Kateřina Zychová se celý život pohybuje ve světě vysokých financí. Během více než patnácti let v zahraničí prošla bankami v Londýně, New Yorku, až se nakonec vrátila do Česka. Na zkušenou do ciziny vyrazila pracovat v roce 1995, a to rovnou do londýnské City, kde pracovala v pobočce banky JPMorgan. Tehdy se tam na ni dívali jako na zjevení. Z bývalého komunistického bloku východní Evropy tam pracovala jen ona a jeden Polák. V devadesátých letech tam najímali talenty a Zychovou do Londýna doporučil ředitel české pobočky JPMorgan.

"V období divokých 90. let, kdy jsem začínala, se do investičních bank dostal každý, kdo byl průbojný a uměl cizí řeči. Nebylo ani tak těžké se tam dostat, ale udržet se," vzpomíná. Zvykat si musela hlavně na obrovské pracovní nároky, kterými je bankovnictví jak v Londýně, tak na Wall Street pověstné. Často spala jen tři hodiny. Po roce v londýnské JPMorgan požádala o přeložení do pobočky v New Yorku a oblast fúzí a akvizic vyměnila za finanční trhy.

"Byla to výzva, když jsem jako pětadvacetiletá holka obchodovala s miliardami a pracovala s lidmi z té nejvyšší ligy," říká a vzpomíná i na to, že se běžně bavila s šéfem celé banky Johnem Hancockem. V rámci své americké mise pomáhala i se vstupem tuzemských firem ČEZ a Komerční banky na newyorskou burzu.

Kateřina Zychová (47) Je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Dříve pracovala v investičních domech na Wall Street a v londýnské City, včetně JPMorgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. Kateřina získala MBA na Rochester Institute of Technology v USA a titul bakalář ekonomie na Slezské univerzitě v Opavě.

"Dělala jsem v mezinárodním prostředí, bylo to jako United Nations, velká komunita. Za sousedku jsem měla jednu kuvajtskou princeznu. Spousta cestování, potkala jsem řadu vlastníků firem, dělala roadshow pro uruguayskou vládu, znala jsem jejich premiéra. Prostě úžasný svět," vyznává se Zychová.

Bankovnictví a oblast financí podle ní čekají horší časy, protože v dnešní době se řada talentovaných lidí přesouvá spíše do start-upů nebo technologických firem a tato oblast již netáhne jako v minulosti. Finanční stránka věci už také není podle ní hlavním lákadlem. Z Wall Street, kde dělala viceprezidentku oddělení pro Latinskou Ameriku, nakonec po sedmi letech odešla zpátky do Londýna. Pro banku Goldman Sachs hledala příležitosti ve střední a východní Evropě v oddělení rozvíjejících se trhů. V té době už zvažovala, že si založí vlastní firmu, a nakonec dala v bance výpověď pouhý měsíc před pádem Lehman Brothers a startem finanční krize. V Praze následně založila investiční skupinu Verdi Capital.

Sázka na obnovitelné zdroje

Ve Verdi Capital spravuje například peníze miliardáře Tomáše Krska, který loni prodal podíl ve Škodě Transportation, a několika dalších tuzemských milionářů a miliardářů. "Tomáše znám asi patnáct let, ještě z doby, kdy jsem pracovala v bankovnictví v Londýně. Neformální spolupráce začala, když jsem se vrátila do Česka. Před třemi lety jsme ji utužili založením vlastní holdingové společnosti Bohemia Industry, kterou jsme aktuálně přejmenovali na BHM Holding," říká Zychová. Jde o private equity skupinu (veřejně neobchodovatelná společnost − pozn. red.), která investuje do několika oblastí. Tou hlavní jsou obnovitelné zdroje a větrná energie. I proto koupili finského developera větrných turbín Windu a v této oblasti hledají příležitosti i ve Španělsku, Irsku nebo Portugalsku.

"Koupili jsme asi sedm projektů a každý v jiné fázi výstavby. Je to kapitálově náročné a jsou v tom peníze nás akcionářů. Analyzujeme i možnosti investic do vodních zdrojů a kogeneračních jednotek. V rámci našeho venture fondu zvažujeme i zajímavou příležitost participace na vývoji léku proti rakovině ve spolupráci se skupinou českých vědců a Sanofi," vypočítává hlavní oblasti zájmu Zychová.

Trh je podle ní přebraný i z hlediska možných investic pro fondy soukromého kapitálu. Navíc přehřáté jsou i akcie, u kterých stále očekává, že přijde větší korekce cen a bude výhodný čas pro nákup. I proto doporučuje aktuálně držet spíše hotovost.

"Aktuálně držíme 30−40 procent hotovosti. Evropské i americké akcie jsou, co se týče výkonnosti za letošní rok, plus minus na svém. Trend je ale sestupný a výprodeje představují zajímavé příležitosti k nákupům. Sektorově jsou zajímavé například telekomunikace, energetika a maloobchod. Individuálně se příležitosti dají najít, ale většina ohodnocení firem je příliš vysoko," popisuje situaci na trzích.

Podle vlastních zkušeností si myslí, že brexit britskou ekonomiku výrazně nezasáhne. "Dopad na londýnskou City může nastat v tržbách, realitách a navázaných odvětvích. Dočasně to ovlivní i britskou ekonomiku, ale odvážím se tvrdit, že do pěti let se ekonomika vzpamatuje. Příležitost vidím třeba v nákupu realit v Londýně," tvrdí.

Kvóty by ženám pomohly

Větší zastoupení žen ve vrcholových funkcích je podle Zychové stále problémem. U žen zaměstnavatelé totiž předpokládají, že budou mít brzy děti a tím automaticky dostávají méně výhodné pozice a jsou ochuzeny o příležitosti, které by je mohly posunout dále v kariéře. "Tímto způsobem pak dochází k tomu, že ženy boj o svoje pozice předem vzdávají, jelikož mají pocit, že je to předem prohrané a dané," popisuje Zychová.

"Je nutné, aby si ženy začaly více věřit a soustavně bouraly stereotypy, které brzdí ve výsledku celou společnost. Nikde není psáno, že žena, která je i matka, nemůže být členkou představenstva. Stačí udělat srovnání se západní Evropou," dodává. Podle ní se situace mění, i když třeba v tuzemských bankách je v řídicích pozicích minimum žen. Odrazovým můstkem by mohlo být zavedení kvót.

"Je to krok dopředu. Právě toto ženám může pomoci najít sebevědomí a dát jim příležitost ukázat, že gender je jen pojem, že záleží pouze na schopnostech a dovednostech jedince. I proto jsem ráda za vznikající projekty jako TOP ženy Česka, jež podporují sebevědomí a aktivitu žen," uzavírá Zychová.

