Německá ekonomika zpomaluje. Výborná nálada německých podnikatelů se vytrácí, vysvětluje Clemens Fuest, šéf mnichovského institutu pro ekonomické výzkumy. A to již pátý měsíc v řadě. K obavám přitom tamní podnikatelé alespoň podle statistických údajů nemají důvod: nezaměstnanost je na novém minimu od sjednocení země v roce 1990, ekonomika loni rostla nejrychleji za posledních šest let a letos by podle odhadů německé vlády měla ještě přidat na tempu.

Bez ohledu na skvělé vyhlídky se ale němečtí podnikatelé cítí nejistě, obávají se především obchodních válek s Čínou a se Spojenými státy, které zavedením cel na dovoz ocelářských výrobků a hliníku koncem března oficiálně zahájily politiku protekcionismu. A neuklidňuje je ani to, že prozatím Evropa dostala z těchto cel výjimku.

Paradox německých obav vynikne zejména ve srovnání s podobnými průzkumy v Česku. Připomeňme, že také tuzemská ekonomika loni rostla rekordním tempem a pro letošek všichni ekonomové odhadují jen mírné zpomalení. Nezaměstnanost je stejně jako v Německu na minimu, nicméně na rozdíl od našich sousedů už nemá kam klesat, a tím pádem podniky nemají kde nabírat nové zaměstnance. Německých 5,3 procenta nezaměstnaných je totiž stále neporovnatelně víc než českých 3,5 procenta.

Přes jistou podobnost situace s Německem tuzemské podnikatele ani manažery budoucnost netrápí. Dubnový index ukázal, že se podnikatelská nálada zlepšila, průmyslové firmy čekají zrychlení, růst tržeb a další pokles nezaměstnanosti. Společnost Deloitte udělala průzkum mezi finančními řediteli a zjistila, že je − co se vyhlídek do budoucna týká − kombinace skvělé makroekonomické a finanční stability tuzemské ekonomiky uklidnila: podíl těch, kteří se obávali, že "něco přijde", klesl z loňských 28 procent na čtyři. V zemích střední a východní Evropy přitom budoucnost považuje za značně nejistou plných 38 procent, v eurozóně pak 29 procent finančních ředitelů.

Tuzemští podnikatelé a manažeři se zatím víc obávají toho, co se děje doma než v zahraničí. Kombinace růstu inflace, růstu úrokových sazeb a požadavků na zvýšení platů vede k tomu, že se musí vyrovnat s vyššími náklady. I když optimisticky očekávají růst tržeb, vědí, že budou muset vynaložit víc na zaměstnance: Tlak na vyšší mzdy roste, volných lidí je málo. To, že by je v nějakém masovějším měřítku nahradili roboti, hned tak nehrozí. Za prvé Česko už nyní patří ke špičce, co se týká robotizace, nejen v rámci zemí střední Evropy. A za druhé, podobné "otočení" výroby si žádá podstatně víc času než jen rok. A konečně i přes jistý optimismus se podnikatelé do investic hnát nechtějí.

Na průzkumech je vlastně nejzajímavější takřka bezstarostný postoj manažerů a podnikatelů k vnějšímu světu. Česká republika přitom patří mezi nejotevřenější ekonomiky Evropy. Tuzemské podniky jsou silně provázané se svými zahraničními matkami, ekonomika je z větší části subdodavatelská a ve chvíli, kdy se zadrhne německý motor, začne pokašlávat i tuzemská výroba. A třeba zhoršení vztahů mezi Českem a zbytkem Evropy by znamenalo jednoznačný propad ekonomiky, investic a zaměstnanosti.

To samé platí i pro zavedení cel a vůbec pro jakýkoliv typ obchodních válek mezi Evropskou unií a Čínou či Spojenými státy. USA jsou podle statistik největším exportním trhem Evropské unie, nejvíc na něj vyváží právě Německo. Čína je na druhém místě, co se týká evropského exportu, žebříček vývozců opět vede Německo.

Pokud se Němci obávají obchodních válek, mají k tomu reálný důvod, který se dá přepočítat na desítky a stovky miliard eur, jež za svůj vývoz utrží. Klid tuzemských podnikatelů naopak nasvědčuje jisté krátkozrakosti v uvažování. Určitě není namístě vytvářet zbytečné obavy, jistá obezřetnost je ovšem v pořádku. Nedostatek zaměstnanců se totiž může lehce překlopit v nedostatek odběratelů, především z Německa. A to by ekonomiku zasáhlo víc než handrkování o mzdy a přetahování zaměstnanců.

