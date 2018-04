V polích vedle Humpolce stojí firma, která na první pohled vypadá jako umělecká galerie. Sítí potažené haly nebo prosvětlené kanceláře vyzdobené pestrobarevnými obrazy plastikářskou fabriku s obratem přes 1,6 miliardy korun moc nepřipomínají. Firmu zaměřenou na výrobu a prodej plastových nábytkářských hran a lepidel založil na počátku 90. let milovník umění Zdeněk Rýzner společně se svými rodiči.

Dnes patří společnost Hranipex mezi špičku ve svém oboru − její výrobky drží pohromadě více než polovinu stolů v celém Česku.

Zboží si od společnosti kupují výrobci nábytku jako Hanák nebo Jelínek, desetinu produkce odebírá také švédský kolos Ikea. Rodinný podnik má ještě větší ambice: do pěti let chce utržit 2,5 miliardy korun, část výroby přesunout do Brazílie a ukousnout si víc ze západních trhů. "Budujeme firmu pro další generace, postavili jsme management a z Humpolce chceme mít centrum pro globální byznys," říká výkonný ředitel Hranipexu Daniel Nevařil.

1,6 miliardy korun utržila společnost Hranipex minulý rok. Firma letos opět poroste. Do pěti let plánuje dosáhnout tržeb okolo 2,5 miliardy korun. 90 milionů korun hodlá společnost Hranipex po dobu následujících pěti let každoročně investovat do dalšího rozšiřování továrny, nákupu technologií a vstupu na brazilský trh.

Podle něj dnes třiačtyřicetiletý majitel firmu řídil hlavně pomocí citu. "Netušil, kam až firma může vyrůst, vždy si myslel, že dosáhl stropu, ale to se nestalo," dodává Nevařil, který firmu zastupuje. Vystudovaný chemik a manažer se zkušenostmi z různých mezinárodních společností přišel do firmy před dvěma roky. Jeho cílem bylo nastavit celé řízení a připravit firmu na další růst. V následujících pěti letech bude firma každoročně investovat okolo 90 milionů korun. Peníze potečou do nákupu nových strojů, zvětšování areálu a plánovaného vstupu na brazilský trh.

Od malých truhlářů až po Ikeu

Zdeněk Rýzner začal podnikat krátce po svých osmnáctých narozeninách. Vrátil se tehdy z Německa, kde objevil plastové nábytkářské hrany. V Česku se v té době neprodávaly a ani truhláři neměli potřebné vybavení, aby s nimi mohli pracovat. To se však záhy změnilo. "S kamionem jezdil po celé republice a všichni věděli, že on je ten kluk, který má hrany," vypráví Nevařil.

Firma tehdy začala dodávat malým a středně velkým truhlářům. Začala jim poskytovat do té doby nebývalý servis: do pár hodin přivezla hranu na stoly v potřebné délce a barvě. "Myslím, že za úspěchem stál i správný výběr místa na trhu. Hranipex se primárně vyhýbá velkému průmyslu, kam se dodávají velké objemy základních barev, a zacílil na menší nábytkáře," hodnotí Nevařil. Konkurenty firmy jsou dnes mezinárodní podniky jako švýcarský Rehau nebo německý Ostermann.

Firma nejdřív sídlila v centru Humpolce. Před třinácti lety ale podnik přesídlil do nových hal v nedalekých Komorovicích. V současnosti tam pracuje okolo 250 zaměstnanců. Na místě původní továrny dnes stojí krátce otevřená zóna umění 8smička, kterou společně s Hranipexem podporují další podnikatelé z regionu.

Peníze zůstávají ve firmě

Díky úspěchu v Česku se firma vydala i na Slovensko a následně do Polska. To dnes patří mezi jeden z jejích největších trhů, kde společnost každoročně prodá sortiment přibližně za 250 milionů korun. Hranipex otevíral pobočky v zahraničí v době krize. Podle Nevařila i díky tomu, že majitel peníze vždy investoval zpět do firmy. Firma má nyní zastoupení ve 12 státech − vedle Slovenska a Polska i v Rakousku, Německu nebo Anglii. Navíc vyváží do více než šedesáti zemí po celém světě, třeba do USA, Ruska nebo Kazachstánu. Domácí trh se v současnosti na celkových tržbách podílí patnácti procenty.

Nad otázkou, jak se z Humpolce buduje globální byznys, se Daniel Nevařil usměje. "Těžko, doteď to bylo jak jízda na toboganu, ale firma je už připravená," tvrdí pod moderní barevnou plastikou − jedním z mnoha sběratelských kousků, které shromáždil majitel firmy Zdeněk Rýzner.

