval k firemním zákazníkům, kterým nabídl dopravu. Vozí tak například pro KFC, Alpine Pro nebo Datart. Firmy dělají službě dvě třetiny všech tržeb. Ty loni dosáhly nižších desítek milionů korun. Podobnou částku zatím do služby i investoval.

DoDo patří formálně pod Menšíkovu společnost Inveo, jež dělá e-shopy na míru nebo internetový marketing. Zatím funguje v Praze, Plzni, Brně a letos by firma měla začít rozvážet i v Ostravě.

V Česku nicméně podobných služeb přibývá, kromě výše zmíněných by letos měl přijít do tuzemska i Uber Eats. Služba alternativního taxi Uber rozváží jídlo, podobně jako Dáme Jídlo. Kvůli zvyšující se konkurenci chce Menšík s DoDo expandovat do zahraničí. "Nechceme být jen lokální. Letos se zaměříme na růst ve střední a východní Evropě, otevíráme Bratislavu a Varšavu, chceme také do Maďarska," uvádí s tím, že do těchto zemí půjde služba s jedním velkým zákazníkem a až se usadí, poohlédne se po dalších.

Loni služba dodala přes sto tisíc zásilek. Funguje na jednoduchém principu − dispečer přijme objednávku a podle toho, kdy a kam má dorazit či jak je velká, se se zákazníkem dohodne na ceně a doručení. Kurýr pak vidí v aplikaci všechny informace a objednávku vyřídí.

Průměrná cena doručení je kolem 160 korun. Čím dál více zásilek musí podle Menšíka kurýři doručovat autem, jinak jezdí hromadnou dopravou. Celkem jich pro DoDo pracuje přes 200. "Nejčastější reklamace máme na zpožděné dodání, ale to se snažíme řešit proaktivně. Pokud dispečer na GPS vidí, že kurýr například uvízl v koloně, nabídne zákazníkovi jiné místo nebo čas doručení," uvádí Menšík. V tom také vidí největší výhodu v porovnání s konkurenty.

Letos Menšík počítá s růstem ve stovkách procent. I s expanzí by se služba mohla dostat na nulu a začít vydělávat. "V tuto chvíli nám nevadí to dotovat. Hodně tomuto trhu věříme," přiznává.

