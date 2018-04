Dlouhá léta jsou Češi zvyklí, že ze země odtékají stamiliardy korun na dividendách, které inkasují zahraniční investoři. Tato suma se stále zvětšuje, ještě rychleji však loni vzrostlo množství peněz, které naopak končí v kapsách Čechů. Ukazují to nejnovější údaje statistického úřadu.

Důvodů změny trendu je řada. Vyniká ale dopad posílení koruny, které přišlo po loňském ukončení intervencí České národní banky.

Hrubý národní důchod (HND), což jsou peníze, které zůstávají v českých rukou, loni rostl rychleji než hrubý domácí produkt. HDP je tradičním ukazatelem výkonu ekonomiky: zahrnuje hodnotu všeho zboží a služeb, které země vyprodukovala, ovšem bez ohledu na sídlo vlastníka. Poměr HND k HDP tak stoupl na 94,4 procenta, což je mnohaleté maximum. Vyšší byl naposledy v roce 2005. Naopak na minimum 92,4 procenta spadl v roce 2011, krátce před druhou fází hospodářské krize.

94,4 procenta je podíl hrubého národního důchodu k hrubému domácímu produktu. Tak malá "mezera" mezi ukazateli zohledňujícími toky peněz z Česka ven a opačným směrem byla naposledy v roce 2005.

"Jedním z faktorů, které loni přispěly k přivření nůžek mezi hrubým národním důchodem a hrubým domácím produktem, byl konec intervencí. Ty při spuštění na podzim 2013 zvýhodnily zahraniční kapitál a vývoz toho českého učinily méně atraktivním," vysvětluje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Loňský rok byl prvním, kdy koruna část vynuceného oslabení setřásla a pozici českého kapitálu v zahraničí posílila. To usnadňuje nákupy světových akcií i drobným investorům. Do kalkulací už nemusí zahrnovat takřka jistý prudký pokles zahraničních měn.

Do titulků se dostaly například investice Daniela Křetínského do německých dolů a elektráren, kde pracují tisíce zaměstnanců, pozici posiluje i Radovan Vítek a jeho realitní impérium. Největší investice sice tradičně dělá nejbohatší Čech Petr Kellner, jeho klenot v podobě čínského Home Creditu ale zatím dividendy nevynáší, protože je ve fázi prudkého růstu.

Řada dalších českých investic je sice méně viditelná, ale pro budoucnost tuzemské ekonomiky velmi důležitá. Podnikatelé v cizině skupují například své původně nezávislé distributory či menší konkurenty. Získávají tím pevnější pozici v dané zemi.

V posledních letech také čeští byznysmeni ve vyšší míře skupovali významné tuzemské podniky, které dříve vlastnili cizinci.

Bilanci také vylepšují příjmy z úroků a znát jsou i platy, které Češi pracující v zahraničí posílají domů.

I přes pozitivní trend však platí, že rozdíl mezi hrubým národním důchodem a HDP je v Česku jeden z nejvyšších v Evropě. To úzce souvisí s majetkovými poměry v ekonomice, které mají kořeny v privatizaci 90. let a které není možné skokem změnit. Důsledkem je, že česká ekonomika je dnes vzhledem ke své velikosti jedním z nejvýznamnějších zdrojů zisku pro zahraniční investory − loni inkasovali 8,3 procenta českého HDP.

Ekonomové se shodují, že v současné situaci je žádoucí vytvořit podmínky pro to, aby co největší část zisků v Česku zůstala. Například motivovat zahraniční vlastníky, aby peníze v tuzemsku znovu investovali. "Nejhorší, co bychom mohli udělat, by byla snaha zadržet dividendy překážkami nebo zákazy," uvedl pro ČTK hlavní ekonom Deloittu David Marek.

Takzvané reinvestice by růstu ekonomiky pomohly, do budoucna by ale měly paradoxní efekt. Dál by zvyšovaly váhu zahraničního kapitálu, takže s růstem zisků by se problém s dividendami objevil znovu a ve větším.

Odborníci také očekávají, že českou pozici přirozeně vylepší, když se tuzemské podniky začnou ve větší míře vymaňovat z pozice pouhých subdodavatelů. Nyní často dodávají jen součástky, na nichž obvykle nevydělají tolik jako na finálním výrobku. Závislost na světových koncernech jim navíc znemožňuje nezávislou cenovou politiku. Tato změna bude životně důležitá i pro malé a střední podniky, které tvoří podhoubí české ekonomiky.

S přispěním Jaroslava Krejčího

