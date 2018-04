Projev Miloše Zemana na nymburském sjezdu KSČM a chystaná vládní spolupráce s Andrejem Babišem jsou symbolickou tečkou za návratem komunistů k moci skoro po třicetiletém půstu.

Někteří komunističtí delegáti se trochu durdili, když jim prezident povídal o Vítězném únoru, který byl vlastně prohrou, a o justičních vraždách z 50. let. Ale to bylo opravdu jen naoko, aby neztratili dekorum před těmi nejtvrdšími stalinisty ve straně.

Ve skutečnosti křepčili štěstím. Prezident na komunistickém sjezdu! A ta lahodná slova: "U Komunistické strany Čech a Moravy jsem nikdy nepoužil slovo extremistická." A to prosím prohlašuje bývalý předseda ČSSD, za jehož vedení sociální demokraté přijali v roce 1995 bohumínské usnesení, které deklaruje "nepřípustnost spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami", mimo jiné i s KSČM.

Doba se rychle mění. Kdo byl na předchozím sjezdu KSČM v pražském Top hotelu v roce 2016, tak (kromě časté ruštiny od zahraničních delegátů) ještě musel poslouchat stesky, že s KSČM nechce nikdo spolupracovat, komunistické návrhy jsou ve sněmovně zamítány a čestným úspěchem je prosazení změny pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O ideologické pevnosti strany však nemohlo být pochyb, avantgarda proletariátu si tehdy hrdě schválila, že "KSČM odmítá kapitalismus ve všech jeho projevech".

Střih. Je jaro 2018, poprvé prezident polistopadové republiky řeční na komunistickém sjezdu. Babiš žongluje s mnoha variantami většinové vlády, ale ve všech je základním stavebním kamenem právě komunistická strana. Ve sněmovně komunisté prosazují své návrhy a mají místopředsedu i důležité výbory.

Moc si ale také žádá i proměnu rétoriky. Když Vojtěch Filip druhdy vystoupil se svým plánem na podporu Babišovy vlády, ústřední výbor v únoru přijal jedno z nejkomičtějších usnesení v celé historii komunistické strany od roku 1921.

Jak jen může marxistická strana vysvětlit svým protestním voličům, že se rozhodla podpořit pravicového miliardáře, který slibuje nižší daně a vyšší spoluúčast ve zdravotnictví či penzích? Ano, to opravdu skloubit nejde (zvláště po smrti stranického intelektuála Miloslava Ransdorfa, což byl zřejmě poslední straník, který kdy Marxe doopravdy četl). Ale to by nebyl Vojtěch Filip, aby na něco nepřišel. A přišel. Takže ÚV nakonec schválil výzvu k účasti na vládě, protože Babiš je prý hodný kapitalista sloužící dolním deseti milionům obyvatel této republiky: "Reprezentuje především domácí kapitál podnikající v reálné ekonomice, a chtě nechtě tak závislý na kupní síle 'dolních deseti milionů'. Země bezbranná vůči vnějším tlakům není ani v jeho zájmu."

Marx by své odrodilé pohrobky nepochybně hnal, ale na něj se už partaj lačnící po moci moc neohlíží.

Tak čest kapitálu, soudruzi!

Smiech porazených

Člověka napadá, že by se komunisté po tomto ideologickém veletoči měli stát pro své voliče zcela směšnými. Že tomu tak nebude, je ovšem jasné. Čeští komunisté totiž nejsou v posledním čtvrtstoletí žádní sociálně reformní pokrokáři a avantgarda utlačovaných.

Poté co na svém třetím sjezdu v roce 1993 odmítli změnu jména a reformní program předsedy, režiséra Jiřího Svobody, vedení s Miroslavem Grebeníčkem vytvořilo z KSČM ostře nacionálně konzervativní partaj, kde sociální rétorika zůstala jen povinnou fasádou. A to se dosud nezměnilo.

