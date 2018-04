Rostoucích úrokových sazeb si pomalu začínají všímat i běžní smrtelníci. Podražují hypotéky, rozšiřuje se, byť velmi pomalu, nabídka spořicích účtů a banky hlásí vyšší výdělky. Hlavním důvodem je bezesporu zvyšování základních sazeb některých centrálních bank. To zatím sice neplatí pro Evropskou centrální banku, nicméně i ona mírní přísun levných peněz, kterými se od globální finanční krize snaží pomoci zvýšit nabídku úvěrů v evropské ekonomice.

V USA už ale centrální bankéři posunuli základní úrokovou sazbu na 1,75 procenta. Ani ti čeští nechtějí být pozadu, když svou hlavní sazbu nedávno zvýšili na 0,75 procenta.

Nastává tak velmi těžká doba pro konzervativní investory, jejichž portfolia tvoří z velké části státní dluhopisy − mezi nimi například nadace, města i církve.

Výnos z pětiletého českého státního dluhopisu se ještě na začátku roku 2017 utápěl v záporných hodnotách. Jeho nákupem tak investoři automaticky prodělávali desetinky procent, a přesto ho kupovali. Noví kupci dnes na dluhopisu se stejnou dobou splatnosti vydělají více než procento ročně. Problém je, že kdokoliv si ho koupil před rokem, v současnosti trpí, protože mu dluhopis rychle ztrácí na tržní ceně. Cena obligací klesá s rostoucím výnosem.

Proto každého napadne, jak se co nejrychleji svých dluhopisů zbavit. A to je krátkozraké. Mělo by to být právě naopak. Dluhopisy do portfolia vždy patřily a vždy patřit budou. Právě nyní je vhodný čas na mírné navyšování jejich objemu, alespoň těch státních.

Zaprvé, nejstrmější růst sazeb je již za námi. Zadruhé, dluhopisy nenahradíte akciemi, a už vůbec ne nemovitostmi. A zatřetí, předpokládaná rychlost zvyšování úrokových sazeb byla v historii zpravidla mnohem optimističtější, než jaká pak byla skutečnost.

