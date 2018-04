Americký výrobce elektrických aut Tesla nedokáže plnit sliby o produkci nového Modelu 3 a postupně mu dochází peníze.

"Tesla je bez jakýchkoli pochybností na pokraji bankrotu," napsal investorům hlavní investiční šéf Vilas Capital Management John Thomspon. Ten patří na Wall ­Street mezi hedgeové manažery, kteří pravidelně porážejí trh. Thompson předpokládá pád akcií Tesly kvůli problémům s dodávkami Modelu 3 a klesající poptávce po starších Modelech S a X.

"Ford loni vyrobil šest milionů aut a dostal se do zisku 7,6 miliardy dolarů, naproti tomu Tesla vyrobila 100 tisíc vozů a měla přitom ztrátu dvě miliardy dolarů," napsal Thompson v dopise investorům svého fondu. "Nikdy jsem nic tak absurdního neviděl," dodal.

103 tisíc vozů vyrobila automobilka Tesla za celý loňský rok.

Podle Thompsona může dojít i k dalšímu snížení ratingu Tesly ze strany agentury Moody's. To by mělo za následek, že by dodavatelé dílů pro automobily chtěli platit za dodávky ihned. Thompson navíc připomněl, že firmu a její účetnictví zkoumá americká komise pro cenné papíry (SEC). V pátek třináctého dubna poslal šéf Tesly Elon Musk tweet, kde napsal, že firma přeautomatizovala své výrobní linky a podcenila význam lidské práce při sestavování vozů. Právě ve zvýšené efektivitě plynoucí z automatizace chtěl mít Musk konkurenční výhodu. "Měli jsme šíleně komplexní síť s pásovými dopravníky. Ale nefungovala, jak měla, a tak jsme se jí zbavili," uvedl Musk. Šéf automobilky také tvrdí, že s Modelem 3 zažívá "výrobní peklo".

Na konci března firma vyráběla jen 2000 vozů týdně, což je mnohem méně, než uváděly původní i revidované odhady samotné Tesly. V létě by firma ráda produkovala 5000 až 6000 Modelů 3. Podle analytiků skončila Tesla rok 2017 s 5,4 miliardy dolarů na účtech, během letošního roku by na provoz měla vydat 2,8 miliardy dolarů a dalších 1,2 miliardy ve formě splatných dluhů v roce 2018.

Musk v rámci své strategie financuje další růst hlavně postupným získáváním kapitálu. Podle Thompsona bude v následujících 18 měsících potřebovat dalších asi osm miliard dolarů, aby firma dál pokračovala v produkci.

Na pád akcií Tesly sází například i fond Verdi Capital Kateřiny Zychové. "Tesla je podle mě ukázkový případ sázky na propad cen akcií. Firma potřebuje neustále externí financování na svůj provoz a další plány. Kdybychom uvážili, že by se Tesla dostala do zisku, a vzali rozumné marže a mírně prémiovou valuaci v porovnání s autosektorem, hodnota Tesly by měla být o 80 procent níže, než je současná tržní cena," vypočítává Zychová. Akcie Tesly od začátku roku odepsaly devět procent.

Muskovi se kolem Tesly podařilo vytvořit kult. Plnit své dílčí sliby se mu ovšem nedaří. Už v květnu 2016 prohlásil, že Tesla bude v druhé polovině roku 2017 vyrábět až 200 tisíc Modelů 3, do března 2018 jich ale vyrobila celkem asi 12 500. Mimo to v minulosti Musk prohlásil, že je sebevědomý v tom, že Tesla už nebude potřebovat další kola financování − od té doby jich proběhlo šest. Navíc Tesla se od vstupu na burzu v roce 2010 ještě nikdy nepřehoupla do zisku. Až čas ukáže, jak silný kult se kolem Tesly vytvořil.

