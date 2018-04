Kolem sjezdu českých komunistů bylo zdánlivě řečeno vše, co průměrný nesoudruh potřebuje vědět: komunisté si odhlasovali, že budou tolerovat Babišovu vládu. Vyhrál pragmatik Filip nad stalinistou Skálou, takže jednání o podpoře budou rychlá a hladká jako průjezd sovětských tankistů Československem v roce 1968. A komunisty svou přítomností na sjezdu definitivně legitimizoval Miloš Zeman. Sice jim vyčinil za padesátá léta a vyzval je k "pokání", ale přítomnost prezidenta na sjezdu je to, co se počítá. Jenže tímhle praktickým výčtem lze skončit jen zdánlivě. Pod povrchem jsou další zajímavé a vlastně podstatnější otázky. Navedli mě k nim naši čtenáři, takže si je dovolím stručně shrnout.

Za prvé. Jak je vlastně možné, že komunisté míří k moci, ač získali nejhorší výsledek od roku 1989? A nemohou si za to liberálové vlastně sami? Ano, mohou. Nikoli však přímo. Ale v tom smyslu, že jejich chyby umožnily vzestup Andreje Babiše, pragmatika a bývalého "komunistického prospěcháře", který se s komunisty nestydí vládnout. Celkově jsme v loňských volbách sledovali úspěch stran, které tak či onak oponují vývoji po listopadu 1989 a mají blízko k autoritativní politice (ANO, SPD, KSČM). Takže není divu, že tyto strany k sobě přirozeně inklinují a mocenská váha komunistů tím roste.

Za druhé. Nehrozí komunistům, že je vládnutí s oligarchou zničí? Nemohou příště skončit pod pěti procenty? Možné to je, ale není to pravděpodobné. KSČM má u nás obrovskou tradici (jsme jediná postkomunistická země, kde nereformovaní komunisté fungují na parlamentní úrovni). Nepotvrdila se ani teze o vymírání voličů komunistů, elektorát dokážou doplňovat novými "nespokojenci s poměry".

Ale je pravda, že pokud budou komunisté podporovat vládu, mohou přijít o protestní étos, ze kterého dosud těžili, a mít tím pádem vážné problémy. Před lety se něco podobného přihodilo francouzským komunistům. To je asi také důvod, proč se protikandidátovi Vojtěcha Filipa, konzervativci Josefu Skálovi, do podpory Babišovy vlády moc nechtělo. Tuší, že se KSČM nakonec může rozpustit v amalgámu Babišova "hnutí pro všechny", což je mimochodem hrozba číhající i na ČSSD. Ale KSČM zřejmě pod pět procent nakonec nepůjde − a to proto, že se profiluje ostře protizápadně, což jí propůjčuje, na rozdíl od ČSSD, nezaměnitelnou identitu.

Za třetí. Je možné, aby se KSČM reformovala, jak požadoval Miloš Zeman? Ne. Právě ona "nereformovanost" je tím, co KSČM drží při životě. Sjednocuje lidi trpící nostalgií po reálném socialismu, ty, kteří jsou radikálně "naštvaní na poměry", a ty, kteří trpí iluzemi o Rusku a domnívají se, že současný Putinův režim představuje záchranu civilizace. KSČM osciluje mezi radikální rétorikou spojenou s faktickým totálním pragmatismem (Filip) a ještě radikálnější rétorikou spojenou se strachem z marginalizace následkem propojení s vládní mocí (Skála). Kdyby se KSČM reformovala − třeba tak, jak požadoval na sjezdu Miloš Zeman, a skutečně upřímně se kála za své zločiny, byla by najednou nerozpoznatelnou partají a jistě by jí to u řady skalních voličů ublížilo. Proto to neudělá.

Za čtvrté. Není na ošklíbání se nad komunisty a jejich cestou k moci něco v jádru nedemokratického? Vždyť byli legitimně zvoleni! Inu, jak se to vezme. Jistě patří k povaze demokracie, že může zničit sama sebe. Ve výborném komiksu Pérák je skvělá hláška: "Komunismus, stejně jako nacismus jsou vlastně vrcholy evoluce parlamentní demokracie. Strany, které tyto směry reprezentují, zvítězily ve svobodných demokratických volbách." Je to ironie, ale má racionální jádro. Proto je třeba mít na paměti, že demokracii není možné redukovat jen na volební akt, proto jsou tak důležité instituce, které demokracii chrání: Ústavní soud, nezávislá justice, svobodná média. Dnes populární koncept "neliberální demokracie" totiž může vést k tomu, že nakonec, kvůli odbourávání pojistek a brzd moci, skončí demokracie jako taková. A právě v urychleném rozvoji "neliberální demokracie" je pravé nebezpečí spojené s účastí komunistů na vládě. Čímž lze debatu o komunistickém sjezdu možná, alespoň prozatím, uzavřít…

