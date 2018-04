Otázka již dávno není, zdali mají státy příspěvky na sociálních sítích regulovat. Jde jen o to, dělat to správně.

Je zřejmé, že svobodu slova už nenastavují a neohrožují jen státy, ale také velké technologické firmy jako Facebook či Google. Jimi nastavená pravidla vymezují její mantinely více než zákony jakéhokoliv státu na světě. Běžní uživatelé přitom mají jen omezené možnosti tato pravidla ovlivnit či dohnat jejich tvůrce k odpovědnosti. Demokratické vlády proto musí chránit své občany před libovůlí a nízkou transparentností těchto mocných sociálních sítí.

Ani neregulované platformy nejsou samozřejmě obsahově nezaujaté. Nefungují jako pošta, prostřednictvím níž odešleme zprávu příteli a ona mu ji bez jakékoli úpravy doručí. Sociální sítě mají algoritmy, technologický design a pravidla, pomocí nichž příspěvky na svých zdech řadí a případně odstraňují. Tato pravidla jejich tvůrci nastavili za nějakým účelem − mimo jiné za účelem ekonomického zisku − a neustále je zdokonalují.

Související Před 1 hod Polemika: Mají se regulovat sociální sítě? NE Před 1 hod Svoboda projevu, a to i projevu zcela hloupého a zavádějícího, je podmínkou vzniku jakékoliv debaty, jež má vést k nalezení nějaké obecněji...

V dnešní době dvě třetiny všech uživatelů internetu přicházejí na jednotlivé webové stránky přes Google a Facebook, což znamená, že změny zobrazovacích algoritmů na těchto platformách mají obrovský vliv na ekonomické výsledky provozovatelů stránek i na jejich politický či společenský vliv. Když se například Facebook loni na podzim rozhodl odsunout zpravodajské příspěvky v šesti zemích světa na zvláštní zeď (tzv. Explore Feed), zaznamenala tamní malá vydavatelství propad čtenosti i o desítky procent. Jiným příkladem zaujatosti sociálních sítí jsou komunitní pravidla určující mimo jiné, které příspěvky sociální sítě mažou. Facebook jejich podrobnou verzi zveřejnil tento týden, podobně jako v případě Googlu však není jasné, zda má potřebné kapacity, aby svá složitá a nejednoznačná pravidla sám dodržoval a vymáhal. O mazání totiž rozhodují nepříliš dobře placení externisté mimo země, ve kterých byl příspěvek napsán, nechápající místní zákony, kulturu a kontext.

Úkolem demokratických vlád je tento stav pomocí regulace napravit. V první řadě by se měl zasadit o větší transparentnost a odpovědnost platforem. Fungování algoritmů a především mazání příspěvků by sítě občanům měly vysvětlovat, například pomocí povinných, pravidelných a veřejně přístupných zpráv. V ideálním případě by pobočky velkých sociálních sítí fungovaly v každé zemi, aby se na ně občané mohli s jakoukoli stížností obrátit.

Demokratické vlády by dále měly sítě přinutit k tomu, aby svá pravidla a algoritmy co nejvíce uzpůsobily místním zákonům a zvyklostem. Sociální sítě by například měly nadále mazat v Evropské unii zakázané nenávistné příspěvky či dětskou pornografii. Dobře vycvičené týmy to však musí dělat rychle, transparentně, spolupracovat by přitom měly i s místními orgány. Vlády by se také měly stát zprostředkovateli dialogu mezi občany, místními zástupci platforem, firmami a neziskovými organizacemi o tom, jaké příspěvky by sítě v místním kontextu měly algoritmy a designem podporovat a které sankcionovat.

Specifickou skupinu příspěvků na sítích tvoří dezinformace a hoaxy, které jsou těžko právně definovatelné a postihnutelné. V tomto případě státům zřejmě nezbude než regulovat politickou reklamu, podporovat nezávislé organizace posuzující fakta a prosazovat mediální vzdělání.

Jak dokazuje příklad automobilové dopravy, každou novou technologii musí společnost nějakým způsobem usměrnit. I v případě internetu a potažmo sociálních sítí je proto načase se zbavit mýtu, že jakékoli státní zásahy jsou nepřípustné.

Související

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.