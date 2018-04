Poslanci, kterým nyní leží na stolech tři různé verze návrhu zákona o obecném referendu, mají na dosah shodu na tom, jaké parametry by důležitá ústavní změna měla mít.

Na společném jednání sněmovní a senátní komise pro ústavu to uvedla šéfka poslanecké delegace Kateřina Valachová z ČSSD. Sněmovna se podle ní blíží k návrhu, podle něhož bude pro vypsání referenda zapotřebí nanejvýš 500 tisíc podpisů, hranice závaznosti bude okolo 30−35 procent všech oprávněných voličů a nepůjde hlasovat o mezinárodních smlouvách.

Strany, které chtějí referenda zavést, musely slevit ze svých představ. "Závaznost na zmíněné úrovni je měkčí, než jak ji ve svém návrhu předložila ČSSD," řekla po jednání Valachová.

Češi a referenda Češi jsou podle březnového výzkumu CVVM v otázce referend rozdělení.

◼ O "významných celospolečenských otázkách" si ve všelidovém hlasování přeje rozhodovat 49 % lidí, proti je 45 %.

◼ Na druhou stranu se lidé zhruba z 80 % shodují, že o "významných místních otázkách" lidé hlasovat mají.

◼ Stejným podílem lidé usuzují, že o významných zákonech či o mezinárodních smlouvách mají rozhodovat volení zástupci.

◼ K referendům se častěji kloní lidé s horší životní úrovní a voliči levice.

Podle exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) by se v referendech mohly řešit otázky jako například problematika kouření, sňatky homosexuálů nebo jejich možnost adoptovat děti.

Smíření s ústupky připustil i lídr SPD Tomio Okamura. "Není to tak, že na našem návrhu trváme, to by bylo naivní. Víme, že máme jen 22 hlasů. Už jsme si řekli, že by to nemělo být o odvolávání politiků, státním rozpočtu či mezinárodních smlouvách," řekl na jednání.

K přijetí ústavního zákona je třeba hlasů 120 poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Tedy 49, nebude-li nikdo ze senátorů chybět.

Právě Senát je nyní zřejmě hlavní překážkou v zavádění všelidových hlasování. Sněmovna ho u ústavních zákonů nemůže přehlasovat. A senátoři dali na historicky prvním setkání ústavních komisí obou komor své výhrady poslancům zřetelně najevo.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová označila formulace v návrzích, o čem hlasovat, za rozplizlé. Inspiraci by hledala v přesnějším vymezení, které dává lidu například právo zákonodárné iniciativy, možnost vetovat ústavní změnu nebo zastavit přijatý zákon. "To jsou typy referend, které počítají s tím, že parlament bude mít roli, se kterou počítá ústavní systém," hájila vizi, že přímá demokracie by mohla být doplňkem, nikoliv náhradou zastupitelského systému.

Pochyby měla i řada senátorů z dalších stran. Manévrovací prostor referend v Senátu je navíc užší o desítku senátorů za ODS, která dala najevo, že změnu nepodpoří v žádném případě. Roli ale sehraje i to, který tábor v říjnových senátních volbách posílí.

Část obav senátorů shrnul poslanec TOP 09 Dominik Feri. Ten poukázal na to, že hlasování o vystoupení z EU v Británii provázela kampaň, během níž někteří politici "zcela ostentativně a bez jakéhokoliv uzardění" lidem lhali. Britové si nakonec těsným poměrem odhlasovali odchod z unie.

Valachová připustila, že o skeptickém pohledu senátorů na změny ústavy ví. "Pozitivní pro sociální demokracii je to, že pokud byl nějaký návrh označen za průchodný, byť s potřebou dalších úprav, je to právě návrh ČSSD," řekla.

Ke shodě na paragrafovém znění návrhu ústavního zákona ve sněmovně podle ní nedojde dříve než po prázdninách.