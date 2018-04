Občas se říká, že se naše země posouvá na východ. Myslí se tím, že se nepozorovaně vzdalujeme hodnotám západního světa, jeho vnímání institucí, jeho stylu politiky. Je to jen klišé, nebo to má reálný základ? Nemá příliš smysl přistupovat k řešení otázky pocitově, lepší bude pokusit se posoudit, jak si stojíme, či spíše jak se pohybujeme v jednotlivých parametrech, které naši pozici na pomyslné mentální ose západ−východ charakterizují. A předem je třeba říci, že tendence není z pohledu příznivců Západu nijak radostná. Co se tedy děje?

1. "Zvýchodnění" stylu vládnutí

Vláda na Západě je obecně charakterizována vysokou mírou legitimity, která se odvozuje od důvěry parlamentu. Východ si naopak s legitimitou příliš starostí nedělá. Máme už skoro půl roku vládu bez důvěry a premiér nevypadá, že by mu to nějak zvlášť vadilo. Vládne o sto šest, chová se jako suverénní generální ředitel Česka, jako by jeho legitimita nebyla opřená jen o 29 procent voličů a 85 poslanců. Je stále jasnější, že získat důvěru sněmovny nebylo při sestavování vlády jeho primárním cílem; tím bylo rychle získat veškerou moc a začít ji konzumovat.

Sledujeme vlastně styl východního nájezdníka: hromadné vyhazovy ve státní správě a státních firmách, které kritizuje už i původně premiérovi nakloněná organizace Rekonstrukce státu. Snahu ovládnout policii skrze Generální inspekci bezpečnostních sborů. Rozdávání důležitých postů extremistům. Ostentativní pohrdání kritikou opozice ve sněmovně. To vše doprovázené masovým klientelismem, ve formě slibů všeho všude všem, který má zajistit aktuálním (ne-legitimním) držitelům moci přízeň. Je to vládnutí bez jakékoli sebekorekce, vládnutí stylem "co není výslovně zakázáno, je dovoleno", což je velmi východní přístup ke správě země.

2. "Zvýchodnění" přístupu k ústavě

Západ si zakládá na respektu k ústavním pravidlům, Východ s nimi zachází libovolně. Když sledujeme prezidenta Miloše Zemana, který se základním dokumentem nakládá, jak sám říká, "kreativně", je vcelku jasné, kam se pohybujeme. Kreativita není nic jiného než vychytralé kličkování za účelem obejití smyslu jednotlivých ústavních článků. Dosud nikoho například nenapadlo, že vláda bez důvěry sněmovny by mohla vládnout do konce volebního období − Miloše Zemana ano. Respekt k záměru ústavodárce je nahrazován mocenskou libovůlí. Ústavní puč se posunul z roviny politické fantastiky do roviny zvažování reálných alternativ.

To nás přibližuje Východu, kde sice existují ústavy, ale mají víceméně roli demokratického ornamentu na autoritářském fundamentu daného režimu. K tamní praxi, kdy dochází i k ústavním změnám, jež jsou šité na míru aktuální moci, tak aby byla fixovaná pokud možno na věčné časy, jsme sice nedospěli, ale i takové úvahy se už objevily. Andrej Babiš navrhuje například jednokolový většinový systém, který by usnadnil jeho jednobarevné vládnutí, nebo rušení Senátu, které by znamenalo redukci demokratických pojistek. A tak dále. Cesta na východ probíhá i v tomto parametru.

3. Posuny v politických stranách

Různé aspekty "provýchodní" změny sledujeme v jednotlivých českých partajích. Například v ČSSD získalo vliv konzervativní křídlo, které zcela nepokrytě vzhlíží k Putinovu Rusku. Třeba místopředseda Jaroslav Foldyna je, soudě podle příspěvků na jeho Facebooku, zastáncem konspirační teorie "New World Order". Podle ní na Západě existují organizované síly, které nám chtějí "sebrat rodinu, vlast a národ, zničit naše tradice, zvyky a vše, co vybudovaly a v co věřily generace vašich předků". Což kopíruje − ať už to Foldyna ví, nebo ne − rétoriku Putinových propagandistů.

Pokud jde o komunistickou stranu, tak v té straně dokonce zesílily stalinistické tendence − pragmatik Vojtěch Filip vyhrál na nedávném sjezdu nad hardlinerem Josefem Skálou jen o deset hlasů. No a o východních inklinacích a vazbách strany Tomia Okamury asi není třeba rozsáhle mluvit. Podpora ruské pozice je patrná z každého Okamurova "vlasteneckého" prohlášení.

V nejsilnější partaji − hnutí ANO, které je formálně prozápadní − zase prakticky neexistuje vnitřní demokracie, Andrej Babiš je de facto jejím majitelem, může sám rozhodovat o kandidátkách. Celkově: ať už jde o vnitřní mechanismy partají, nebo o jejich ideové zaměření, těžiště české politiky se posouvá východním směrem. A navíc − strany, které tento pohyb charakterizuje, budou zřejmě tvořit půdorys vlády na dalších tři a půl roku. V indexu demokracie časopisu Economist setrvale klesáme (i když jsme na tom stále nejlépe ze zemí visegrádské čtyřky) a trend se letos jistě nezastaví.