Zato historicky nejhorší volební výsledek v minulých volbách změnil náladu ve straně. Pragmatik (Vojtěch Filip), stalinista (Josef Skála), liberál (Jiří Dolejš) i další se shodli, že příští volby by už také nemuseli přežít a na moc už nelze čekat. Výsledek 7,7 procenta byl nejen nejhorší od roku 1989, ale dokonce i níže než nejhorší prvorepublikové hlasování (10,2 procenta v roce 1929). A tak se rozhodli zaťukat u Babiše.

Zvolili strategii, kterou asi nejlépe v roce 2006 popsal bonmotem Vladimír Mečiar, když po žalostném výsledku HZDS vstupoval do vlády vedené Robertem Ficem: "Pred rokmi to bol plač víťazov, teraz je to smiech porazených."

A normalizační komunista a spolupracovník StB Babiš KSČM samozřejmě rád vyhoví.

Komunistům pomohl kdekdo

Jak to KSČM, Babišovi a Zemanovi může vlastně tak snadno projít, že ctitele Klementa Gottwalda vedou zpět k moci v republice, kde stále platí zákon 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu? Jak mohou komunisté podpírat vládu, když ještě v roce 2011, tedy před pouhými sedmi lety, vláda Petra Nečase chtěla po ministru vnitra, aby začal s přípravou žaloby na zákaz komunistické strany?

Můžeme číst rychlopalné komentáře, že to Babiš a Zeman jsou těmi, kdo tu legalizují komunisty.

To je ovšem hodně nepřesné. Premiér a prezident jen dokončují dílo zkázy. Komunisté totiž poslední čtvrtstoletí nelenili, a ač byli v opozici a verbálně s nimi nikdo nechtěl mít nic společného, kousek po kousku získávali zpět svou legitimitu a o legálním zákroku proti nim dnes už nemůže být ani řeč.

Připomeňme si ty nejdůležitější mezníky, které vedly k tomu, že nyní rokují o budoucnosti této země předsedové ANO, ČSSD a právě KSČM.

1998: Miloši Zemanovi se podaří opoziční smlouvou s ODS dosáhnout premiérského úřadu, ale nemá dost hlasů pro prosazení rozpočtu, toleranční patent s ODS ještě dva roky nebude uzavřen. Komunisté se tak velmi rádi stávají státotvornými a spolu s lidovci Zemanovi v prosinci schvalují schodkový rozpočet.

2002: Ten rok získá KSČM svůj zatím nejlepší polistopadový výsledek − 18,5 procenta. Koalice ČSSD a KSČM by měla pohodlnou většinu 111 hlasů. Zeman si ji přeje, ale nový lídr ČSSD Vladimír Špidla ji odmítá. Jako náplast dostává Filip poprvé místopředsednictví sněmovny.

2003: Václav Klaus potřebuje poděkovat komunistům za hlasy v prezidentské volbě. A tak vymyslel setkání předsedů sněmovních stran v Lánech, aby se probrala společná evropská politika. Nedohodlo se nic, ale vznikla slavná fotka, na níž Klaus možná ukazuje předsedovi KSČM Miroslavu Grebeníčkovi, kterým směrem je zhruba ten zlý Brusel.

2005: Premiér Jiří Paroubek sice formálně vládne s lidovci a unionisty, ve skutečnosti však s komunisty. Vrcholem je společné schválení rigidního zákoníku práce natruc vládním partnerům. Komunisté jsou šťastni.

2006: Poprvé někdo z předsedů sněmovních stran oficiálně během povolebního vyjednávání řekne, že je pro kabinet podporovaný komunisty. K překvapení všech je to dosavadní lítý antikomunista, předseda lidovců Miroslav Kalousek.

2008: Ač verbálně ostrý antikomunista, premiér Mirek Topolánek vyjednává s KSČM o podpoře Václava Klause pro druhý prezidentský mandát. Nakonec mezi zákonodárce KSČM přijde i Klaus, když po hodině jednání vychází, s úsměvem tvrdí, že mu "samozřejmě žádné hlasy přislíbeny nebyly".

