Pozice Prahy coby cíle kongresových turistů z tuzemska i zahraničí výrazně posílí. Příští rok v létě bude dokončena obrovská multifunkční hala vedle O2 areny. V plánu je i přístavba Kongresového centra Praha. Do toho vznikají nová konferenční centra a do kongresových prostor investují i hotely.

Zvýšení počtu mezinárodních kongresů a konferencí patří mezi hlavní strategické cíle Prahy. Mají pozitivní vliv na příjmy do veřejných financí a zaměstnanost a těží z nich i soukromý sektor. Ekonomické přínosy kongresového průmyslu dokládá i loňská studie poradenské společnosti KPMG. Ta upozorňuje mimo jiné na to, že zahraniční kongresový host v metropoli utratí čtyřikrát až pětkrát více než běžný turista. A když je spokojený, do destinace se pak vrací na dovolenou.

"Doposud jsme byli omezeni především chybějícími velkokapacitními prostory a nedostačující výstavní plochou," říká Roman Muška, ředitel neziskové organizace z oblasti kongresového průmyslu Prague Convention Bureau. "Obojí by se mělo v brzké budoucnosti změnit díky rozšíření Kongresového centra Praha a výstavbě O2 universum. Podle našich odhadů bude Praha nově moci kandidovat na kongresy s účastí kolem 15 tisíc osob, což doposud nebylo možné," dodává Muška.

A nejde jen o peníze, ale i vzdělávání českých vědců či lékařů a výměnu poznatků s jejich kolegy ze zahraničí. "Pokud se mezinárodní kongres koná v České republice, tuzemská účast je mnohem vyšší, než kdyby se akce pořádala v zahraničí," tvrdí Ondřej Špaček, odborník na kongresovou turistiku.

Praha už mezi oblíbené kongresové destinace patří. Metropole má za sebou co do počtu akcí tři úspěšná léta, přičemž nejlepší byl rok 2016. Pro letošek Prague Convention Bureau očekává podle dosud potvrzených akcí mírný útlum. Potenciál Prahy je přitom velký, vedle množství přímých letů, polohy uprostřed Evropy a většího počtu hotelových lůžek, než má třeba Vídeň, hraje v poslední době čím dál důležitější roli bezpečnost. Podle Mušky se zájem o Prahu zvýší, ale ne hned, protože velké kongresy se plánují dlouho dopředu. "Pokud se letos do O2 universum potvrdí velké kongresy, můžeme předpokládat, že se uskuteční mezi roky 2020 a 2025," říká.

Stavba za 1,2 miliardy

O2 universum vyrůstá hned vedle O2 areny, kterou vlastní a provozuje společnost Bestsport ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Náklady na výstavbu multifunkčního komplexu O2 universum firma odhaduje na 1,2 miliardy korun. Nové centrum vzniká na místě označovaném jako malá aréna, která měla původně sloužit coby tréninková plocha pro mistrovství světa v hokeji 2004. Výstavba malé arény však byla pozastavena ve fázi hrubé stavby a dokončena byla pouze sousední O2 arena, v níž se konají velké hudební či sportovní akce. Kellnerova Bestsport se před pár lety rozhodla malou arénu dostavět.

O2 universum nabídne až 21 sálů různých velikostí s celkovou kapacitou 10 tisíc návštěvníků, takže centrum bude schopné uspokojit požadavky velkých mezinárodních kongresů a korporátních akcí. "Díky možnosti propojit nově dostavovaný komplex s O2 arenou na všech čtyřech plánovaných podlažích získáváme prostor až pro 28 tisíc návštěvníků," říká Robert Schaffer, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bestsport a O2 areny. Pro srovnání: největší kongresové centrum ve Vídni má kapacitu 20 tisíc účastníků.

O2 universum cílí právě na velké kongresy, které se dříve do Prahy nevešly − buď počtem účastníků, anebo požadavky na výstavní plochy. Bestsport už jedná s prvními zájemci. "Na druhou polovinu roku 2020 máme potvrzené dva lékařské kongresy, jeden je kapacitně asi pro 7000 a druhý pro 3000 účastníků," vypočítává Schaffer.

Volné mezery v mezidobí obsadí koncerty, pro které je O2 arena příliš velká, firemní večírky nebo jiné korporátní akce. V úvahu přicházejí i sportovní utkání. Do O2 areny například letos v prosinci zamíří nejprestižnější světová soutěž parkúrového skákání, a pokud by se tato akce měla zopakovat na stejném místě i příští rok, největší sál nového centra by podle Schaffera sloužil jezdcům a koním k tréninkům.

Nová stavba má být hotová příští rok v létě. Bestsport chystá v jejím sousedství ještě čtyřhvězdičkový hotel, jenž bude s halou propojený můstkem. Zkušenosti totiž ukazují, že účastníci konferencí chtějí bydlet co nejblíže konání akce.

O2 universum v kombinaci se sousední O2 arenou a plánovaným hotelem bude konkurovat všem hráčům na českém trhu. Tedy i Kongresovému centru Praha, které je momentálně největším konferenčním prostorem nejen v Praze, ale v celém Česku.

"O2 universum vnímáme jako silnou konkurenci, stejně jako velká kongresová zařízení v jiných evropských městech," říká Petra Hnátková, mluvčí společnosti Kongresové centrum Praha, kterou od roku 2014 ovládá stát. Firma podle ní přesto věří, že nová hala od konkurence bude pro Prahu přínosem a zvýší šanci města získat větší počet velkých mezinárodních kongresů a konferencí.

