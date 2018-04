Za deset let se mu podařilo dokončit šest vysokých škol, veřejných i soukromých. Přestože čtyřiatřicetiletý lektor a konzultant Jiří Matěj Brůna možná patří mezi věčné studenty a studijní rekordmany, připouští, že v praxi je jedno, kolik titulů člověk má.

"Úplně na rovinu, kdyby někdo chtěl studovat více než tři vysoké školy kvůli tomu, že bude mít lepší uplatnění na trhu práce, tak ať to nedělá. Byl by blázen, kdyby si myslel, že mu někdo tolik titulů zaplatí," říká v rozhovoru pro HN Brůna. Sám se považuje spíše za idealistu.

Vystudovat tolik škol po maturitě neplánoval. Myslel si, že nastoupí rovnou do práce. Jako kompromis zvolil Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze 8. Studium mu prý šlo, a tak se ještě přihlásil na soukromou Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky a brněnskou International Business School. Obě soukromé. Pak si ale řekl, že má na to, aby zkusil i veřejnou vysokou školu. A začal studovat společný program komerční inženýrství v průmyslu na ČVUT a VŠE v Praze.

"Vždycky, když jsem školu dokončoval, říkal jsem si, že by byla škoda nepokračovat. A navíc jsem se v tom naučil chodit," vypráví Brůna, který je v České databance rekordů od roku 2013 zapsaný jako rekordman s nejvyšším počtem vystudovaných škol v nejkratším časovém úseku.

Se studii skončil v necelých 30 letech. Už během nich ovšem sbíral různé pracovní zkušenosti − jako výzkumník v marketingové agentuře, analytik či manažer pobočky. Někteří zaměstnavatelé podle Brůny považovali za výzvu zaměstnat člověka s několika tituly a vytvořit mu i pracovní podmínky. Při přijímacích pohovorech se však často setkával i s předsudky.

"To bude ten všeználek, který nás bude poučovat… a spíše je to odradilo," popisuje. Z korporátní sféry nakonec po několika letech odešel a zatím se do ní vrátit nechce. Připouští přitom, že když pracuje sám na sebe, moc se nevyvíjí. "Je to momentální stav. Vrátím se, až budu chtít zase jistotu," dodává.

Smysl pracovního života nyní vidí hlavně v lektorské činnosti. Snaží se pomáhat studentům, kteří se připravují na přijímací a maturitní zkoušky nebo mají problémy s učením. A působí i jako odborník na vzdělávání. "Přiznám se, že nechápu smysl státních maturit," říká. "Smysl by měly možná tehdy, kdyby nahradily přijímačky na vysoké školy." Na testech mu vadí, že "testují akademické znalosti, ale jsou málo zaměřené na praxi. Děti mají problémy s pravopisem a neumějí napsat úřední dopis". Maturity by nejraději vrátil tam, kde byly před lety − aby si je školy mohly připravovat ve vlastní režii.

Když Brůna chodil na základní a střední školu, rozhodně prý nebyl tichý žák ani šprt. Na rozdíl od spolužáků prý nevěnoval učení tolik času. Když už ale ve škole musel sedět, snažil se, aby si z ní odnesl co nejvíce. Na vysoké škole si pak pro učení vyčlenil pevný čas, zhruba dvě hodiny denně mezi pátou a sedmou hodinou odpolední. Dbal však na to, aby si předtím fyzicky odpočinul. To samé doporučuje i svým studentům.

"Za dvě hodiny se toho člověk naučí víc než za osm hodin se sluchátky na uších," je přesvědčen Brůna. Metody na rychloučení se mu prý příliš neosvědčily, stejně tak je odpůrcem učení přes noc. Informace si podle svých slov nejlépe zapamatoval jako příběh, nikoliv jako izolované definice.

Při doučování svých studentů razí zásadu, že méně je někdy více. S oblibou také využívá jako výukový materiál tištěné noviny. "Chci, aby studenti ke článkům zaujali vlastní stanovisko. Většinou ale nejsou moc kritičtí, což je škoda," posteskne si. Během školního roku by se studenti podle Brůny měli snažit pracovat na úkolech a seminárních pracích a až na zkoušky pak memorovat a intenzivněji zapojovat krátkodobou paměť. Maturantům, kteří mají nyní "svatý týden", doporučuje takříkajíc jen ladit formu, tedy učení před zkouškami postupně ubírat a poslední den pro školu nedělat ideálně vůbec nic.

Jiří Matěj Brůna používá jen mobil a e-mail, sociální sítě považuje za informační smog. Nepije kávu ani alkohol, výjimečně v létě jedno vychlazené pivo. Je mu blízký životní styl zvaný "straight edge". "Nejde jen o to, vyhýbat se závislostem, ale člověk by třeba neměl být promiskuitní. Je třeba mít v životě jasný cíl, někam směřovat a být pokud možno prospěšný také svému okolí."