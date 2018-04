Skládání nové vlády společně se sociálními demokraty a komunisty může být pro Andreje Babiše bolestivější, než původně předpokládal. Zdlouhavá jednání se projevují také tím, že obě menší strany tlačí na premiéra v demisi se svými personálními požadavky. Kromě socialistů, kteří s ANO už předběžně dohodli získání pěti ministerských křesel, chce do složení vlády mluvit také KSČM.

Jedním z členů Babišovy vlády, které komunisté dlouhodobě kritizují, je ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO). Podle několika zdrojů HN by komunisté místo něj v čele resortu rádi viděli Alexandru Rudyšarovou, bývalou šéfku státní agentury CzechInvest.

"Slyšel jsem, že už se o tom jménu nějakou dobu mluví," řekl o Rudyšarové vysoce postavený úředník ministerstva. Další dobře informované zdroje potvrdily, že se o Rudyšarové hovoří jako o možné budoucí ministryni nebo náměstkyni.

Pozitivně se o Rudyšarové vyjádřil i šéf komunistů Vojtěch Filip. "Ona se určitě vyzná, navíc má odborné předpoklady pro jednání v Bruselu, těžko byste hledal někoho, kdo tomu rozumí jako ona. Těžko najdete lepšího člověka," řekl Filip, který má s šéfkou CzechInvestu i osobní vazbu. Syn Rudyšarové Rudolf pracuje jako jeden ze tří Filipových poslaneckých asistentů.

Názor komunistů je v tomto případě důležitý. Krátce po svém znovuzvolení předsedou KSČM poslal Filip premiérovi v demisi vzkaz, ve kterém říká, že jeho strana menšinovou vládu hnutí a ČSSD podpoří, pokud šéf ANO vymění některé ministry. "Musíme jasně dbát na to, aby strany nenominovaly na určitá místa lidi, kteří představují konflikt," řekl předseda KSČM.

Mezi "slabé" Filip zařadil ministra Hünera. Opřel se do něj hlavně kvůli tomu, že ministr jednal s australskou firmou o dodatku k memorandu o těžbě lithia na Cínovci. To vadilo komunistům a Hünera za to ostře kritizoval i premiér Babiš. Později Hüner memorandum zneplatnil.

Komunistům také vadí embargo na dodávky pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr. Omezení podle nich poškozuje tuzemský export, Hüner si však za embargem stojí.

Rudyšarová by se kromě KSČM mohla opřít také o přízeň Hradu. V roce 2013 kandidovala ve volbách za Stranu práv občanů − Zemanovci, v témže roce se také ve vládě Jiřího Rusnoka stala poprvé náměstkyní na ministerstvu průmyslu.

Diskuse o nominaci Rudyšarové, která nastoupila do čela CzechInvestu za vlády Mirka Topolánka (ODS), zaregistroval i bývalý ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD. "Co k tomu mám říct? Já jsem ji měl jako náměstkyni a vyhodil jsem ji v roce 2014," dodal bez dalších podrobností Mládek.

Sama Rudyšarová hodnotí svoje možné angažmá na ministerstvu opatrně. "Musím říci, že mě nikdo neoslovil, a kromě toho, co jsem si přečetla v novinách, nic víc nevím," řekla na otázky redakce.

Na schůzkách s ČSSD výměnu ministra průmyslu Babiš podle sociálních demokratů neřešil. Na dotaz redakce premiér neodpověděl.

Babišova vláda je od ledna, kdy nedostala důvěru sněmovny, v demisi. ANO nyní debatuje o koalici s ČSSD. Hnutí nabídlo straně ministerstvo vnitra, práce a sociálních věcí, kultury, zemědělství a dalo jí ještě na výběr mezi resortem obrany a zahraničí. I na těchto postech tak může velmi rychle dojít ke změnám. Například vnitro by mohl vést předseda ČSSD Jan Hamáček, v případě ministerstva práce a sociálních věcí padá jméno bývalého náměstka Michaely Marksové Petra Krčála a zemědělství by mohl vést bývalý člen Rusnokovy vlády Miroslav Toman.

Krčál, jak sám řekl, zatím o svém možném přesunu na ministerstvo s vedením ČSSD nehovořil. Už několikrát však měl šanci stát se ministrem. "Je to pro mne informace, kterou se dozvídám z médií," reagoval Krčál s tím, že by o takové nabídce "přemýšlel a probral by ji s rodinou". Jako zkušený úředník má navíc už nyní představu, jak by ministerstvo mělo fungovat. Například by zpřísnil pravidla pro výplatu dávek dlouhodobě nezaměstnaným, aby je nový systém lépe motivoval k hledání práce.

S přispěním Jana Wirnitzera