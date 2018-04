Není podle mě potřebné ani rozumné přijímat jakýkoliv nový zákon či nařízení, které by omezovaly zvláštním způsobem svobodu projevu v prostředí sociálních sítí. Potřebné to není především proto, že současný trestní zákoník vyjmenovává případy, kdy je možné zasáhnout do práva na svobodu projevu, a on-line svět je už v něm dokonce doslovně zahrnut.

Nová právní úprava by buď jen zmnožila ty současné, což je zbytečné, anebo by rozšířila případy, v nichž je možné do výkonu svobody slova zasahovat, a to mi nepřijde rozumné.

Svoboda projevu, a to i projevu zcela hloupého a zavádějícího, je podmínkou toho, aby se mohla vést jakákoliv debata, jež má vést k nalezení nějaké obecněji přijímané pravdy. Vědomě volím slovo "obecnější", nikoliv "objektivní", a zcela úmyslně volím slovo "pravda". Podstatou liberální demokracie je totiž právě střetávání různých názorů a pravd, které se ucházejí o obecné uznání. Vyloučením nějakých názorů pro jejich nepravdivost či z podobných důvodů za prvé riskujeme, že se stavíme do role arbitrů pravdy, přičemž dobře víme, že nikdo není neomylný.

Za druhé tím oslabujeme ale i svoje, jistě dobře míněné, pravdy, protože jim nedopřejeme možnosti střetu s ostatními, z něhož by mohly vyjít jako vítězové. Zkrátka stále podle mého názoru platí tvrzení anglického filozofa Johna Stuarta Milla, který už v polovině 19. století napsal, že "by měla existovat nejúplnější svoboda vyznání a diskutování jakožto základ etického přesvědčení, jakékoliv doktríny, jakkoliv by mohla být považována za nemorální".

Jinými slovy pro lepší hledání pravdy je užitečné nechat žvanit − surově řečeno − kraviny i úplné blby. Neboť není úplně jisté, jestli těmi blby nejsme nakonec my sami, a teprve v důkladné diskusi to lze zjistit. Nikoliv nutně tím, že přesvědčíme oponenty, ale třeba už jen tím, že v debatě, které přihlížejí jiní, přesvědčíme je. Ano, existují tu určitá omezení, která dávají svobodě projevu mantinely, a to jsou verbální činy směřující k potlačení práva ostatních − věděl to již Mill a to zůstává mimo jakoukoliv debatu.

Zde by šlo diskusi o cenzuře z mého pohledu ukončit. Hledání pravdy si vyžaduje, aby lidé mohli říkat i hlouposti a hlavně o nich diskutovat s lidmi říkajícími něco jiného. Svobodná diskuse a s ní spojená svoboda projevu jsou základem liberální demokracie.

Otevírá se tu však jedno velké ALE, kterým je otázka, do jaké míry jsou sociální sítě veřejným prostorem, kde k takové diskusi dochází. Tady bych měl svoje pochybnosti. Zejména Facebook, který pro filtrování zpráv volí cestu tak, aby propojoval především lidi stejného názoru, nijak k diskusi mezi různými názory neprospívá. Naopak přispívá k posilování a utvrzování jednotlivých názorových skupin.

Potenciálně je tohle utvrzování se pro demokracii nebezpečné, protože vede k čím dál extrémnějším požadavkům bez ohledu na to, jestli jste liberálové, socialisté, konzervativci nebo nacisté.

S tím ale žádná cenzura obsahu nic nezmůže. Jediné, co s tím může pohnout, je chuť přestat se do svých bublin uzavírat ve svém off-line životě. Ať již v soukromých školách nebo vilkových čtvrtích. Algoritmy Facebooku nevytvářejí bubliny úplně nové, jen zesilují ty existující a někdy se zdá, že si dáváme dost práce, abychom se s těmi mimo naše bubliny nemuseli potkávat.

