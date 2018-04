Tomáš Nidetzký, člen vedení České národní banky, si myslí, že tlak na růst mezd v tuzemské ekonomice potrvá ještě několik let a firmy, které dosud váhaly se zvyšováním cen, nakonec budou nuceny své zboží zdražit. Zvyšování odměn zaměstnancům se tak v budoucnosti promítne do inflace více než dosud.

Boj o zaměstnance

Česká ekonomika zažívá období prosperity, doprovázené nedostatkem pracovních sil. Firmy prostřednictvím úřadů práce poptávají už více než čtvrt milionu pracovníků a volných pozic je poprvé v historii více než lidí schopných pracovat. ČNB ve své oficiální prognóze předpokládá letošní růst nominálních mezd téměř o osm procent a pak zpomalení růstu k pěti procentům.

"Já si tak velkým zpomalením nejsem jist. Silný růst mezd bude dlouhodobější, může trvat i dva tři roky. Nevidím žádné rychlé řešení," řekl Nidetzký v rozhovoru pro HN. Otázkou podle něj je, jak se zvyšování mezd projeví v růstu spotřeby a poté ve vyšších cenách zboží a služeb. "Je makroekonomickou hádankou, proč se v cenách dostatečně neprojevuje již dnes," dodal bankéř.

Tomáš Nidetzký (48) Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky na VŠE v Praze, postgraduální diplom získal na Oklahoma City University ve Spojených státech amerických. Většinu kariéry působil v pojišťovnictví. Prošel manažerskými funkcemi ve skupině České spořitelny, ING a v ČSOB Pojišťovně. V roce 2013 se stal generálním ředitelem obchodu pro ČR v nizozemské pojišťovnické a investiční skupině NN. Předloni Nidetzkého jmenoval prezident Miloš Zeman členem bankovní rady ČNB, do funkce nastoupil v červenci 2016.

Nepůjde to jen úsporami

Podle bankéře vyplývá z průzkumů, které si ČNB dělá mezi průmyslovými podniky, že většině firem se zatím dařilo ustát nedostatek pracovníků a vyšší požadavky na platy bez zvyšování cen. Rozvoj byznysu také ztížily i vyšší úrokové sazby, které zdražily úvěry, a silnější koruna, jež ukrajuje z exportních příjmů. "Firmy jsou pořád schopny všechny tyto náklady absorbovat do svých marží a řešit to úsporami. Tudíž se to stále neprojevuje v cenách. Časem se to prostě projeví. Firmy budou muset jít s cenami nahoru," předpovídá člen bankovní rady.

Nidetzký je jeden ze sedmi ekonomů v bankovní radě ČNB, kteří rozhodují o nastavení úrokových sazeb a dalších opatřeních, kterými centrální banka bojuje proti nadměrné inflaci. Do vedení ČNB přišel v červenci 2016. Předtím pracoval v bankách a pojišťovnách, například v České spořitelně a ING. Letos na podzim by se mohl stát jedním ze zástupců guvernéra Jiřího Rusnoka, až stávajícím dvěma viceguvernérům vyprší jejich mandáty.

Česká nechuť zdražovat

Podle ekonomů je pro tuzemské firmy typické, že se brání zdražování, i když jim náklady rostou. Český spotřebitel rád nakupuje ve slevách a tuto politiku například podporují i nákupní řetězce. Trvalejší zvyšování cen nepřineslo podle Nidetzkého ani zdražení nápojů a jídel v restauracích po zavedení elektronické evidence tržeb.

Zpomalování růstu

Předpovědi centrální banky ale ukazují, že českou ekonomiku čeká už letos a příští rok zpomalování růstu. Hospodářství by mělo letos růst o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta. Neznamená to ale návrat špatných časů. "Jestliže jsme teď na vrcholu, asi to nebude vrchol K2 − nečeká nás zatáčka a zvrat výrazně směrem dolů. Spíš to bude nějaká stolová hora a cesta po jejím vrcholu bude ještě nějakou dobu trvat," domnívá se centrální bankéř.

Nidetzkého kolega z bankovní rady Marek Mora řekl včera deníku E15, že pro tuzemskou ekonomiku je hrozbou také růst cen nemovitostí. Podle něj může dojít k dalšímu zpřísnění regulace hypoték, například na měsíční splátky by nemělo jít více než 40 procent měsíčního příjmu.

Nidetzký, stejně jako Mora, soudí, že dosavadní opatření, která banka přijala, už přinesla na realitním trhu zpomalení růstu cen. Jen je těžké říci, zda je to výsledkem tlaku na komerční banky, aby prodávaly hypotéky obezřetněji, nebo zda už působí vyšší sazby. Vliv mohla mít také vyšší srovnávací základna, neboť v předchozím roce rostly ceny nemovitostí rekordně. Svoje podle Nidetzkého sehrálo i to, "že jsme to téma otevřeli, že se například diskutuje o budoucích rizicích pro domácnosti".

Na horší časy by se ale české hospodářství mělo připravovat už teď. Nidetzký řekl HN, že zatímco začaly růst investice soukromých firem − právě pod vlivem nedostatku pracovníků −, stále pokulhávají ty vládní. "Dnes se investice hodně pojí s čerpáním evropských fondů. Jestliže se ale investuje jenom tak, aby se tyto peníze včas vyčerpaly, nutně to neznamená, že se investuje tam, kde by to ekonomika v budoucnu skutečně potřebovala. A je tu ještě jeden velký otazník. Až skončí evropské fondy, budeme umět dělat investice bez nich?"

Nidetzký také očekává, že bankovní rada zvedne svoji klíčovou dvoutýdenní repo sazbu ještě jednou před koncem letošního roku, pokud se ekonomika bude vyvíjet jako dnes a nedojde k zásadním propadům a změnám.

Související Infografika RŮST PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDY

