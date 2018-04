Ovocné žvýkací bonbony v barvě duhy Skittles vznikly už skoro před padesáti lety. Od té doby se z britských ostrovů rozšířily za Atlantik a staly se oblíbené v mnoha dalších zemích. Jen málokdo přitom ví, že populární bonbony ve tvaru lentilky s nápisem S se vyrábí zhruba 40 kilometrů od Prahy. V továrně patřící americkému koncernu Mars, která sídlí v Poříčí nad Sázavou. Česká továrna je už zároveň i jediným producentem Skittles pro státy Evropské unie.

Další výraznou expanzi od ní koncern Mars očekává během příštího roku. "Začátkem příštího roku v nové hale spustíme třetí linku na bonbony Skittles. Jde o investici za 80 milionů amerických dolarů, která nám umožní dále posílit naši pozici," říká Michal Říha, ředitel poříčské továrny Mars Wrigley Confectionery, který má zdejší výrobu ovocných bonbonů nově pod palcem.

Nedávno se Říha po osmi letech vrátil ze zahraničí, kde působil ve vedoucích pozicích v rámci firmy. Naposledy řídil Mars Food v King's Lynn. Je vůbec prvním českým ředitelem od vzniku poříčské továrny před dvaceti lety.

Výroba Skittles v české továrně se významně rozšířila už spuštěním druhé linky před třemi lety. Letos se jich podle Říhy podaří v Poříčí nad Sázavou vyrobit kolem 23 tisíc tun. Propočty firmy dokládají, že půjde celkem o 23 miliard bonbonů.

"Kdybychom narovnali za sebou nejtypičtější balení Skittles o váze 38 gramů, vytvořili bychom tím řadu dlouhou 79 tisíc kilometrů. To by stačilo skoro na dvojí otočení kolem zeměkoule," tvrdí Pavel Beneš, personální ředitel Mars Wrigley Confectionery. Nově budovaná třetí linka navýší současnou výrobu Skittles o dalších 17 tisíc tun ročně.

Podle Říhy se tím česká továrna bude ještě významněji podílet na strategickém plánu koncernu Mars. "Současnou největší ambicí koncernu je vytvořit z bonbonů Skittles další značku s globálním obratem přes jednu miliardu dolarů ročně. Takových je nyní v celém koncernu jen deset," vysvětluje Říha. Koncern je nyní zhruba ve dvou třetinách cesty k dosažení tohoto cíle. Česká fabrika se podle Říhy na celosvětových tržbách Skittles podílí už třiceti až čtyřiceti procenty. "Zvýšit ten podíl až na padesát procent, to nepovažuji v budoucnu za něco nereálného. Naše továrna je druhá největší v rámci koncernu, pokud jde o výrobu ovocných bonbonů. Hned po továrně Mars v texaském městě Waco," vysvětluje Říha.

Ještě koncem 90. let minulého století přitom nic nenasvědčovalo tomu, že se Česko stane jedinou továrnou na bonbony Skittles v Evropě. Jak továrna v Poříčí nad Sázavou rostla, přesouvala se do ní výroba Skittles z anglické továrny, která byla původně jejich evropským výrobním centrem. Dnes už ji nahradila celou a je jediným místem, kde koncern Mars v Evropě tyto cukrovinky vyrábí. Na dvou vysoce automatizovaných linkách se tu Skittles vyrábí sedm dní v týdnu a v trojsměnném provozu.

Skittles nejsou jedinou značkou bonbonů koncernu Mars, kterou česká továrna vyrábí. Do jejího portfolia patří i značky Starburst, Sugus, Juicy Fruit, Airwaves, Lockets, Orbit Drops, Extra, Tunes nebo Solano. "Všechno jsou to velmi tradiční anglické značky. Skittles jsou ale pro nás nejvýznamnější. Naše celková produkce bonbonů v posledních třech letech dosáhla už zhruba 30 tisíc tun ročně. Tři čtvrtiny z ní tvoří právě Skittles," uvedl Říha. I proto nová investice společnosti Mars v Poříčí nad Sázavou směřuje právě do posílení výroby této značky.

V Česku společnost Mars Wrigley představila bonbony Skittles až v roce 2010. Ze sortimentu, vyráběného v poříčské továrně, jde aktuálně do obchodní sítě pouze jedna další značka − tvrdé bonbony Airwaves. "Český trh tvoří zhruba dvě procenta naší produkce. S ohledem na naše exportní úkoly jde spíš o okrajový trh, který ale roste. Prostor pro zvýšení prodeje existuje. Vyžádalo by si to ale další investice do povědomí o značce, které není zdaleka tak silné jako na britských ostrovech, v západní Evropě a ve Spojených státech. Aktuálně to není na programu priorit koncernu," připouští Říha. Podle něho firmě nyní jde hlavně o vstup na trhy mimo region Evropy.

"Rozjíždíme dodávky do Brazílie, rádi bychom víc pronikli na Střední východ a do severní Afriky a také vypomáhali sesterské americké továrně, která už nestačí vysoké poptávce za Atlantikem," uvedl Říha.

Česká továrna rodinného koncernu Mars zaměstnává kolem 500 lidí. Zhruba polovina cukrovinek míří do Anglie, ale dodává je celkem do 50 zemí. Kromě Evropy i zemím v Africe a na Blízkém východě, ale i do Keni, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Jordánska nebo Libanonu. Podle výroční zprávy společnosti Wrigley Confections ČR, pod kterou továrna patří, se její tržby za rok 2016 pohybovaly kolem 1,7 miliardy korun před zdaněním. Zisk klesl na 6,1 milionu korun. Firma to odůvodnila hlavně náklady na výstavbu nové kapacity a dopadem změn směnných kurzů. Výsledky za loňský rok společnost ještě nezveřejnila.

Foto: HN – Vojtěch Vlk

