Emil Boček si sedá do křesla ve svém bytě v brněnské Bystrci a přitom rozhodným tónem říká: "Tohle je poslední rozhovor. A pak už dost. Už jsem všechno řekl."

S tímto předsevzetí to ale nebude mít jednoduché. Boček, před čtyřmi lety povýšený na brigádního generála, je posledním žijícím českým stíhačem britského Královského letectva. Generace nebeských jezdců, kteří riskovali své životy v boji proti nacistům a za svobodu vlasti, nenávratně mizí. O tuřanského rodáka Emila Bočka je proto velký zájem.

Někdy jako by pořadatelé připomínkových akcí nebrali na nic ohledy. V únoru vzali Emila Bočka na základnu stíhaček v Čáslavi, kterou navštívil s náčelníkem Generálního štábu Josefem Bečvářem a kardinálem Dominikem Dukou − odnesl to zápalem plic. S nemocí, na kterou ještě před válkou skonal jeho otec, se léčil ve vojenské nemocnici v pražských Střešovicích.

Teď je duben, jaro v Bystrci je v plném proudu a venku kvetou třešně. "Dostával jsem se z toho měsíc, během kterého jsem neměl chuť na nic. Ani zapnout televizi," vypráví jinak na svůj věk neobvykle čilý veterán.

Televizi má v nízké obytné stěně, na níž si hoví artefakty, které byste u válečného pilota čekali: modely letadel, darovaný bajonet, model přístrojové desky spitfiru, se kterým Boček létal, vzorky půdy z pěti pláží, na kterých se v roce 1944 v Normandii vylodili Spojenci... A také omšelá žlutohnědá papírová obálka.

Energický veterán ji ochotně otevírá a listuje kopiemi válečných záznamů, přetištěnými na křídovém papíru. "Dali mi ji předloni v Anglii, nevěděl jsem, co v ní je. A když jsem ji otevřel, říkal jsem si − no to snad není možné, jak to mají perfektně zaznamenané. Tohle jsou záznamy všech mých letů, tohle je 'ramrod' (tak v RAF říkali doprovázení bombardérů, pozn. red.). Mají tady i tu havárii, když mi vysadil motor," hledí se zaujetím do písmen líčících jeho válečné působení.

Emil Boček si všech 26 operačních letů, při nichž strávil v bojovém nasazení téměř osm desítek hodin, pamatuje. Ten, při kterém nouzově přistával v Bruselu a nevěděl, zda letiště ještě není ovládané Němci, jiný, při kterém nad Německem pronásledoval proudovou stíhačku luftwaffe, další, kdy jen stěží udržel letoun s vynechávajícím motorem ve vzduchu nad studenými vodami Lamanšského průlivu. I všechny ostatní.

Po vzoru legionářů

Ve válečném příběhu Emila Bočka se splétají osudy mnoha z dvou a půl tisíce českých a slovenských příslušníků Královského letectva, kteří často prožívali to samé, o čem nyní může hovořit už jen Boček.

Z vlasti odcházel na podzim 1939, půl roku po začátku nacistické okupace. Tak jako řadu ostatních i šestnáctiletého Emila inspirovali legionáři. "Řekli, že republiku v předchozí válce vybojovali a že teď to je na nás mladých," vzpomíná. Vydal se přes Slovensko po takzvané balkánské trase, hlavní cestě Čechů z protektorátu. Maďaři ho chytili a vrátili Slovákům. Když Bočkova skupina znovu utíkala, dva z ní byli zastřeleni.

Boček se dokázal dostat na francouzský a polský konzulát v Budapešti, odkud pokračoval přes Jugoslávii, Řecko a Turecko do Bejrútu. Tam podepsal formální závazek ve francouzské cizinecké legii, aby se dostal do Francie. K obraně před nacistickou invazí nafasoval pušku z roku 1864 a dvacet nábojů.

