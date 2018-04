Nejbohatší Francouz Bernard Arnault čelí podezření, že jeho bydliště v Belgii je falešné. Autoři televizního dokumentu ho obvinili, že ve skutečnosti své sídlo do bruselské čtvrti Uccle nepřesunul. Pokud by to byla pravda, majitel impéria LVHM, jež zahrnuje značky jako Louis Vuitton nebo Dior, by se dopustil daňových úniků. Podle společnosti Exhibits díky přestěhování ušetřil na daních miliardu eur. Koncern LVHM obvinění odmítl.

Fakt, že si Arnault koupil dům v Bruselu, je ale jen jedním z řady příkladů trendu, kdy stále víc bohatých Francouzů odchází ze země. V roce 2015, za nějž jsou poslední dostupná data, se z Francie formálně vystěhovalo deset tisíc milionářů. Podle poradenské společnosti New World Wealth je Francie v této statistice první na světě. Důvodem jsou hlavně vysoké daně z příjmů, jež dosahují až 45 procent.

Svou zemi ale neopouštějí jen bohatí Francouzi. Ministerstvo zahraničí ke konci loňského roku registrovalo po celém světě přes 1,8 milionu francouzských emigrantů, jejich počet tedy oproti konci roku 2016 vzrostl o více než dvě procenta.

"Otázkou je, kdo ze země odchází a kdo ho nahradí. Kdybychom přišli o tři nejlepší vědce v oblasti výpočetní techniky a současně by se ve Francii místo nich usadili tři géniové ze Silicon Valley, nebyl by žádný problém. Ale příčiny odchodů naznačují, že právě tito odborníci se k nám nechystají," tvrdí demograf Yves Montenay. Ve Francii loni požádalo o azyl 100 tisíc lidí, především z Afriky a Blízkého východu.

Francouzi, kteří svou zemi opouštějí, míří do zemí jako Švýcarsko, Spojené státy, Velká Británie, Belgie nebo Izrael. Nejde přitom jen o ekonomickou migraci. Odcházejí například i Židé, proti nimž přibývá útoků. Příkladem je nedávná vražda pařížské důchodkyně Mireille Knollové jejím muslimským sousedem. Židé tvoří pouze jedno procento francouzské populace, ale zároveň představují 30 procent obětí rasisticky motivovaných útoků.

Kromě Židů či velmi bohatých lidí se emigrace týká i mladých. Každý rok opustí zemi čtvrt milionu absolventů. Na zahraničních školách se už teď vzdělávají skoro čtyři procenta všech francouzských studentů, což je výrazně nad celosvětovým průměrem.

Dalším příkladem emigrace je odchod důchodců za levnějším životem a příznivějším klimatem, což není pro Francouze žádnou novinkou. Místo dřívějšího Maroka či Tuniska stoupá obliba Portugalska. Francouzi míří hlavně do oblasti Algarve. V tom se Francie podobá Británii − stovky tisíc britských seniorů se z podobných důvodů vystěhovaly do Portugalska či Španělska.

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce trend odchodu ze země zastavit. Už prosadil reformu trhu práce, která má firmám usnadnit najímání a propouštění zaměstnanců. Zavedl taky některé daňové úlevy pro bohaté podnikatele. A snaží se přilákat zpět Francouze, kteří se prosadili například v Silicon Valley. Francie má pro inovativní investory už teď dobré podmínky − Paříž patří k městům s největším počtem úspěšných start-upů na světě.

Do Francie také mohou přijít někteří bohatí lidé, a to jak Francouzi, tak cizinci. Důvodem je chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie. Kvůli němu řada firem zvažuje, že své podnikání přesune z Londýna na kontinent a mezi jinými městy rovněž do Paříže.