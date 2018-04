Mladý chlapec pokládá na pás kromě sirupů a těstovin i lahev vína a prodavačka v Albertu ji beze slova namarkuje. Podobná scéna se opakuje v Bille či Tesku.

Starší videozáznamy nevládní organizace Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti poukazují na to, jak je pro děti v tuzemsku snadné koupit si v obchodě alkohol a tabák.

Zatímco policejní nebo inspekční kontroly restaurací a barů, zda hostinští nenalévají mladším 18 let, jsou v Česku běžné, podobné prověřování obchodů a supermarketů se teprve rozjíždí. A v průběhu jara a léta zřejmě zesílí. Předesílá to národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Protikuřácký zákon mimo jiné vrátil kontrolorům České obchodní inspekce možnost využívat k prověřování prodejců nezletilé figuranty. Tu jim posledních osm let zákon zakazoval použít, a neměli proto moc šancí zjistit, jak zákaz prodeje alkoholu a tabáku nezletilým obchodníci dodržují.

"Hospodští nám vytýkali, že je popotahujeme kvůli opilým dětem, a ony si přitom koupí lahev v obchodě a popíjejí v parku," upozorňoval Vobořil.

Kontrol obchodů se tak dříve ujímaly hlavně neziskové organizace a s podporou protidrogového koordinátora vyrážely se skrytou kamerou a s figuranty do obchodů upozorňovat na to, že sehnat tabák a alkohol je pro děti v Česku nesmírně snadné. Ostatně si to myslí i 86 procent šestnáctiletých, jak ukázala poslední Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách z roku 2015.

105 obchodů z celkem 167 prověřovaných prodalo nezletilým figurantům alkohol.

Inspektoři ale už začali figuranty ke kontrolám využívat. Podle nejnovějších čísel, která mají HN k dispozici, si od loňského června, kdy začal zákon platit, najali nezletilé "herce" k prověřování celkem 167krát. "Kontroly se uskutečnily ve všech velkých i menších řetězcích − například v Aholdu, Tesku, Lidlu, Bille, Penny Marketu, Kauflandu, Coopu nebo Jednotě," popisuje Jana Jelínková, mluvčí České obchodní inspekce. Ve 105 případech pak prodavači nezletilým lahev alkoholu bez okolků namarkovali. A to nejen ve večerkách nebo drobných obchodech, ale právě i ve velkých supermarketech.

Když například na podzim vyslali jihomoravští inspektoři nezletilé do osmnácti brněnských obchodů, v šestnácti z nich děti alkohol pořídily. V Penny Marketu, Bille a Albertu dokonce poté, co pokladním ukázaly svou občanku. "To jen potvrzuje, co jsme už dříve věděli díky akcím neziskovek. Zákaz prodeje alkoholu nezletilým byl velice obtížně vymahatelný," upozorňuje národní protidrogový koordinátor Vobořil a říká, že také proto se mladí Češi drží ve srovnání se svými vrstevníky z Evropy v pití a kouření na špici.

Poslední data Světové zdravotnické organizace z loňska ukazují, že pětina patnáctiletých v tuzemsku pravidelně kouří a třetina dívek v polovina chlapců v tomto věku často pije alkohol. "Chceme se v nejbližších dnech potkat s Českou obchodní inspekcí a vytvořit i ve spolupráci s živnostenskými úřady či policií dlouhodobou strategii a kampaň proti prodeji alkoholu a tabáku nezletilým," prozrazuje Vobořil.

Kontrolní akce by podle něj měly být hlavně preventivní, obchodníky prý předem upozorní na to, že se rozsáhlé inspekce s najatými figuranty chystají.

Za prodej alkoholu dětem přitom hrozí pokuta až milion korun, kontroloři také mají možnost nechat prodejnu na dva dny uzavřít, aby obchodníci své zaměstnance proškolili. Zatím rozdali 61 pokut v celkové výši bezmála 1,6 milionu. Obchodníci se hájí, že na dodržování zákona dbají.

"Naše pravidla pro prodej tabákových výrobků a alkoholu jsou nastavena správně a zaměstnance o nich pravidelně a opakovaně školíme. Za individuální pochybení kolegů v obchodech se ještě jednou omlouváme," uvedla mluvčí supermarketů Albert Barbora Vanko.