Ustupoval dál, do Anglie. Začínal jako mechanik letectva, angličtinu se učil hlavně od mladých Angličanek na tancovačkách. Za dva roky jazyk ostrovanů zvládl a nastoupil do pilotní školy. Po výcviku v Kanadě se zařadil ke 310. československé stíhací peruti.

Protože se do ostrého nasazení dostal až na podzim 1944, nemá na rozdíl od jiných letců na kontě stovky letů a sestřelené nacistické letouny − Němci už se tou dobou na všech frontách bránili výrazné početní převaze Spojenců. Častým Bočkovým úkolem tak bylo doprovázení bombardérů. Neměl ale o nic méně odvahy než ostatní, když riskoval smrt nebo zajetí, které pro Čechy, z pohledu nacistů zrádce Říše, znamenalo také smrt.

Kritických situací zažil několik. Zapotil se při nouzovém přistání, když mu ještě během výcviku krátce po startu vysadil motor. Na anglickém venkově, v zemi nekonečných zídek a hrází z keřů a stromů, končila nouzová přistání v takové situaci často smrtí.

V srpnu 1945 se doma musel ohlásit slovy "To su já, Emil," než mu maminka otevřela. Po šesti letech války měl jiný hlas než onen šestnáctiletý kluk, který v roce 1939 opustil domov se slovy, že jede lyžovat.

Z letectva odešel už v březnu 1946, dříve než se rozjela komunistická represe proti vojákům ze západní fronty. "Možná mi ten brzký odchod z armády pomohl vyhnout se perzekuci," přemítá veterán. Velmi dobře má přitom na paměti řádění komunistů na venkově. "To, co dělali komunisti, bylo hrozné, jak sedlákům všechno sebrali a vystěhovávali je," zlobí se Boček. Sám po odchodu z armády pracoval v Mototechně a posléze v Ústavu přístrojové techniky Československé akademie věd.

Znovu nad Albionem

Sedmdesát let poté, co se naposledy proletěl spitfirem − Československo jich po válce nakoupilo 54 pro obnovované letectvo − se začala psát symbolická kapitola Bočkova života. Na dotaz autora tohoto textu, zda by ho lákalo proletět se znovu ve slavném válečném plnokrevníkovi, v roce 2015 souhlasil: "Jasně, to se přece nezapomíná!"

Emil Boček dodnes nejen řídí auto, ale také létá s ultralehkým letadlem. "Spitfire byl kočár, který byla radost řídit," vzpomínal. Mimochodem, stejně komentoval pilotáž britského letounu Radim Vojta, jediný Čech, který nyní se spitfirem létá na leteckých dnech. "Jak chcete popsat dokonalost? Čistá esence nádhery," chválil před časem ovládání stíhačky po leteckém dnu v Chotěboři.

Na podzim roku 2015 se pak dala do pohybu akce, která měla veteránovi z Brna jeho přání splnit − jako výraz vděku československým letcům. Letuschopných spitfirů je nyní na světě zhruba padesát, některé z nich jsou dvoumístné. Po válce si je nechalo vyrobit irské letectvo. Od vzácnosti spitfirů se odvíjí i cena letu: necelá půlhodina zážitku nad letištěm Biggin Hill vyjde na víc než sto tisíc korun. Na splnění Bočkova snu se v roce 2016 složila Česká mincovna, spolek letecké historie Czech Spitfire Club a několik menších přispěvatelů. Armáda poskytla letecký speciál, který výpravu do Londýna dopravil.

Z letištní plochy šlo jen sledovat oblohu, která ten den roztáhla tradiční anglickou oponu mraků − jako by snad i Bočkovi váleční přátelé na věčnosti chtěli to představení vidět. Mohli jsme si pouze domýšlet, co český veterán na důvěrně známém nebi nad Albionem prožívá, když znovu letoun řídí. Po přistání byl zjevně dojatý. "Perfektní. Tohle člověk miluje," soukal ze sebe.