Stejný názor má i Muška z Prague Convention Bureau. "Díky dvěma prostorům budeme moci hostit více akcí, které by se do Prahy jinak vůbec nevešly a konaly by se v zahraničí," podotýká. Kongresové centrum bude i nadále disponovat větším počtem místností, kde se může souběžně konat vícero přednášek. Centrum má podle něj i další výhody, jako je centrální poloha a unikátní výhled na město. "Obdobné stavby jinde ve světě musí z kapacitních důvodů vznikat zejména na městských periferiích," míní.

Firma se v minulosti potýkala s finančními problémy. Od roku 2012 ale podnik vykazuje zisk a od roku 2014 je oddlužený, když za něj stát uhradil více než dvoumiliardový dluh. Loni Kongresové centrum Praha podle Hnátkové meziročně zvýšilo tržby o čtyři procenta na 488 milionů korun.

Kongresové centrum investovalo v posledních dvou letech do modernizace prostor přibližně 450 milionů korun. Dopad těchto investic na tržby firmy se projeví až s odstupem času. Důvodem je to, že velké mezinárodní kongresy, z kterých má centrum největší příjem, se plánují obvykle nejméně tři roky, často však i pět až osm let dopředu. "V tuto chvíli už evidujeme stoprocentní nárůst poptávky oproti minulým letům," říká Hnátková. V investicích bude firma pokračovat i letos − především na nové technologie a vylepšení interiérů vyčlenila 145 milionů korun.

Centrum také připravuje přístavbu nové výstavní haly o velikosti 5000 metrů čtverečních, díky níž bude moct nabídnout výstavní plochy pro velké mezinárodní lékařské, vědecké či technologické kongresy, které generují největší tržby. Výstavbu haly plánuje začít do tří let.

V reakci na to šéf Bestsportu Robert Schaffer připouští, že kdyby investice do modernizace a přístavby Kongresového centra začaly dříve, jak avizoval před lety pražský magistrát, firma by se do stavby projektu O2 universum asi nikdy nepustila.

Na pražské kongresové mapě navíc brzy přibude ještě Cubex Centrum Praha. Otevírá se v červnu u stanice metra Pankrác, kde obsadí dvě patra v nové, převážně kancelářské budově Trimaran. "Vycítili jsme příležitost, konferenční prostory v této části Prahy chybí," říká Alexandra Bernardová z marketingu stejnojmenné společnosti. Výhodou lokality je dobrá dostupnost z D1 i veřejnou dopravou. "Od začátku jsme centrum koncipovali tak, aby bylo multifunkční, nechceme být zaměření jen na kongresy," dodává Bernardová. Vedle konferencí se v centru budou konat firemní prezentace, výstavy, plesy i koncerty. Vejde se do něj 1200 osob, ale propojením se sousedním konferenčním centrem City bude možné jeho kapacitu zvýšit téměř na 1700 lidí. Cubex i konferenční centrum City jsou propojené veřejnou pasáží a pronajímají si je stejní podnikatelé.

Cubex už má podle Bernardové potvrzeno několik akcí na letošní rok a o dalších jedná na rok 2019. V centru by se mohla konat třeba výstava automobilů − vozy totiž bude možné předvádět přímo v hlavním sále nebo foyer. "Možností je rovněž zavěšení vozidla do stropu v sále, což může nabídnout málokterý prostor," popisuje Bernardová.

Hotely sázejí na kongresový byznys

Kapacitně bude Cubex konkurovat hotelům Clarion, Corinthia nebo Hilton. Některým firmám totiž hotely pro konání konferencí nevyhovují. "Je běžná praxe, že podmiňují pronájem prostor tím, že si jejich účastníci v hotelu odbydlí nějaké noci," říká Muška. Pokud je ale většina účastníků akce z Prahy, ubytování nepotřebují.

Do konferenčních prostor investují i hotely, v nichž se kongresových akcí koná nejvíce. Největší tuzemská hotelová společnost CPI Hotels nedávno oznámila svůj plán postavit v Brně nový čtyřhvězdičkový kongresový hotel. Bude mít multifunkční sál pro 800 lidí (největší svého druhu v Brně) a salonky s kapacitou přes 100 osob. Hotel by měl být dokončen do tří let.

Jak ale Muška vysvětluje, spíše než aby šlo o výstavbu nových kongresových kapacit, procházejí úpravami a rekonstrukcemi již existující prostory. Investice míří do technologií, audiovizuálního vybavení i designu. "Hotely kupříkladu přidávají malé jednací a mítinkové místnosti, pokud jim to jejich prostorové uspořádání dovoluje," popisuje Muška.

CPI Hotels investuje do designu a vybavení svých kongresových hotelů značky Clarion. Investice začínají letos a postupně se dotknou všech hotelů této značky v Česku. Příští rok firma rozšíří Clarion v Českých Budějovicích o nový multifunkční kongresový sál pro 800 lidí.

"Do konferenčních prostor v poslední době investovaly také například pražské hotely Occidental Praha, Hotel Golf, Hotel Pyramida nebo nově dostavovaný hotel Grandium," vyjmenovává Muška. Celkovou rekonstrukci pak chystá Hotel Vienna House Diplomat.