Nové byty za cenu do 60 tisíc korun za metr čtvereční v Praze téměř vymizely. Jejich podíl se scvrkl na pouhá dvě procenta, přitom ještě před rokem tvořily asi pětinu všech prodaných bytů. V nabídce developerů se proti tomu neustále zvyšuje zastoupení nejdražších rezidencí s cenovkou od 100 tisíc korun za čtvereční metr. V inzerátech jsou už největší skupinou, tvoří prakticky třetinu celkem z 4200 bytů. Ukazují to statistiky developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Ceny nabízených bytů v pražských projektech pokračují ve svém růstu, průměrná cena nového bytu přesáhla 94 tisíc korun za metr čtvereční. "Ceny už jsou za hranicí toho, co si může střední třída dovolit," říká Marcel Soural, předseda představenstva Trigemy.

Do prémiového rezidenčního segmentu se nově pustil developer Ekospol, který dosud stavěl na pražské poměry laciné byty v okrajových částech metropole nebo v jejím širším centru. Před měsícem dala tato firma do prodeje rezidenční projekt na Smíchově celkem s 45 byty, v němž vychází metr čtvereční na více než 100 tisíc korun.

Byty ve Středočeském kraji výrazně podražily

Kvůli rostoucím cenám novostaveb v hlavním městě se část zájmu o nové bydlení přesouvá do Středočeského kraje, kde bylo podle Trigemy ke konci prvního čtvrtletí v nabídce 1130 novostaveb. Ve středních Čechách se nové byty prodávají v průměru za něco přes 60 tisíc korun za metr čtvereční a na rozdíl od Prahy tam počty prodaných bytů v prvních měsících letošního roku rostou.

Do Prahy loni přicházeli nejvíce studenti a mladí lidé, kdežto ven z města se stěhují více lidé na konci produktivního věku a střední věkové kategorie, ukazují data Českého statistického úřadu (ČSÚ). "Založí rodinu a kolem čtyřicátého roku z Prahy prchají do rodinného domu a dojíždějí za prací," uvedl na nedávné konferenci časopisu Stavební fórum Tomáš Dragoun z ČSÚ.

"Ceny bytů ve Středočeském kraji neprodělaly tak bouřlivý vývoj jako v Praze, ale přesto je jejich nárůst citelný," komentuje František Brož, analytik portálu cenovamapa.org. Setrvalejší nárůst cen je podle něj ve středních Čechách patrný od loňského června. V loňském roce tam hodnota plochy oproti roku 2014 vzrostla o 34 procent.

"Vzhledem k tomu, že nová nabídka roku 2018 převyšuje ceny dosud volných bytů, lze předpokládat, že Středočeský kraj má zvyšování cen ještě před sebou," míní Brož.

Růst cen novostaveb se přelévá z metropole do nejbližšího okolí, tedy do okresů Praha-západ a Praha-východ. Nejvýraznější změnu však podle Brože zaznamenal v prvních měsících letošního roku Beroun, kde developeři nabízejí nové byty v průměru za 76 146 korun za metr čtvereční.

Jestliže v Praze developeři plochy bytů v připravovaných rezidenčních projektech ořezávají, ve Středočeském kraji to neplatí. "To se potom promítá i do zvýšení celkové průměrné ceny bytů," všímá si Brož.

Výstavba bydlení za hranicemi Prahy probíhá v Horoměřicích, Jinočanech nebo Říčanech. Bytové domy se staví i v Kladně, Rakovníku či Poděbradech. Rozsáhlou zástavbu rodinných domů realizují developeři v Úvalech, Přezleticích či Roztokách. Pokračuje tak trend rozšiřování města a zastavování krajiny, které se už několik let snaží omezit pražský Institut plánování a rozvoje. Pro město je totiž budování potřebné infrastruktury a zajišťování veřejné dopravy za jeho hranice nákladné.

Družstevní výstavba i za Prahou

Spousta lidí si ale už bydlení v Praze nemůže dovolit nebo není ochotna za něj tolik platit. Proto se dívá po cenově přijatelnějších bytech ve středních Čechách. Například v Milovicích připravuje Stavební bytové družstvo Praha rezidenční projekt, v němž se bude průměrná cena pohybovat kolem 41−42 tisíc korun za metr čtvereční včetně DPH. "Cílíme na mladé rodiny, proto bude všech 34 bytů třípokojových," říká Martin Kroh, předseda představenstva zmíněného družstva. Sedmdesátimetrový byt tak podle něj vyjde zhruba na tři miliony korun. "Uvažujeme o dalších projektech v satelitních obcích v okolí Prahy," dodává Kroh s tím, že se družstvo zaměřuje na lokality s dobrou dojezdovou vzdáleností do hlavního města a klíčovou roli hraje vlak. SBD Praha nevylučuje výstavbu bytových domů ve velkých krajských městech, jako je Plzeň a Liberec.

Družstvo stavělo ve spolupráci s developery zatím jen v Praze. V Dolních Měcholupech pro SBD Praha zahajuje v těchto dnech developer Finep výstavbu domu se 72 byty a s výjimkou dvou jsou už všechny zamluvené. A to díky jejich na Prahu příznivé ceně. "Podařilo se nám dosáhnout průměrné ceny 63 tisíc korun za metr čtvereční včetně DPH, bez garážového stání," podotýká Kroh. I v tomto případě se jedná o družstevní byty, kdy si lidé budou moci převést byt do vlastnictví až po splacení družstevního podílu.

Developeři prodali za první tři měsíce letošního roku v Praze přibližně o desetinu méně nových bytů než ve stejném období před rokem. Jejich nabídka se přitom od začátku roku rozšířila o více než pětinu. Vybírat je možné zhruba ze 4200 inzerátů. Trigema odhaduje, že za celý letošní rok developerům v Praze klesnou prodeje a ceny nových bytů budou stagnovat kolem 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Česká národní banka považuje ceny tuzemských bytů za nadhodnocené. Pokud se naplní současné prognózy domácího makroekonomického vývoje, budou i letos pokračovat ve svižném růstu v rozmezí 13−15 procent, a to včetně starších nemovitostí. V průběhu roku 2019 by pak měl jejich růst zpomalovat k devíti procentům, píše se v nejnovější ročence Trend Report, kterou mají HN k dispozici.

Související Infografika CENY BYTŮ V PRAZE