4. Snížení respektu k jedinci

Zatímco k západní kulturní a politické mentalitě patří respekt k jedinci, k Východu patří naopak favorizování zájmů státní moci. A určité "zvýchodnění" v tomto smyslu sledujeme v současné době u nás. Lze zmínit například postup finanční správy, která na základě pouhého podezření likviduje skrze zajišťovací příkazy fungující firmy a živnostníky. Zájem státu na výběru daní je zjevně stále víc nadřazován presumpci neviny a právům jednotlivců − podobně jako na Východě. Nebo příklad z oblasti vzdělávání: v Česku se prosazují úvahy o tom, že by bylo dobré omezit počet studujících humanitních oborů ve prospěch technických, protože to "odpovídá zájmům státu". Na zájem dětí se nehledí. Týdeník Respekt přesně napsal, že současné drsné přijímačky, na které se není možné připravit jen na základě školní docházky, mají za cíl "děti vytřídit a hodně jich nasměrovat do montoven a k výrobním pásům". Z lidí se v Česku opět stává pouhá "pracovní síla", což je také východní přístup.

5. Oslabení kontrolních mechanismů

K Západu patří principiálně kontrola moci skrze kritická média, Východ naopak kritiku potlačuje. I v tomto směru je v Česku tendence neradostná. Kritická média jsou vystavena vzrůstajícímu tlaku držitelů moci. Prezident Zeman otevřeně doporučuje politikům cesty, jak se zbavit nepohodlného vedení České televize a tím zprostředkovaně i nepohodlných novinářů. Investigativci zabývající se kauzami premiéra jsou zváni na policejní výslechy. Další politici si napadání kritických médií vzali jako součást své politické agendy. Zatím sice fakticky k direktivnímu omezení svobody slova nedošlo, ale tendence tu je − i proto už loni Česko spadlo v žebříčku svobody tisku Reportérů bez hranic o dvě příčky z 21. na 23. místo. I pro nás platí to, co řekl mluvčí této organizace Michael Rediske. "Zvlášť děsivé je, že i demokracie stále silněji omezují nezávislá média a novináře, místo aby svobodu tisku uchovávaly jako základní hodnotu."

6. Zpochybňování lidských práv

Západ rovná se zaručená lidská práva, Východ naproti tomu přiznává práva jen tam, kde se to hodí. Česko patří v tomto směru k Západu, ale jako by si bylo čím dál méně jisté. Například u nás působí strana, která popírá jedno ze základních lidských práv − svobodu vyznání. Kdyby SPD Tomia Okamury otevřeně plédující za "zákaz islámu" stála na okraji politického spektra, ještě by se to dalo pochopit, ale ono se vážně uvažuje, že na jejích hlasech bude stát podpora vlády. To je něco, co by bylo ve většině západních zemí naprosto nepředstavitelné. Česká politická scéna se též shoduje na politice "nepřijmeme ani jednoho uprchlíka", což je na hranici popření principu práva na azyl a zároveň si to nebezpečně hraje s pojmem kolektivní viny.

I tenhle přístup je zcela v rozporu se západní tradicí, takže není divu, že drtivá většina západních zemí v tomto Česku už nyní absolutně nerozumí.

7. Vzestup sociálního konzervatismu

Současný Západ charakterizuje emancipace, stále větší míra svobody pro znevýhodněné lidi. V Česku se postupně prosazuje opačná tendence − odpor proti inkluzi ve školách, odpor k vyrovnávání šancí žen na pracovním trhu, odpor k právům sexuálních menšin. Shodují se na tom konzervativci všech typů, od kardinála Dominika Duky přes Václava Klause mladšího po sociálního demokrata Jaroslava Foldynu, a s nimi jejich fanoušci. Zaklínají se obranou "přirozeného řádu", ale fakticky kopírují ruskou rétoriku, která bojuje proti "zkaženému Západu". Tvrdí, že brání Západ proti "neomarxismu", ale fakticky kopou v barvách Východu. A nikoli neúspěšně.

8. Odklon od evropské integrace

Evropská unie je, ať se nám to líbí nebo ne, jednou z klíčových organizací západního světa. A Česko je ze všech členských zemí k integraci nejskeptičtější. Hraní si z myšlenkou czexitu je z pohledu příslušnosti k Západu nebezpečné. Nejsme Velká Británie s její ostrovní pozicí a rozsáhlými vazbami na země bývalého impéria. A historie ukázala, že ve střední Evropě je zhola nemožné zachovávat pozici jakéhosi mostu mezi Západem a Východem. Hlavně pravicoví euroskeptici to neslyší rádi, ale každé oslabení naší vazby s Evropskou unií je zároveň faktickým příklonem na východ.

9. "Zvýchodnění" společenské debaty

K Západu patří klidná diskuse, Východ rozumí spíš jen síle. A když se podíváme do Česka, vidíme, že debata přestává mít parametry diskuse, nabývá charakteru studené občanské války. To je zlé. Vzájemný respekt, předpoklad demokratické debaty, je nahrazován neúctou, silou, urážkami, což je vnitřní předpoklad rozvoje autoritářství, protože ve společnosti, kde se to mydlí hlava nehlava, nakonec vzniká poptávka po tom nejsilnějším, který ve všem konečně "udělá pořádek". Po mocipánovi východního střihu.

Celkově: Stále jsme institucionálně na Západě, ale politicky i naladěním společnosti míříme východním směrem. Můžeme si toho nevšímat, můžeme to bagatelizovat. Ale pokud takto budeme postupovat, ocitáme se v pozici příslovečného chlapíka padajícího z mrakodrapu, který si v každém patře říká: "Zatím je to dobrý." ANO, zatím je to dobrý. Zatím.

Související