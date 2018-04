Od našeho zpravodaje z Polska - Poláci se smiřují s tím, že z příštího rozpočtu Evropské unie na léta 2021 až 2027 dostanou z Bruselu méně peněz. Podle očekávání nastanou škrty v dotacích, které proudí do chudších zemí EU, tedy i do Polska. Brusel navíc nejspíš navrhne, aby se jednou z podmínek čerpání stalo dodržování zásad právního státu. A s tím má Polsko problém.

Evropská komise i Rada Evropy tvrdí, že polská vláda svými reformami soudnictví právní stát oslabuje. Komise kvůli tomu s Varšavou zahájila řízení pro porušení práva.

Nová polská vláda premiéra Mateusze Morawieckého se teď konflikt snaží urovnat. Státy unie budou za dva týdny stav právního státu v Polsku posuzovat a Varšava jim chce ukázat, že je ochotná ke kompromisu. Navíc se zdá, že by polští vládní konzervativci ze sporu mohli vyjít spíš vítězně. Řízení, které Brusel s Polskem zahájil, na konci může znamenat až odebrání hlasovacích práv v Radě EU, kde zasedají ministři členských zemí.

Uvnitř vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) se ohledně kompromisu s EU sváří dva tábory. Pragmatičtější premiéra Morawieckého, který by byl ochotnější k ústupkům, a ideologičtější, jehož názor prezentuje předseda Jaroslaw Kaczyński, který by byl ochoten jít do přímého střetu s Evropskou komisí.

"Konfrontačnější politika vůči Evropské unii Kaczyńského nic nestojí, protože ví, že unie už nemá v rukávu příliš es. Kromě Maďarska i pobaltské země daly najevo, že v hlasování by něco takového nepodpořily," tvrdí Maciej Kisilowski, politolog ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Trest odebrání hlasovacích práv by musely země Evropské unie schválit jednomyslně.

Polská vláda nedávno předložila návrhy změn své kontroverzní reformy soudnictví, která spočívá v úpravě některých předpisů, které zavedly tři zákony přijaté loni jako součást celé reformy. Neměli by například do důchodu odcházet soudci Nejvyššího soudu, kteří dovrší 65 let věku, neměla by fungovat instituce výjimečného obvinění, kterým by generální prokurátor a ministr spravedlnosti v jedné osobě mohl obcházet celý systém, a ve své funkci by měla zůstat předsedkyně Nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová.

"Tyto návrhy by mohl Sejm přijmout už na svém zasedání, které začíná 8. května. Většinou jsou ale druhořadé a neruší zásadní změny v soudnictví, které strana Právo a spravedlnost loni prosadila," domnívá se Maciej Czapluk, analytik think-tanku Polityka Insight.

Dále zůstává v platnosti hlavně zásada, že ministr spravedlnosti má klíčový hlas ve jmenování a povyšování soudců.

Evropská komise chce spor s Polskem, který se vyhrotil loni na podzim po přijetí kontroverzních soudních zákonů, podle informací médií z Bruselu směřovat k dohodě. Jedním z důvodů je i to, že nechce dál vyhrocovat rozpory se zeměmi střední a východní Evropy. Ty se vyhrotily hlavně kvůli migrační krizi.

"Politika, kterou dělá Jaroslaw Kaczyński, funguje a neznamená nějaké ztráty pro vládu, což komplikuje postavení těch polských vládních politiků, kteří by chtěli dosáhnout s EU kompromisu," řekl Maciej Kisilowski.

I přes spor s Bruselem se podpora Poláků členství v Evropské unii podle průzkumů stále pohybuje kolem osmdesáti procent. A polské úřady vlastně nejsou schopny utratit nynější rekordní příliv peněz z unijních fondů pro rozpočtové období končící v roce 2020. Když se všechny tyto faktory sečtou dohromady, z polské perspektivy se zdá, že je to hlavně Evropská komise, kdo se teď potřebuje dohodnout, ne Varšava.

Mezi liberály v Polsku proto panují obavy, že pokud Evropská komise přijme nyní navrhovaný kompromis, který potvrdí oslabení nezávislosti soudní moci v zemi, tak tím dá signál dalším politikům s autoritářskými tendencemi v EU, že mohou žádat něco podobného.