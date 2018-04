Martina Wunderlichová nastoupila do Playmobilu jako asistentka jednatele v roce 1999. Prokuristkou a ředitelkou české pobočky německého výrobce hraček se pak stala před šestnácti lety. Tehdy měl český Playmobil jen asi 25 zaměstnanců, sídlo v malých prostorách v Aši. "Pak jsme se přesunuli do průmyslové zóny v Chebu a významně rozšířili kapacity a plánujeme v tomto směru dál růst," popisuje hlavní úkol pro další období šéfka, která dnes řídí už 450 pracovníků a firmu s obratem přes 200 milionů korun.

To je suma peněz za práci, kterou v Chebu odvedou zejména při balení stavebnic. Do továrny přijedou plastové výlisky z dalších poboček Playmobilu, z domovského Německa, ze Španělska nebo z Malty, a na západě Čech se buď automaticky strojově, nebo ručně zabalí do sáčků a krabic. Pak putují ke skladům obchodní jednotky řízené z německé centrály a ta je dál prodává. Podobně, tedy jako "balírna", funguje u Kladna jeden z konkurentů Playmobilu − Lego.

"Máme přikoupený pozemek asi 30 tisíc metrů čtverečních, o podobné velikosti, jako jsou stávající haly. Jsou plány na rozšíření, ale zatím dostávaly přednost jiné investice. Až se přikročí k této investici, dost možná by obsahovala i některé nové činnosti a úkoly pro náš závod," předpokládá Wunderlichová.

Dostat se do povědomí

Playmobil v Česku zatím tolik jako někteří jeho konkurenti rozšířený a populární není. "Na Chebsku, v Plzni, v Praze nás lidé znají, po republice už tolik ne. To chceme změnit a teď na tom hodně zapracovat. Často se setkávám s tím, že nás lidi přirovnávají k Legu nebo Igráčkovi. Jo, vy jste to jiné Lego, vy jste ten jiný Igráček, říkají. Musíme tedy víc investovat do zviditelnění značky," plánuje Wunderlichová.

Zajistit to má i to, že si od příštího roku český Playmobil pod sebe stáhne oblast obchodu. Od února prodej v České republice řídí prozatímně německá centrála. Předtím se o distribuci starala společnost Piatnik, která ale zastupuje i jiné značky a podle Wunderlichové se Playmobilu dost nevěnovala.

Martina Wunderlichová (40) ◼ Od roku 1999 pracuje pro českou pobočku německé značky hraček Playmobil. V roce 2002 se stala prokuristkou a ředitelkou firmy.

◼ Ve výrobním závodě v Chebu se balí dílky a postavičky do stavebnic Playmobil. Další továrny má značka ve Španělsku, na Maltě a v domácím Německu. Playmobil je jednou z podnikatelských aktivit skupiny Geobra Brandstätter. Ta dále působí v oboru IT nebo elektroniky.

◼ Wunderlichová je vdaná, má dva syny (10 a 4), kterým se snaží věnovat svůj volný čas. Ráda lyžuje, jezdí na koloběžce a cvičí taiči.

◼ Je jednou z oceněných žen ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašuje mediální dům Economia. 217 mil. Kč byl loňský obrat českého Playmobilu. Továrna v průmyslové zóně v Chebu zabalí ročně například 1,8 milionu adventních kalendářů nebo tři miliony sáčků dílků stavebnice, které se pak balí do krabic.

Jak konkrétně se Playmobil v Česku prodává, firma neuvádí, obrat celé skupiny globálně dosáhl loni 780 milionů eur (19,5 miliardy korun), jisté je, že český trh se o to zasadil jen zlomkem.

Ani sama Wunderlichová, když téměř před dvaceti lety reagovala na inzerát do Playmobilu, hračky od tohoto výrobce neznala.

Playmobil vznikl v Bavorsku v roce 1974. A měl stejného duchovního otce jako Igráček. Designér Hans Beck z hračkářského koncernu Geobra Brandstätter (matka Playmobilu) spolupracoval na jeho vývoji s kamarádem z Československa Jiřím Kalinou. V Německu o 7,5centimetrovou plastovou figurku zájem nebyl, mimo jiné kvůli ropné krizi a nejistotě kolem cen plastů. Prosadila se tak nejdřív díky Kalinovi ve Výrobním družstvu Igra Praha.

Playmobil se do byznysu s panáčky pustil až později. Každopádně pak byly na trhu dva podobné koncepty, které bylo poměrně snadné zaměnit. Až o něco později Playmobil k samotným figurkám začal přidávat takzvané světy (letiště, farma, piráti), čímž zase začal připomínat zmíněné Lego.

V Chebu je hlavním produktem ke kompletaci adventní kalendář, místo čokoládových překvapení jsou v okýnkách různé součástky, hračky a figurky stavebnice. Ročně se vyrobí téměř dva miliony takových kalendářů. Produkce chebské továrny poslední roky stále roste, Wunderlichová musí od roku 2015 najímat i agenturní pracovníky, neboť sehnat další lidi na stálo je těžší a těžší.

Už delší dobu také existuje plán na výstavbu zábavního parku Playmobilu, po vzoru fungující atrakce v Německu. "Ten plán ale přebíjí potřeba rozšíření produkce jako takové. Ambice trvá, ale zatím spí. Chystáme se brzy otevřít aspoň dětskou skupinu pro děti našich zaměstnanců a to bude také takový malý zábavní park, včetně spe­ciálního dětského hřiště," líčí Wunderlichová.

Jako žena se musím víc obhajovat

Dvě třetiny zaměstnanců českého Playmobilu jsou ženy. Wunderlichová jako žena v řídicí funkci dobře ví, jaké to je, paralelně s budováním kariéry vychovávat děti a starat se o rodinu. Poznamenává, že podle staršího desetiletého syna je aspoň "cool", že máma dělá hračky. U synových kamarádů to prý má dobrý zvuk. "Mrzí mě ale, že i po těch letech, co to dělám, mám pocit, že jako žena se před kolegy a obchodními partnery pořád musím obhajovat. Co vidím, tak oproti mužům musím víc zdůvodňovat své kroky na různých jednáních," říká.

Wunderlichová, v minulosti laureátka ankety TOP ženy Česka, se domnívá, že ženy ve vedení bývají zpravidla empatičtější. Ženský cit se projevuje třeba i v tom, že továrna v jinak šedivé průmyslové zóně působí hravě, na chodbách mezi halami nebo před budovou návštěvníky vítají figurky Playmobilu téměř v životní velikosti. Zobrazují různé profese lidské činnosti.

Wunderlichová v provozu pořádá exkurze pro školy, zaměstnanci pro své děti dostávají stavebnice jako dárek na Vánoce.

O budoucnost se tato veselá dáma nebojí. "Co se hraček týče, věřím, že nám nahrává jeden z trendů doby, kdy rodiče chtějí dětem dávat méně hraček, zato větších, hodnotnějších. Velkým soupeřem jsou ale přirozeně videohry a počítačové hry," dodává.