Přišla z východu a už obklíčila Varšavu. Mapa boje s nákazou, kterou pravidelně aktualizují úřady, připomíná frontové linie. Historické reminiscence však budí polský boj s africkým morem prasat jen do jisté míry. Jde o veskrze aktuální problém, který jako by polským úřadům přerůstal přes hlavu.

Nákaza, která se do Polska začala dostávat před třemi lety nejspíš z Běloruska, se nebezpečně blíží k největším chovům ve středním a severozápadním Polsku, jež je třetím největším vývozcem vepřového masa v Evropské unii. A potom už může ohrozit i Německo.

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečný pro domácí i divoká prasata, ale není přenosný na lidi. Do Evropy se šíří od roku 2008 z Ázerbájdžánu, v Česku se objevil loni u divokých prasat na Zlínsku.

108 ohnisek dosud v Polsku zasáhl africký mor prasat. Nákaza postupuje od východu země na západ.

Polský ministr zemědělství Krzy­sztof Jurgel nyní prosazuje, aby se na východních hranicích Polska postavil 1200 kilometrů dlouhý plot. Mor už ale v Polsku je a spíš by se měla prosazovat silnější veterinární opatření. Evropská unie dala Polsku 14 milionů eur na likvidaci nakažených kusů, lepší vybavení laboratoří a další bezpečnostní opatření. Polsko je dosud využilo jen zčásti.

Polská média nebo i poslanci regionálního Sejmiku nejvíce zasaženého Podleského vojvodství na východě země tvrdí, že vláda nic pořádného proti šíření nedělá a nechává zemědělce, aby s morem válčili sami − například tím, že musí podle pravidel izolace budovat ploty a další ochranu svých chovů. Stát jim na to nic nepřidá.

V zemi se dosud podle úřadu hlavního veterináře nachází 108 ohnisek AMP, 70 procent hlavně v malých hospodářstvích. Zabity byly čtyři tisíce zvířat.

Nervózní jsou Němci a Dánové, první a druhý největší vývozce vepřového v EU. V Německu už se objevily první protesty proti dovozu polského vepřového v síti Lidl.

Polský problém je, že chovem prasat se zabývá zhruba 170 tisíc hospodářství. Největšími chovateli je ale pouze jedno procento z nich. Ti mají kolem 40 procent všech zvířat.

Neoficiálně se uvádí, že prasata přestalo v Polsku chovat asi tři tisíce malých farem, zejména na východě země, kde se mor vyskytl nejdříve a kde především přežívají tradiční polská hospodářství.

Celkem je v polských chovech 11,35 milionu prasat. Nejvíce vepřového Poláci vyvážejí do Itálie, na druhém místě je Česko, na třetím Slovensko. Vývoz do USA mezi roky 2016 a 2017 klesl o více než polovinu, podobně spadl i vývoz polského vepřového do Německa.

Pro polský potravinářský průmysl, jenž po vstupu do EU mohutně expandoval, je AMP poměrně velká hrozba. Poláci se obávají, že pokud se virus dostane do Německa, budou muset tamní chovatelé snižovat ceny a levným vepřovým zaplaví celou Evropu. A tím zničí polský vepřový průmysl.

Polské vepřové už má problémy na trzích na východě v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu a objevuje se snížený zájem i na dříve perspektivním čínském trhu. Zemědělci, již museli vybít chovy, proto žádají, aby jim stát peníze určené na plot vyplatil jako odškodné. Kolem prasečího moru se v Polsku vede složitá politická bitva, jež ukazuje slabou akceschopnost státu.