Řekl bych, že jsem spokojený

Ta otázka se nabízí od chvíle, kdy jeden český názorový server Emilu Bočkovi volal, doloval z něj silná vyjádření k politické situaci a pak je zjednodušeně prezentoval jako názory rozzlobeného veterána: Je Emil Boček v životě spokojený? A co na dnešní svět říká? "Já bych řekl, že jo, su spokojený. Nic nezávidím, jenom to, že teď špatně slyším. Někdy si říkám − proč já vůbec tady su?" usmívá se. A hned se bez vyzvání pouští do líčení, jak před čtrnácti dny měnil kola u auta.

Někdejší vojenský pilot by se ještě rád podíval do vzduchu ve dvoumístném gripenu českého letectva. Vyloučené to úplně není − od pohledu je stále čilý. Za dopoledne, které trávíme v jeho bytě, se snad desetkrát zvedne, aby ukázal tu koňské léčivo na klouby, jindy svůj portrét, který nedávno dostal, nebo třeba slánku s mlýnkem, která se mu líbí. Je hrdý na to, že se o sebe dokáže plně postarat. "Už pět let jsem vdovec. Naučil jsem se všechno − žehlit košile, péct cukroví. Už ho ale péct nebudu. Naposledy jsem se před Vánoci v noci vzbudil a napadlo mě, že jsem do zadělaného těsta nedal kakao. Tak jsem ho tam ještě v noci vpravil. A ráno si říkám − Bočku, vždyť v tom receptu kakao vůbec nebylo," líčí.

Nepůsobí zahořkle a naštvaně, i když se mu řada věcí nelíbí. "Víc než to, že tu teď možná vznikne vláda s pomocí komunistů, mi vadí, že naši čelní představitelé rozkradli a rozprodali republiku," lituje. Neopomíná ale zdůraznit, že politiku považuje za špinavou a snaží se ji nesledovat a nekomentovat.

V otázce, jací jsou dnešní Češi a co jim říká vlastenectví, se od některých dalších veteránů liší. "Když dojde k silně vyhraněné historické události, která je důležitá pro další existenci národa, vidíte věci jinak. Věřím, že lidé by do toho šli stejně jako my," říkával například parašutista Čestmír Šikola, vysazený za války v Hostýnských vrších. Boček je ale skeptický, lidé by podle něj šli bojovat jen za peníze. "Nechodím už ani besedovat do škol. Děti nemají moc zájem, nebo se ptají jen na to, kolik jsem sestřelil mašin," říká Boček. "Nemůžeme ale dětem zatajit, že válka byla. Musí vědět, jak strašná to byla hrůza, aby se toho vyvarovaly. Teď žijí v míru, všechno mají, do školy jezdí autem. Když se mě ptali, co přeju republice, když teď bude mít stoleté výročí, tak jsem říkal − přeju jí, aby už nikdy nezažila takovou válku, jako byla druhá světová," má Boček jasno v tom, co je důležité.

Sám se ocitl v situaci, kterou neplánoval. Dříve o sobě říkal, že ze všech českých stíhačů z Británie je on tím nejmladším. Nyní zůstal poslední a poté, co zemřel jeho kamarád, výsadkář Jaroslav Klemeš, i tak trochu osamělý. Dostal se do centra pozornosti, po které netoužil. "Jsem obyčejný člověk, nechtěl jsem, aby se o mně někde psalo," řekl upřímně na březnovém křtu knihy Strach jsem si nepřipouštěl, která vypráví jeho životní příběh. "Válku přežil ten, kdo měl štěstí. A já ho tedy asi měl," řekl.

Možná právě v tom je celé poselství Bočkova života. Že lidé, kteří seberou odvahu a riskují za ostatní, když jde do tuhého, sami sebe považují za obyčejné.

Emil Boček dostal z Anglie přetištěné kompletní záznamy o svých bojových letech. Foto: HN – Tomáš Škoda