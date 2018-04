Nepodmíněný příjem

◼ Základní nepodmíněný příjem je koncept, kdy místo sociálních dávek dostávají všichni občané od státu každý měsíc určitou částku bez ohledu na to, zda pracují, jsou nezaměstnaní nebo spadají pod určitou příjmovou hranici. Příznivci malého státu a nízkých daní v něm vidí zjednodušení sociálního systému a odbourání byrokracie, zástupci levice zase účinný prostředek pro boj s chudobou.

◼ Půvab nepodmíněného příjmu podněcuje i představa, že se s jeho pomocí podaří zmírnit dopady nezaměstnanosti, kterou by mohl přinést rozvoj robotiky a umělé inteligence.

◼ Debata, do níž by výsledky finského průzkumu mohly promluvit, se vede ohledně dopadů nepodmíněného příjmu. Příznivci věří, že by příjemce více motivoval k hledání práce. Nehrozila by jim ztráta této netradiční dávky, protože není podmíněná nezaměstnaností nebo určitou mírou chudoby. Odpůrci naopak očekávají, že nepodmíněný příjem povede lidi spíš k zahálce.

◼ Pochybnosti se objevují i ohledně možnosti jeho financování. Většina modelů předpokládá, že by při jeho plošném zavedení muselo dojít ke znatelnému zvýšení daní.

560 euro

měsíčně dostávalo v rámci experimentu 2000 vybraných účastníků z řad nezaměstnaných.