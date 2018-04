Pro končícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) je pomoc zadluženým lidem v exekucích něčím po vzoru politické závěti. Jakmile z vlády i politiky odejde, což už avizoval, moc by chtěl, aby po něm zůstal zákon, který těmto lidem pomůže. Není jich vůbec málo, v České republice je například kolem 900 tisíc lidí, kteří mají hned několik dluhů a nejsou schopni je splácet.

Pro tyto lidi i pro ministra Pelikána se včera odehrála důležitá událost ve sněmovně. V podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení se objevil nový návrh, který řeší oddlužení těchto lidí. Jde o kompromisní návrh, který vznikl kvůli tomu, že původní Pelikánova novela zákona narazila na nesouhlas poslanců všech stran, včetně jeho hnutí ANO.

"Jsem přesvědčená, že tento kompromis přinese lidem možnost férového oddlužení. Je férový k dlužníkům i věřitelům," tvrdí poslankyně ANO Taťána Malá, která včera návrh předložila společně s dalším poslancem ANO Patrikem Nachrem. Mimochodem, o Malé se mluví jako o možné nástupkyni Pelikána v křesle ministra spravedlnosti. "Spousta poslanců měla s původním návrhem ministerstva na oddlužení problém, proto jsem přišla za panem ministrem Pelikánem s kompromisem," řekla Malá.

Fakta o zákonu

◼ Dokument, který se může týkat až stovek tisíc lidí v dluzích, se přesně jmenuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

◼Ministr spravedlnosti Robert Pelikán předložil změnu tohoto zákona už loni, kdy byl ministrem spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky z ČSSD. Protože ale sněmovna nestihla tuto změnu projednat, musel Pelikán předložit novelu zákona opětovně.

◼ Návrh se tak dostal po vzniku vlády Andreje Babiše do sněmovny 29. ledna 2018. První čtení zákona proběhlo 20. března 2018.

◼ Už při tomto čtení poslanci hlasovali o návrhu ODS, aby byla novela hozena do koše. Tento návrh ale neprošel, hlasovali pro něj pouze poslanci ODS.

◼ V dalších týdnech budou návrh probírat ještě poslanci ústavně-právního výboru a podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. O osudu zákona se pak definitivně rozhodne patrně letos v létě při jednání celé sněmovny. Po včerejším projednání kompromisního návrhu v podvýboru je ale šance, že začne novela zákona skutečně platit. 3–5 let Včera představený návrh mění původní lhůtu na úplné oddlužení ze sedmi let na tři až pět.

Pelikán dosud navrhoval až sedmiletou lhůtu, po které by se mohli dlužníci zbavit svých závazků, pokud by splnili celou řadu podmínek − včetně maximální snahy dluhy platit. Navrh Malé, a tedy hnutí ANO jako nejsilnějšího klubu, je poněkud jiný.

"Jednoduše řečeno, podle původního návrhu by mohl být dlužník oddlužený, i kdyby po sedmi letech nesplatil nic. Podle nového návrhu budou dvě možnosti na oddlužení," uvedla Malá. Podle první by se člověk mohl zbavit dluhů do tří let, pokud by věřitelům splatil alespoň polovinu dluhu. A podle druhé varianty by se šlo oddlužit do pěti let, jestliže by dlužník splatil minimálně třicet procent.

Pro zadlužené lidi by ale existovala i možnost splatit méně než třicet procent, teoreticky by nemuseli zaplatit ve výjimečném případě nic. "Musí ale vždy insolvenčnímu soudu prokázat, že vynaložili maximální úsilí splatit co největší množství dlužné částky. "To znamená, že například musí prokázat, že po celou dobu oddlužení skutečně pracoval, komunikoval s insolvenčním správcem a dodržoval další přísné podmínky," vysvětluje Malá. Za výhodu pro dlužníky považuje i to, že soud oproti dnešku už nebude zkoumat, zda dlužníkova mzda bude stačit na splacení dluhu například v horizontu pěti let.

Návrh podporuje například i předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný z KDU-ČSL. "Zdá se, že návrh má podporu hned několika klubů. Klíčová je navíc shoda klubu ANO a ministerstva spravedlnosti," podotkl Výborný.

Samotný ministr Robert Pelikán tvrdil, že tento kompromis by mohl být dobrým řešením. "Všechno je na dobré cestě. Přál bych si, abychom dorazili do cíle a návrh schválila celá Poslanecká sněmovna. Snažil jsem se o dohodu s poslanci a jsem rád, že jsem ji našel, aniž bych ohrozil účel zákona," sdělil HN Robert Pelikán. Tento účel je podle něj jednoznačný: dát druhou šanci lidem, kteří se dostali z různorodých důvodů do dluhové pasti a přes veškeré úsilí už nemají nikdy šanci se z dluhů dostat. Jak nakonec všechno dopadne, ukážou příští týdny. Je ale možné, že než Pelikán v politice skončí, ještě se dočká schválení změny zákona většinou sněmovny.