2012: ČSSD se rozhoduje zcela legitimizovat komunisty v krajích. Uzavírá s nimi devět krajských koalic. V Lidovém domě si naivně myslí, že dokážou časem z pozice výrazně silnějšího KSČM disciplinovat. V Ústeckém kraji dopřeje ČSSD komunistům i hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

2013: Přímá volba hlavy státu měla odstranit závislost kandidátů na stranickém politikaření. Což se okamžitě ukázalo jako velmi naivní. Komunisté tak hlasitě zvažovali nasazení kosmonauta Vladimíra Remka do volby, až se u nich o podporu rval Zeman s ČSSD. Remek nakonec doletěl jako velvyslanec do Moskvy.

2017: Nenápadný, leč velmi důležitý zlom. Až dosud návrhy důležitých zákonů KSČM zásadně neprocházely sněmovnou. Nyní komunisté zkusmo navrhli snížení DPH u tisku. Vláda to odmítla. A zákon stejně prošel. Nebo připomeňme paragraf trestající hanobení prezidenta republiky vězením, který navrhl nyní už celé republice známý Zdeněk Ondráček. Než ta hloupost byla zaražena, Ondráček nasbíral podporu šedesátky (!) zákonodárců.

2018: Zeman své znovuzvolení postavil na jasně ohraničených voličských skupinách ANO, SPD a právě KSČM. Bez 220 tisíc hlasů komunistů by nikdy nezvítězil nad Jiřím Drahošem. Však za to také Zeman náležitě na nymburském sjezdu poděkoval.

Padouch? Hrdina? Jsme jedna levice

Žebřík k mocenskému výstupu komunistů tedy nepostavil až Babiš či Zeman. Komunisté stoupali příčku po příčce už dvě dekády. Prezident a premiér jim jen umožnili zdolat tu nejvyšší a dostat se zpět do patra, odkud se rozhoduje o vládě.

Asi to bylo časem nevyhnutelné. Ale tento způsob rudého návratu přísahající na vládu miliardářského normalizačního komunisty je mimořádně nešťastný.

Listopadové heslo "Nejsme jako oni" neznamenalo jen to, že ke komunistům se demokraté nebudou chovat, jako se chovali komunisté k demokratům čtyřicet let. Znamenalo to i oproštění se od strachu ze zdiskreditovaných autoritářů. Václav Havel například už v roce 1995 chtěl rušit lustrační zákon. Na opovržení komunisty, dokud se nereformují, nepotřeboval žádný zákon, věřil v sílu nového demokratickéko konsenzu.

Jenže ten příběh se vyvíjel nakonec hodně jinak: komunisté se nereformovali, nevyrovnali s minulostí a stejně se dostávají zpět k moci. Jsou tak úspěšní, jak jsme jim to lety plíživé legitimizace dovolili.

Smutným vrcholem tohoto bizarního návratu komunistů k moci nebudou ani tak všechna ta místa v dozorčích radách erárních podniků, které Filip dostane od Babiše pro delegáty, kteří ho znovuzvolili předsedou.

Smutným vrcholem už byl prezidentům projev, který chtěl setřít zásadní a nesmiřitelný rozdíl mezi demokratickou a autoritářkou levicí. Když se na závěr pokusil svou rozervanost mezi sociální demokracií a komunismem skloubit zcela nepasujícími slovy Tomáše G. Masaryka ze zcela jiné doby, že svět jde nalevo, připomínal ze všeho nejvíce smutné pokusy komunistického ideologa Zdeňka Nejedlého, který věřil v syntézu svých oblíbenců Lenina a Masaryka.

Chvílemi tak Zemanův projev připomínal nejen svou pomalou dikcí projev předchozího prezidenta, který naposled na sjezd komunistů zavítal − Gustáva Husáka v roce 1986.

A takhle my si tu v roce 2018 v Česku žijeme…

V roce 2012 přišel před prezidentskou volbou komunisty požádat o podporu Miloš Zeman a za dalších šest let vystoupil coby hlava státu na jejich sjezdu. Foto: ČTK

