O kom lze říct, že je spolehlivý dlužník? V případě státu je zásadní jeho dlouhodobá historie, zkušenost, že krach nebo inflaci nevyužívá k oddlužení. Určitě pomůže, když voliči, alespoň občas, dávají politikům najevo, že se bezhlavým utrácením za cenu zvyšování dluhů nedají koupit. Pak ani úroveň zadlužení státu nestoupá do nebeských − a nebezpečných − výšin.

Česko je z tohoto pohledu docela vhodný adept na titul vzorný dlužník. Rozpočtová disciplína je aspoň navenek zaklínadlem pravice, hlásí se k němu střed a i část levice se poučila, že "zdroje" nemusí být vždy. Ještě v docela čerstvé paměti máme vládu, která byla ochotna šetřit i v době vleklé recese, čímž na jednu stranu ekonomiku přidusila, na druhou stranu zvýšila odolnost státních financí. A, i když nechtěně, výrazně zlepšila situaci svým nástupcům, kteří ji kritizují.

Rozpočet země a i velké části samospráv je ve stavu, který by nám valná část Evropy mohla závidět. Důchodci a fanoušci vyšších investic například do infrastruktury to sice neocení, ratingové agentury však ano. Jedna ze dvou největších, Moody's, to dala najevo tím, že v těchto dnech zlepšila výhled ratingu. Jde o takovou polovičatou pochvalu, samotnou známku A1 nezměnila. Pozitivní posun to jistě je, ač nesrovnatelný s tím, čím se mohla v létě 2011 chlubit Nečasova vláda, když Standard & Poor's Česku zvedla rating hned o dva stupně. A to v době, kdy Evropou cloumala dluhová krize!

Nyní vládne na trzích klid, až bezstarostnost a výnosy z dluhopisů rating prakticky neovlivňuje. Prim hraje měnová politika a globální trendy. Proto zadluženějšímu, ale eurem platícímu Slovensku investoři za možnost půjčit mu na dva roky platí, i na deset let si půjčí levněji než Česko. A to má horší rating. Stejně tak jsou vyšší sazby ČNB důvodem, proč naše ministerstvo financí získává zdroje dráž než před dvěma lety, kdy byl přitom stát relativně zadluženější. Rating prostě investory zajímá čím dál méně.

